RCI Bank and Services e Banco RCI Brasil S.A. anunciam a mudança de marca comercial para Mobilize Financial Services

SÃO PAULO, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mobilize Financial Services é a nova marca comercial da RCI Bank and Services, em todo o mundo, inclusive para o Banco RCI Brasil S.A., a subsidiária no Brasil, para atender às demandas relacionadas à mobilidade e aos novos estilos de vida dos clientes.

Alinhada aos propósitos da sustentabilidade, a Mobilize Financial Services continuará a desenvolver uma gama completa de serviços para acelerar a transição para novas opções de mobilidade, muito mais sustentáveis.

À medida que a indústria automobilística passa por grandes mudanças, o fortalecimento dos vínculos entre a Mobilize Beyond Automotive – que reúne as atividades do Grupo Renault em soluções de mobilidade, energia e dados – e a Mobilize Financial Services permite que a estratégia do Grupo Renault supere a indústria automotiva graças ao modelo "vehicle as a service" (veículo enquanto serviço).

"A RCI Bank and Services atinge um novo marco no desenvolvimento de suas atividades com a Mobilize Beyond Automotive, ao se tornar a Mobilize Financial Services, a marca de referência para todas as demandas de mobilidade. Aproveitamos nossos 100 anos de experiência global e nossa liderança em termos de satisfação de clientes para apoiar o crescimento da Mobilize nos segmentos de varejo e frotas. Assim, a Mobilize Financial Services acelerará as operações nas áreas de financiamento, seguros e pagamentos, facilitando o acesso à mobilidade mais verde e sustentável para todos os nossos clientes, de maneira alinhada ao nosso propósito", afirma João Leandro, CEO global da Mobilize Financial Services.

Para apoiar o desenvolvimento da Mobilize, a Mobilize Financial Services utilizará seus 100 anos de conhecimento especializado, seu desempenho comercial e financeiro e seus contatos frequentes com mais de 300 mil clientes no Brasil e 4 milhões no mundo, cuja satisfação cresce cada vez mais.

A Mobilize Financial Services oferecerá serviços inovadores e experiências digitais que permitirão aos clientes adquirir soluções financeiras mais acessíveis para uma mobilidade sustentável.

A nova estratégia faz com que a marca Mobilize Financial Services seja referência para os clientes da marca Renault, que procuram uma linha completa de serviços financeiros automotivos.

Os clientes da Nissan também poderão aproveitar a mesma qualidade de ofertas por meio da marca Credi Nissan.

A implantação da marca no Brasil acontece agora em setembro e será progressiva nos países em que o grupo mantém operações, chegando aos principais mercados até o final de 2022.

Entre as metas da Mobilize Financial Services está expandir a presença nos segmentos de varejo e frotas.

Além disso, a mudança de marca comercial tem como base três objetivos ambiciosos para atender aos hábitos de consumo dos clientes, bem como a chegada massiva de veículos elétricos e conectados. A ideia é fazer com que a Mobilize Financial Services financie muito mais veículos, e por períodos mais longos, enquanto gera maior valor ao produto.

O primeiro desses objetivos implica desenvolver ofertas de financiamento, locação de longa duração e carros por assinatura, ou seja, a Mobilize Financial Services vai acelerar a implementação desses negócios nos seus principais mercados, em parceria com a rede de concessionárias das marcas.

Outra meta é expandir o segmento de veículos usados ao otimizar o financiamento ao longo do ciclo de vida. A proposta é acelerar a atividade de financiar veículos usados, concentrando-se no ciclo de vida como um todo, e oferecer uma jornada integrada de serviço, reforma e revenda.

Como terceiro objetivo, a nova marca quer oferecer serviços disruptivos com foco em seguros de automóveis e meios de pagamentos.

Para apoiar a transição de propriedade para uso, a Mobilize Financial Services expandirá a gama de serviços em seguros inovadores para automóveis, aproveitando a conectividade de veículos para lançar produtos de seguro baseados no uso.

Para saber mais sobre a Mobilize Financial Services, acesse: www.mobilize-fs.com/

Em breve, o website local www.renaultfinancialservices.com.br/ terá alterado o seu endereço para se alinhar com a estratégia de implementação da marca do Brasil.

Sobre a Mobilize Financial Services

Como parceira que cuida de todos os seus clientes, a Mobilize Financial Services cria serviços financeiros inovadores para gerar uma mobilidade sustentável para todos. Subsidiária do Grupo Renault, cujas operações começaram há quase 100 anos, a Mobilize Financial Services é a marca comercial da RCI Banque S.A., banco francês especializado em financiamentos e serviços automotivos para clientes e concessionárias da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Presente em 36 países e com mais de 3.800 empregados, a RCI Banque está entre os controladores do Banco RCI Brasil S.A.

