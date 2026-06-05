Raytron propose des solutions infrarouges pour la surveillance environnementale à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2026

YANTAI, Chine, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les menaces environnementales les plus graves sont souvent celles que personne ne peut voir. Un feu couvant dans une forêt isolée. Une fuite de méthane pénétrant silencieusement dans l'atmosphère. Un transformateur en surchauffe dégageant de l'énergie en permanence. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, dont le thème est « Inspiré par la nature. Pour le climat. Pour notre avenir », Raytron, leader de l'imagerie thermique infrarouge, renouvelle son engagement à créer une valeur ajoutée pour ses clients grâce à des avancées technologiques. Avec ses technologies avancées de détection infrarouge, l'entreprise aide les pompiers, les autorités réglementaires et les industries à détecter plus tôt les risques invisibles et à agir avant qu'ils ne s'aggravent.

Raytron Delivers Infrared Solutions for Environmental Monitoring on World Environment Day 2026

Détecter les incendies de forêt au stade le plus précoce

L'imagerie thermique infrarouge voit la chaleur plutôt que la lumière, ce qui permet de traverser la fumée là où les caméras conventionnelles ne détectent rien. Déployées sur des sites ciblés dans les forêts, les caméras thermiques de sécurité Raytron assurent une surveillance permanente des incendies de forêt. Un algorithme exclusif de détection des incendies et des fumées identifie les sources de chaleur à partir de 1,5 pixel seulement ; avec un objectif de 225 mm maximum, le système détecte les anomalies jusqu'à 12 kilomètres de distance et déclenche instantanément des alertes géolocalisées. Détecter un incendie dès les premières minutes peut faire la différence entre un incident circonscrit et un brasier de plusieurs semaines, protégeant ainsi les forêts qui constituent des puits de carbone irremplaçables.

Visualisation des fuites de gaz invisibles à l'œil nu

Le méthane est 80 fois plus puissant que le CO₂ sur une période de 20 ans, mais il est incolore et inodore. Les caméras OGI (Optical Gas Imaging) de Raytron détectent les gaz à effet de serre (GES), y compris le méthane, les COV et d'autres gaz dangereux, avec une sensibilité compétitive, rendant les panaches invisibles sous forme de visualisations vives et colorées grâce à un algorithme propriétaire de nuage de gaz. Déployée en permanence dans les installations pétrolières, gazières et pétrochimiques, la technologie infrarouge transforme l'un des problèmes climatiques les moins signalés en quelque chose que les opérateurs peuvent voir et réparer.

Réduire les pertes d'énergie cachées grâce à l'imagerie thermique IR

Dans les réseaux électriques, les installations industrielles et les inspections de bâtiments, l'imagerie thermique permet de repérer les équipements en surchauffe et les défauts d'isolation avant qu'ils ne provoquent des pannes ou ne gaspillent de l'énergie. La maintenance prédictive rendue possible par l'inspection infrarouge réduit également les temps d'arrêt imprévus, les dommages causés aux équipements et l'empreinte carbone associée aux réparations et remplacements d'urgence, ce qui favorise la transition vers des opérations industrielles plus écologiques et plus efficaces.

Alors que les engagements climatiques s'intensifient à l'échelle mondiale, la capacité à détecter les risques invisibles et à y répondre n'est plus facultative. Raytron continuera à s'associer à des organisations du monde entier pour faire de la responsabilité environnementale non seulement un objectif, mais aussi une capacité.

Informations complémentaires

E-mail : [email protected]

Site web : https://en.raytrontek.com

LinkedIn : Raytron Technology Co., Ltd.

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