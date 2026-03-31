RDW : Les Pays-Bas introduiront un péage pour les camions le 1er juillet 2026

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Mar 31, 2026, 04:00 ET

ZOETERMEER, Pays-Bas, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- Les Pays-Bas introduiront un péage pour les camions le 1er juillet 2026. À partir de ce moment, les propriétaires de camions paieront au kilomètre. Cela s'applique également aux véhicules étrangers, comme c'est déjà le cas dans plusieurs autres pays européens. Le péage pour les camions s'applique sur presque toutes les autoroutes néerlandaises et sur certaines routes provinciales et municipales.

L'Eurovignette pour les Pays-Bas prendra fin le 1er juillet 2026. Selon les estimations, plus de 725 000 camions étrangers uniques empruntent les routes néerlandaises chaque année.

Pour tous les camions

Le péage pour les camions s'applique aux camions néerlandais et étrangers des catégories N2 et N3. Ils ont une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg. Les véhicules doivent être équipés d'une unité embarquée (OBU) en état de marche pour acquitter le péage. L'appareil enregistre la distance parcourue.

Fournisseurs d'unités embarquées

Pour obtenir un OBU, les propriétaires de camions concluent un contrat avec un fournisseur de services. Le prestataire fournit l'OBU nécessaire et s'occupe du paiement des péages pour les camions. L'OBU doit être activé à tout moment pendant la conduite aux Pays-Bas. Il n'est pas possible d'acheter des billets pour des itinéraires individuels aux Pays-Bas.

Comme en Allemagne et en Belgique, les Pays-Bas ont deux types de fournisseurs.

  • Les prestataires du système EETS proposent un appareil embarqué (OBU) fonctionnant dans plusieurs pays. Dans la pratique, ces unités embarquées sont souvent fournies par les fournisseurs de cartes de carburant.
  • NedLinq propose une unité embarquée qui ne fonctionne qu'aux Pays-Bas. Ce fournisseur propose également des unités de remplacement en cas de panne d'une unité embarquée.

Vous disposez déjà d'une unité embarquée ?

De nombreux propriétaires de camions étrangers possèdent déjà un OBU. La plupart des fournisseurs vous permettront d'étendre la zone de service aux Pays-Bas. Les OBU des fournisseurs de services nationaux en Allemagne et en Belgique, Toll Collect et Satellic, ne fonctionneront pas aux Pays-Bas. 

Pourquoi le péage pour les camions est-il instauré ?

Le péage pour les camions est conçu pour facturer les propriétaires de camions au kilomètre. Le péage contribue également à rendre le transport plus durable et plus efficace. Plus le véhicule est propre et léger, plus la quantité par kilomètre est faible. Par conséquent, le péage pour les camions stimule les investissements dans des véhicules propres et efficaces. Le taux kilométrique est basé sur la masse maximale autorisée (de l'ensemble de véhicules), la classe d'émission de CO2 et, dans certains cas, la classe d'émission Euro. Les taux et un outil permettant de les calculer sont disponibles à l'adresse suivante : www.trucktoll.nl. Une grande partie des recettes des péages routiers est consacrée à des subventions visant à améliorer la viabilité du secteur.

Application de la loi

À partir du 1er juillet 2026, chaque camion N2 ou N3 entrant aux Pays-Bas devra être équipé d'un OBU en état de marche provenant d'un fournisseur valide. Si ce n'est pas le cas, le propriétaire du véhicule peut se voir infliger une amende.  Les Pays-Bas veilleront au respect de la réglementation dès l'entrée en vigueur du péage pour les camions.

Campagne internationale

Les Pays-Bas ont lancé une campagne d'information internationale. En outre, les prestataires de services et les fournisseurs de cartes de carburant informent activement leurs clients de l'arrivée du péage pour les camions aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur le péage néerlandais pour les camions et les tarifs, consultez le site www.trucktoll.nl.

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