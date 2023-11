Razorleaf poursuit son expansion en Europe et ouvre un nouveau bureau en France

Le bureau parisien aidera les fabricants français à intégrer des solutions d'ingénierie et de fabrication numériques pour le développement de produits dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense, de l'industrie, de l'automobile, de l'énergie et des dispositifs médicaux

STOW, Ohio et PARIS, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Razorleaf Corporation, une importante société de conseil et d'intégration de systèmes spécialisée dans la GCVP et les MES, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de Razorleaf France, un nouveau bureau situé à Paris desservant l'Europe du Sud. Avec cette expansion, Razorleaf est désormais en mesure de servir des clients en France, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, dans les régions du Benelux et des pays nordiques, en Grèce, en Turquie et en Israël.

Nordine Marouf, Managing Director, Southern Europe, Razorleaf

Nordine Marouf a été nommé directeur général de Razorleaf pour l'Europe du Sud. Il possède une solide expérience en matière de gestion du cycle de vie des produits au sein de l'écosystème Dassault Systèmes et est responsable de la croissance et de l'expansion de Razorleaf dans cette région. Avec plus de 30 ans d'expérience internationale dans la vente de logiciels et de services, il a travaillé pour un large éventail de fournisseurs de solutions informatiques, de GCVP, de BIM et de Cloud dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale, l'automobile, le transport, l'énergie, les sciences de la vie et le bâtiment.

« Notre objectif est d'aider les fabricants à adapter et à faire évoluer leurs opérations d'ingénierie et de fabrication actuelles avec des technologies de pointe qui amélioreront leur efficacité en matière de GCVP et de MES et leur capacité globale de lancer de nouveaux produits sur le marché, a déclaré Nordine Marouf. La voie à suivre pour tous les fabricants comprend désormais, sans aucun doute, une transition vers un environnement entièrement numérique. Cela implique d'adopter des méthodologies de jumeaux numériques qui leur permettront de réaliser les avantages concurrentiels d'une maîtrise totale des données de conception et d'ingénierie de leurs produits. Razorleaf s'engage à offrir à ses clients une expertise éprouvée qui répond à leurs besoins commerciaux et qui assure leur réussite dans ce parcours. »

« Nous constatons que les fabricants européens cherchent à adopter un large éventail de capacités de l'industrie 4.0 et ont besoin de conseils et de services qui les aideront à atteindre leurs objectifs en matière de transformation numérique, a déclaré Eric Doubell, directeur général de Razorleaf. L'ouverture de ce nouveau bureau à Paris nous permettra de travailler en partenariat avec des fabricants d'Europe du Sud qui cherchent à mettre en œuvre et à mettre à niveau des systèmes de GCVP avec la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, la solution leader en matière de GCVP en France ; nous pourrons également proposer un logiciel d'opérations de fabrication pour améliorer la productivité et accélérer leurs plans de mise sur le marché. »

À propos de Razorleaf

Fondée en 2000, Razorleaf est une société de conseil et d'intégration de systèmes spécialisée dans la GCVP, les MES, l'intégration, la migration et l'automatisation des tests. Notre objectif est d'aider les entreprises manufacturières à relier les produits et les processus à travers l'entreprise numérique afin d'augmenter la valeur du processus d'innovation. Dirigée par une équipe de spécialistes hautement qualifiés et expérimentés aux États-Unis, en Europe et en Asie, Razorleaf transforme les entreprises en offrant des services complets de conseil et de mise en œuvre axés sur la gestion du fil numérique tout au long du cycle de vie du produit et de la chaîne d'approvisionnement.

https://www.razorleaf.com

