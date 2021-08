RBC nodigt deelnemers over de hele wereld uit om het vernieuwde, virtuele Race for the Kids-evenement te beleven

Een nieuwe mobiele app houdt deelnemers verbonden terwijl ze rennen, lopen of rollen ter ondersteuning van 35 op jongeren gerichte goede doelen in 19 landen

TORONTO, 16 augustus 2021 /PRNewswire/ -- Vanwege de aanhoudende gevolgen van COVID-19 wordt de RBC Race for the Kids ook dit jaar virtueel gehouden tijdens een evenementenweekend op 16-17 oktober 2021. Vandaag heeft RBC de registratie voor het evenementenweekend geopend en plannen aangekondigd voor de vernieuwde, virtuele deelnemerservaring met een nieuwe mobiele app.

Toen aan het begin van de COVID-19-pandemie iedereen te maken kreeg met beperkingen ten aanzien van openbare bijeenkomsten, heeft RBC zijn langlopende RBC Race for the Kids-evenementenreeks proactief omgezet in een wereldwijd, virtueel format, om jonge mensen over de hele wereld te kunnen blijven ondersteunen. Het resultaat hiervan was dat meer dan 33.000 deelnemers in 2020 USD 8,8 miljoen hebben opgehaald ten bate van tientallen op jongeren gerichte liefdadigheidspartners wiens steun en diensten meer dan ooit nodig waren.

Een nieuwe manier om te racen

RBC Race for the Kids staat open voor iedereen, ongeacht locatie, leeftijd of fysieke gesteldheid. Deelnemers kunnen zich gratis registreren op rbcraceforthekids.com – een geïntegreerd registratie- en fondsenwervingsplatform dat een naadloze ervaring biedt.

Nieuw voor 2021: deelnemers van RBC Race for the Kids zullen het evenementenweekend via een mobiele app beleven. Na registratie kunnen deelnemers de app downloaden om te beginnen met de vele spannende, interactieve functies, waaronder:

het selecteren van een vooraf bepaalde afstand om te voltooien in hun lokale gemeenschap (zonder vaste routes). Op basis van de door hen gekozen afstand deelt de app tijdens het evenement een reeks audiosignalen om de deelnemers aan te moedigen en te bejubelen op weg naar hun persoonlijke finishlijn.

het kiezen van de handigste methode om hun activiteit vast te leggen: via de geïntegreerde, in-app-tracker of door te koppelen aan een draagbaar fitnessapparaat.

het bijhouden van afgelegde trainingsafstanden in kilometers/mijlen, strijden tegen individuen of teams om klassementen te beklimmen en de trainingsactiviteiten van hun leeftijdsgenoten volgen.

het opnemen van hun prestatie tijdens het evenement en delen van hun routekaart/foto's in de app-evenementenfeed, of het posten daarvan op hun persoonlijke sociale-mediakanalen.

het ontgrendelen van de augmented-reality-lens van de app om gezichtsfilters en digitale medailles te gebruiken tijdens en na het voltooien van hun evenement, die ook op hun persoonlijke sociale-mediakanalen kunnen worden gepost.

Deelnemers worden aangemoedigd om zelfstandig of met familieleden en vrienden te rennen, lopen of rollen, met inachtneming van de plaatselijke adviezen of richtlijnen van de overheid ten aanzien van de volksgezondheid.

Steun de jeugd, vanaf waar ook ter wereld

Ongeacht waar de deelnemers zich fysiek bevinden, kunnen ze tijdens hun registratie kiezen om een van de 35 deelnemende liefdadigheidspartners te steunen. Alle deelnemende partners bevinden zich verspreid over de hele wereld en bieden essentiële ondersteuning en diensten voor jongeren in hun lokale gemeenschappen.

RBC Race for the Kids' 2021-partners zijn onder meer:

Vóór 2020 vonden RBC Race for the Kids-evenementen plaats op 17 fysieke locaties, waaronder: Bahama's, Barbados, Calgary, Chicago, Hong Kong, Jersey, Kuala Lumpur, Londen, Montreal, New York, Ottawa, Seattle, St. Paul, Sydney, Toronto, Trinidad & Tobago en Vancouver. Tot op heden hebben aan deze race meer dan 290.000 deelnemers meegedaan die samen meer dan USD 65 miljoen hebben opgehaald.

Naast het blijven organiseren van RBC Race for the Kids, heeft RBC tot nu toe USD 13 miljoen toegezegd voor voedselzekerheid, geestelijke gezondheid en strategische paraatheid als reactie op de COVID-19-pandemie. In 2020 heeft RBC meer dan USD 140 miljoen aan donaties afgestemd op zijn strategische pijlers, waarbij fondsen werden doorgestuurd naar lokale gemeenschapsorganisaties en goede doelen op de plaatsen waar het actief is.

Ga voor meer informatie over RBC Race for the Kids, zijn liefdadigheidspartners of de virtuele evenementervaring naar: rbcraceforthekids.com.

Over RBC

Royal Bank of Canada is een wereldwijde financiële instelling met een doelgerichte, op principes gebaseerde benadering om toonaangevende prestaties te leveren. Ons succes komt van de meer dan 86.000 werknemers die hun verbeeldingskracht en inzichten gebruiken om onze visie, waarden en strategie tot leven te brengen, zodat we onze klanten kunnen helpen bloeien en gemeenschappen in welvaart kunnen leven. Als de grootste bank van Canada en een van de grootste ter wereld op basis van marktkapitalisatie, hebben we een gediversifieerd bedrijfsmodel met een focus op innovatie en het bieden van uitzonderlijke ervaringen aan onze 17 miljoen klanten in Canada, de VS en 27 andere landen. Lees meer op rbc.com.‎

We zijn er trots op een breed scala aan gemeenschapsinitiatieven te ondersteunen door middel van donaties, gemeenschapsinvesteringen en vrijwilligersactiviteiten van medewerkers. Hoe wij dat doen ziet u op rbc.com/community-social-impact.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Josh Humeniuk, [email protected], Corporate Communications, RBC, 416-567-5607

