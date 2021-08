RBC invite les participants du monde entier à vivre l'expérience d'une nouvelle course virtuelle pour enfants

Une nouvelle application mobile permettra aux participants de rester connectés pendant qu'ils courent, marchent ou roulent pour soutenir 35 organisations caritatives axées sur la jeunesse dans 19 pays

TORONTO, 16 août 2021 /PRNewswire/ -- En raison de l'incidence actuelle du COVID-19, la RBC Race for the Kids reviendra dans son format mondial et virtuel pendant le weekend du 16 et 17 octobre 2021. Aujourd'hui, RBC a ouvert l'inscription pour le weekend de l'événement et a annoncé les projets pour que les participants vivent une expérience virtuelle réinventée avec une nouvelle application mobile.

RBC Race for the Kids wordmark and screenshots of the new mobile app Through the mobile app, participants can stay connected and competitive RBC

Au début de la pandémie de COVID-19, RBC a pris l'initiative de transformer sa série d'événements RBC Race for the Kids en un format virtuel mondial, afin de pouvoir continuer à soutenir les jeunes du monde entier tout en respectant les restrictions nécessaires aux rassemblements publics. En conséquence, plus de 33 000 participants ont recueilli $8,8 millions de dollars en 2020, au profit de dizaines d'organismes de bienfaisance partenaires consacrés à la jeunesse, dont le soutien et les services étaient plus nécessaires que jamais.

Une nouvelle façon de faire la course

La Course RBC pour les enfants est ouverte à tous, quels que soient la situation géographie, l'âge ou la condition physique. Les participants peuvent s'inscrire gratuitement sur rbc.com/coursepourlesenfants - une plateforme d'inscription et de collecte de fonds offrant une expérience transparente.

Nouveauté en 2021, les participants à la RBC Race for the Kids vivront le week-end de l'événement par le biais d'une application mobile. Après s'être inscrits, les participants pourront télécharger l'application pour commencer à profiter de ses nombreuses fonctions interactives, notamment :

Choisir une distance prédéterminée à parcourir dans leur commune (sans itinéraire fixe). En fonction de la distance choisie, l'application diffusera une série de signaux audio pendant l'événement afin d'encourager et de pousser les participants vers leur ligne d'arrivée attribuée.

Choisir la méthode la plus pratique pour enregistrer leur activité : par le biais d'une balise intégrée dans l'application ou en se connectant à un appareil de fitness portable.

Suivre les kilomètres d'entraînement, se mesurer à des individus ou à des équipes pour gagner des places dans les classements, et suivre l'activité d'entraînement des autres enfants.

Enregistrer leurs performances lors de l'événement et partager leur carte d'itinéraire/photos dans le fil d'actualité de l'application - ou les publier sur leurs réseaux sociaux personnels.

Déverrouiller la lentille de réalité augmentée de l'application pour utiliser des filtres et des médailles numériques pendant et après l'épreuve, qui peuvent également être publiées sur leurs réseaux sociaux personnels.

Les participants sont encouragés à courir, marcher ou rouler seuls ou avec des membres de leur famille ou des amis, tout en respectant les conseils de santé publique locaux et les directives gouvernementales.

Soutenez les jeunes où que vous soyez

Quel que soit l'endroit où se trouvent les participants, ils peuvent choisir de soutenir l'un des 35 organismes de bienfaisance participants au cours de leur inscription. Situés dans le monde entier, tous les organismes participants offrent un soutien essentiel et proposent des services aux jeunes dans leurs communes.

Parmi les organismes de l'édition 2021 de la RBC Race for the Kids, on peut citer :

Avant 2020, les événements de la RBC Race for the Kids ont eu lieu dans 17 endroits différents, on peut citer : Les Bahamas, la Barbade, Calgary, Chicago, Hong Kong, Jersey, Kuala Lumpur, Londres, Montréal, New York, Ottawa, Seattle, St. Paul, Sydney, Toronto, Trinité-et-Tobago et Vancouver. À ce jour, l'ensemble de ces événements a rassemblé plus de 290 000 participants qui ont collectivement collecté plus de $65 millions de dollars.

En plus de continuer à organiser la RBC Race for the Kids, RBC s'est engagé à verser $13 millions de dollars à ce jour pour la sécurité alimentaire, la santé mentale et la préparation stratégique en réponse à la pandémie de COVID-19. En 2020, RBC a recueilli plus de $140 millions de dollars de dons en faveur de ces axes stratégiques prioritaires et a distribué les fonds à des organismes communautaires locaux et au profit de causes dans les endroits où elle exerce ses activités.

Pour en savoir plus sur RBC Race for the Kids, ses organismes de bienfaisance ou l'expérience virtuelle de l'événement, consultez le site rbcraceforthekids.com .

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière d'envergure mondiale qui adopte une approche fondée sur des objectifs et des principes pour offrir les meilleures performances. Notre succès repose sur les plus de 86 000 employés qui mettent à profit leur imagination et leurs connaissances pour donner vie à notre vision, à nos valeurs et à notre stratégie, afin d'aider nos clients à prospérer et les collectivités à s'épanouir. En tant que plus grande banque du Canada, et l'une des plus grandes au monde selon la capitalisation boursière, nous possédons un modèle commercial diversifié qui met l'accent sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, consultez le site rbc.com .‎

Nous sommes fiers de soutenir un grand nombre d'initiatives communautaires grâce à des dons, des investissements communautaires et des activités de bénévolat de la part des employés. Découvrez comment à l'adresse suivante : rbc.com/community-social-impact .

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter : Josh Humeniuk, [email protected] , Communications d'entreprise, RBC, 416-567-5607



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1594073/RBC_RBC_invites_participants_around_the_world_to_experience_reim.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1594072/RBC_RBC_invites_participants_around_the_world_to_experience_reim.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1594506/RBC_RBC_invites_participants_around_the_world_to_experience_reim.jpg

SOURCE RBC Groupe Financier