Reach Surgical erhält die CE-Zulassung für iREACH IRIS, den ersten wiederverwendbaren Stapler mit Echtzeit-Firing Curve™ und 90°-Gelenkfunktion

-iREACH IRIS bietet einen ortsspezifischen Echtzeit-Einblick in das Gewebeverhalten entlang der Stapellinie

SINGAPUR, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Reach Surgical, der Geschäftsbereich für chirurgische Lösungen von Genesis MedTech, hat die CE-Zulassung für iREACH IRIS erhalten, eine elektrische Klammerplattform der nächsten Generation, die eine Echtzeit-BrennkurveTM und eine Artikulation von bis zu 90° während der Operation ermöglicht.

iREACH IRIS Reusable Stapler with Real-Time Firing Curve™ and 90° Articulation

Im Gegensatz zu konventionellen elektrischen Klammergeräten, die ein allgemeines Feuer-Feedback geben, liefert iREACH IRIS Real-Time Firing Curve eine kontinuierliche, ortsspezifische Kraft, die der Klammerlinie zugeordnet ist. Auf diese Weise können Chirurgen Kompressions- und Feuerungsunregelmäßigkeiten beurteilen, die mit Gewebeveränderungen einhergehen könnten, und Bereiche identifizieren, die möglicherweise zusätzliche Aufmerksamkeit entlang der Klammernaht erfordern. Das System liefert außerdem visuelle und akustische Rückmeldungen während der wichtigsten Schritte des Eingriffs und unterstützt so die intraoperative Aufmerksamkeit.

Bei minimalinvasiven Eingriffen, bei denen die direkte taktile Rückmeldung und die Visualisierung eingeschränkt sein können, bietet diese Ebene des Einblicks einen zusätzlichen Kontext zur Unterstützung der chirurgischen Beurteilung. Anastomosenleckagen gehören nach wie vor zu den schwerwiegendsten Komplikationen in der Magen-Darm-Chirurgie und sind häufig mit Schwankungen im Gewebezustand und der Integrität der Klammernaht verbunden. Dieser zusätzliche Echtzeit-Einblick, den iREACH IRIS Firing Curve bietet, unterstützt eine fundiertere und konsistentere Bewertung der Stapellinie.

"Bei Genesis MedTech konzentrieren wir uns darauf, klinische Bedürfnisse in praktische Lösungen umzusetzen", sagte Warren Wang, Chairman und CEO. "iREACH IRIS spiegelt diesen Ansatz wider, indem es über die herkömmliche Klammerung hinausgeht und Chirurgen klarere Echtzeit-Einblicke in das Gewebeverhalten während des Eingriffs bietet".

Direction-TrueTM Articulation setzt die Absicht des Chirurgen direkt in die Bewegung des Instruments um und sorgt für eine konsistente Kontrolle der Artikulation, auch wenn der Kiefer rotiert wird. In Kombination mit dem UltraflexTM 90 Nachladegerät erreicht iREACH IRIS eine Artikulation von bis zu 90° und geht damit über den Bereich von 45° bis 60° herkömmlicher Elektrohefter hinaus. Diese Artikulation ist besonders wichtig bei anatomisch begrenzten Eingriffen wie der Low-Anterior-Resektion oder der Single-Port-Thoraxchirurgie, bei denen der Zugang und die Positionierung entscheidend für das chirurgische Ergebnis sind. Bei solchen Eingriffen kann ein begrenzter Zugang eine Neupositionierung oder mehrfache Zündungen erfordern - Faktoren, die mit einer erhöhten Gewebebelastung und Verfahrenskomplexität einhergehen. Durch die Ermöglichung eines verbesserten Zugangs werden Ziele wie negative Resektionsränder bei gleichzeitiger Erhaltung der Schließmuskelfunktion unterstützt. Die Curved Tip Technology und die Optionen zum Nachladen mit progressiver Höhe verbessern den Zugang und die gewebegerechte Klammerbildung bei einer Vielzahl von Eingriffen, einschließlich allgemeiner, kolorektaler, thorakaler und bariatrischer Operationen.

Bei der IRIS-Klammerplattform sind alle Komponenten, die mit dem Patienten in Berührung kommen, für die Verwendung an einem einzigen Patienten ausgelegt, so dass eine erneute Sterilisation nicht erforderlich ist und der Arbeitsablauf zwischen den einzelnen Fällen vereinfacht wird. Ein wiederverwendbarer Griff mit einer abnehmbaren Stromversorgungskonfiguration gewährleistet die ständige Bereitschaft des Geräts, so dass keine Ausfallzeiten aufgrund des Aufladens des Griffs entstehen. Durch die Trennung von wiederverwendbaren und Einwegkomponenten wird das Risiko einer Kreuzkontamination konstruktionsbedingt verringert und nicht durch Wiederaufbereitungsprotokolle verwaltet, während gleichzeitig eine verantwortungsvollere Ressourcennutzung unterstützt wird.

Durch die Kombination von Echtzeit-Gewebeeinblicken mit präziser Steuerung und optimierten Arbeitsabläufen stellt iREACH IRIS einen neuen Ansatz für das Power Stapling dar, der eine fundiertere und konsistentere chirurgische Leistung unterstützt.

Über GenesisMedTech Group

Die Genesis MedTech Group ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Singapur, das sich für eine bessere Gesundheitsversorgung einsetzt. Wir konzipieren und entwickeln Innovationen, die Behandlungen sicherer, weniger invasiv und in größerem Umfang zugänglich machen. Damit unterstützen wir Gesundheitsdienstleister dabei, bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen und sicherzustellen, dass mehr Patienten vom medizinischen Fortschritt profitieren. Mit integrierten Fähigkeiten von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Vermarktung baut Genesis MedTech auf einer starken Grundlage von Qualität, Schulung und Ausbildung auf und liefert hochwertige Medizinprodukte für die Bereiche Chirurgie, Kardiologie und Gefäßintervention.

Reach Surgical, der Geschäftsbereich für chirurgische Lösungen von Genesis MedTech, bietet ein umfassendes chirurgisches Portfolio zur Unterstützung von Chirurgen und zur Verbesserung der chirurgischen Versorgung. Wir haben uns der Entwicklung zuverlässiger, qualitativ hochwertiger Lösungen verschrieben, die den sich wandelnden Anforderungen der chirurgischen Praxis gerecht werden.

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