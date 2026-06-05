Raytron presenta soluciones infrarrojas para el monitoreo ambiental en el Día Mundial del Medio Ambiente 2026

YANTAI, China, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Las amenazas ambientales más dañinas suelen ser las invisibles. Un incendio latente en un bosque remoto. Una fuga de metano que se dispersa silenciosamente en la atmósfera. Un transformador sobrecalentado que pierde energía constantemente. En el Día Mundial del Medio Ambiente, bajo el lema "Inspirados por la naturaleza. Por el clima. Por nuestro futuro", Raytron, líder en termografía infrarroja, reafirma su compromiso de generar valor añadido para sus clientes mediante avances tecnológicos. Gracias a sus avanzadas tecnologías de detección infrarroja, ayuda a bomberos, autoridades reguladoras e industrias a detectar riesgos invisibles con antelación y a actuar antes de que se agraven.

Raytron Delivers Infrared Solutions for Environmental Monitoring on World Environment Day 2026

Detección de incendios forestales en su fase inicial

La termografía infrarroja detecta el calor en lugar de la luz, penetrando por el humo donde las cámaras convencionales fallan. Instaladas en puntos estratégicos en terrenos boscosos, las cámaras térmicas de seguridad de Raytron proporcionan vigilancia continua de incendios forestales. Un algoritmo patentado de detección de fuego y humo identifica fuentes de calor con tan solo 1,5 píxeles; con una lente de hasta 225 mm, el sistema detecta anomalías a una distancia de hasta 12 kilómetros y activa alertas geolocalizadas al instante. Detectar un incendio en sus primeros minutos puede marcar la diferencia entre un incidente controlado y un incendio que dure semanas, protegiendo los bosques que actúan como sumideros de carbono insustituibles.

Visualización de fugas de gas invisibles al ojo humano

El metano es 80 veces más potente que el CO₂ en un periodo de 20 años, pero es incoloro e inodoro. Las cámaras de imagen óptica de gases (OGI) de Raytron detectan gases de efecto invernadero (GEI), incluyendo metano, VOCs y otros gases peligrosos, con una sensibilidad competitiva, transformando columnas de gas invisibles en visualizaciones vívidas y coloridas mediante un algoritmo propio de nubes de gas. Implementada de forma continua en instalaciones de petróleo, gas y petroquímicas, esta tecnología infrarroja convierte uno de los problemas climáticos menos reportados en algo que los operadores pueden ver y solucionar.

Reducción de la pérdida de energía oculta con imágenes térmicas infrarrojas

En redes eléctricas, plantas industriales e inspecciones de edificios, la termografía detecta equipos sobrecalentados y fallos de aislamiento antes de que provoquen interrupciones o desperdicio de energía. El mantenimiento predictivo, posible gracias a la inspección infrarroja, también reduce el tiempo de inactividad no planificado, los daños a los equipos y la huella de carbono asociada a las reparaciones y reemplazos de emergencia, lo que facilita la transición hacia operaciones industriales más ecológicas y eficientes.

A medida que los compromisos climáticos se intensifican a nivel mundial, la capacidad de detectar y responder a riesgos invisibles ya no es opcional. Raytron seguirá colaborando con organizaciones de todo el mundo para que la responsabilidad ambiental no sea solo un objetivo, sino una capacidad.

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