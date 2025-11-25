Raytron présente une caméra thermique automobile pour la prochaine ère des camions sans conducteur

YANTAI, Chine, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que le secteur des véhicules utilitaires se dirige rapidement vers des opérations autonomes et intelligentes, une perception fiable est essentielle pour garantir la sécurité et l'efficacité opérationnelles. Raytron, leader mondial de la technologie d'imagerie thermique infrarouge, a dévoilé des caméras thermiques infrarouges avancées pour les véhicules utilitaires, offrant une perception robuste, grand angle et par tous les temps pour les camions-robots de la nouvelle génération.

Pourquoi la caméra thermique infrarouge est-elle un capteur de perception indispensable pour les camions-robots ?

Perception environnementale robuste : performance dans l'obscurité, la poussière et la brume

Les véhicules utilitaires circulent souvent dans des zones à haut risque telles que les mines, les chantiers de construction et les zones portuaires. Dans ces conditions, les capteurs traditionnels de lumière visible et LiDAR voient leurs performances facilement altérées par l'obscurité, le brouillard dense, la poussière ou le contre-jour. L'imagerie thermique est insensible aux conditions d'éclairage et permet une identification stable et claire des cibles critiques (véhicules, piétons et animaux) grâce à la détection de leur signature thermique, ce qui garantit une sensibilisation environnementale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Champ de vision ultra-large : élimination des angles morts dangereux

En raison de leur structure complexe et de leur taille imposante, les véhicules utilitaires présentent de dangereuses limitations de visibilité, entraînant souvent des accidents dans des espaces restreints. La caméra thermique Pilot 180P de Raytron utilise un système thermique à trois lentilles avec assemblage d'images en temps réel pour obtenir un champ de vision horizontal (HFOV) ultra large de 180°. Cette couverture permet de surveiller efficacement les zones proches sur les côtés et à l'avant des camions à carrosserie large, ce qui permet de réduire considérablement les risques liés à l'angle mort lors des virages et des marches arrière.

Système d'alerte intelligent : amélioration de la sécurité prédictive

Dotée d'algorithmes d'apprentissage profond, la caméra thermique de Raytron suit avec précision le mouvement des sources de chaleur et calcule la distance en temps réel des dangers potentiels. Lorsqu'un risque de collision est identifié, le système déclenche immédiatement un avertissement audiovisuel puissant.

Comment l'imagerie thermique améliore-t-elle la perception des camions autonomes ?

À Ordos, KargoBot a lancé la première flotte de camions autonomes L4 de bout en bout au monde. Il s'agit d'un véhicule de tête équipé d'un système ADAS L2, guidant plusieurs poids lourds L4. Le module d'imagerie thermique de Raytron Horus 640-D est un élément essentiel du système de perception à 360° sans angle mort de Kargobot. Le module d'imagerie thermique fonctionne avec le LiDAR et le radar à ondes millimétriques pour fournir des informations critiques et complémentaires qu i renforcent la sécurité opérationnelle dans des conditions météorologiques extrêmes et des conditions routières complexes. En outre, Raytron a établi des partenariats clés avec des leaders du secteur, notamment des équipementiers de véhicules utilitaires (Zhizi Automobile, Breton et Lovol) et des fournisseurs de solutions de conduite intelligente (Plus Ai, Waytous et Tage Idriver). Ces collaborations permettent à l'imagerie thermique infrarouge de passer du statut de capteur auxiliaire à celui de capteur principal pour les véhicules utilitaires autonomes.

