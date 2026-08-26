RBC richt een geïntegreerde divisie voor wereldwijde transactiebankieren op, waarin de sterke punten van toonaangevende bedrijfsonderdelen worden gebundeld

Het nieuwe gezamenlijke leiderschap brengt de transactiebankactiviteiten van RBC binnen de hele bank samen, zodat klanten naadloos over de grenzen heen kunnen worden bediend

TORONTO, 26 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Royal Bank of Canada (RBC) heeft vandaag de formele oprichting van Global Transaction Banking (GTB) aangekondigd als een verenigd wereldwijd bedrijf, waardoor de rol van RBC als een wereldwijd verbonden bank wordt bevorderd die vertrouwde expertise biedt om klanten te helpen over de grenzen heen te groeien. RBC streeft ernaar een toonaangevende wereldwijde transactiebank te worden, gebaseerd op hechte relaties, uitmuntende capaciteiten, wereldwijde schaalgrootte en een toonaangevende digitale ervaring.

GTB wordt gezamenlijk geleid door Sean Amato-Gauci, Group Head, Commercial Banking en Co-Head, Global Transaction Banking, en Derek Neldner, CEO en Group Head, RBC Capital Markets en Co-Head, Global Transaction Banking. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het vestigen van RBC als wereldleider op het gebied van transactiebankieren in alle klantsegmenten.

De gebundelde activiteiten brengen de transactiebankcapaciteiten van RBC uit het commerciële bankwezen, in Canada en de Verenigde Staten, en kapitaalmarkten samen onder gedeeld leiderschap en één strategie die relatie-dekking, productkennis, technologie en uitvoering verbindt om klanten meer waarde te leveren. Aangezien deze activiteiten transactiebankdiensten in RBC zullen ondersteunen, zal deze nieuwe structuur de financiële rapportage van de bank niet veranderen en zullen de resultaten binnen bestaande bedrijfssegmenten gerapporteerd blijven worden.

Kartik Kaushik is aangesteld als Head, Global Transaction Banking, Product, Platforms and Solutions, en Michael Klopchic als Head, Global Transaction Banking, Client Coverage. Zij rapporteren gezamenlijk aan Sean en Derek. Kartik zal de productstrategie, innovatie en platformlevering leiden, terwijl Michael de klantdekking, verkoopuitvoering en go-to-marketstrategie zal leiden.

De groeiende reeks mogelijkheden van GTB omvat RBC Clear, een digitaal cashmanagementplatform in de VS, en RBC Edge, een digitaal cashmanagementplatform in Canada. Samen dienen deze platforms een groeiende basis van binnenlandse en wereldwijde klanten in hun levenscyclusbehoeften op het gebied van werkkapitaal. GTB beschikt ook over toonaangevende expertise op het gebied van deviezen, betalingen, handelsfinanciering en liquiditeitsbeheer. GTB staat centraal in de ambitie van RBC om nieuwe deposito's te genereren die de volgende groeifase van de bank zullen financieren.

RBC heeft een nummer 1-positie in transactiebankwezen in Canada, waaronder de grootste groothandelsportefeuille1 en de toonaangevende betalingsfranchise in de industrie2, met een snel groeiend momentum in de VS, zal GTB op deze basis voortbouwen om de groei wereldwijd te versnellen.

"Meer wereldwijd verbonden zijn gaat niet alleen over waar we actief zijn; het gaat over hoe we de volledige kracht van RBC naar onze klanten brengen", zei Dave McKay, President en Chief Executive Officer van RBC. "Voor bedrijven die zich in een steeds complexere economie moeten zien te redden, betekent dit dat we een betrouwbare partner moeten zijn die zowel de lokale nuances als het mondiale plaatje begrijpt — en hen helpt bij het verplaatsen van geld, het beheren van liquiditeit en risico's, en het naadloos opereren op internationaal niveau.

Over RBC

Royal Bank of Canada is een wereldwijde financiële instelling met een doelgerichte, door principes geleide benadering om toonaangevende prestaties te leveren. Ons succes komt van de meer dan 101.000 werknemers die hun verbeeldingskracht en inzichten optimaal gebruiken om onze visie, waarden en strategie tot leven te brengen, zodat we onze klanten en gemeenschappen kunnen helpen bloeien. Als de grootste bank van Canada en een van de grootste ter wereld op basis van marktkapitalisatie, hebben we een gediversifieerd bedrijfsmodel met een focus op innovatie en het bieden van uitzonderlijke ervaringen aan onze meer dan 19 miljoen klanten in Canada, de VS en 27 andere landen. Lees meer op rbc.com.‎

We zijn er trots op een breed scala aan gemeenschapsinitiatieven te ondersteunen door middel van donaties, gemeenschapsinvesteringen en vrijwilligersactiviteiten van medewerkers. Hoe we dat doen, leest u op rbc.com/peopleandplanet.

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Jeremy Laurin, RBC, [email protected]