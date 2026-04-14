Reach Surgical reçoit l'approbation du marquage CE pour iREACH IRIS, la première agrafeuse réutilisable motorisée avec Real-Time Firing Curve™ et 90° d'articulation.

-iREACH IRIS fournit des informations en temps réel et localisées sur le comportement des tissus le long de la ligne d'agrafes.

SINGAPOUR, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Reach Surgical, la division des solutions chirurgicales de Genesis MedTech, a reçu l'approbation du marquage CE pour iREACH IRIS, une plateforme d'agrafage motorisée de nouvelle génération conçue pour offrir une courbe de tir en temps réelTM et une articulation jusqu'à 90° pendant la chirurgie.

iREACH IRIS Reusable Stapler with Real-Time Firing Curve™ and 90° Articulation

Contrairement aux agrafeuses électriques conventionnelles qui fournissent un retour d'information général, la courbe de tir en temps réel d'iREACH IRIS fournit une force continue et spécifique à la ligne d'agrafes. Cela permet aux chirurgiens d'évaluer la compression et les irrégularités de cuisson qui pourraient être associées à une variation des tissus et d'identifier les zones qui pourraient nécessiter une attention supplémentaire le long de la ligne d'agrafes. Le système fournit également un retour d'information visuel et sonore pendant les étapes clés de la procédure, ce qui favorise la prise de conscience peropératoire.

Dans les procédures peu invasives, où le retour tactile direct et la visualisation peuvent être limités, ce niveau d'information fournit un contexte supplémentaire pour étayer le jugement chirurgical. La fuite anastomotique reste l'une des complications les plus graves de la chirurgie gastro-intestinale et est souvent associée à la variabilité de l'état des tissus et de l'intégrité de la ligne d'agrafes. Cette information supplémentaire en temps réel fournie par la courbe de cuisson d'iREACH IRIS permet une évaluation plus informée et plus cohérente de la ligne d'agrafes.

"Chez Genesis MedTech, nous nous attachons à traduire les besoins cliniques en solutions pratiques", a déclaré M. Warren Wang, président-directeur général. "iREACH IRIS reflète cette approche en allant au-delà de l'agrafage conventionnel pour fournir aux chirurgiens des informations plus claires et en temps réel sur le comportement des tissus pendant la procédure".

Direction-TrueTM Articulation traduit l'intention du chirurgien directement dans le mouvement de l'instrument, en maintenant un contrôle constant de l'articulation même lorsque la mâchoire est tournée. Associé à UltraflexTM 90 reload, iREACH IRIS permet une articulation jusqu'à 90°, au-delà de la plage de 45° à 60° des agrafeuses motorisées conventionnelles. Cette articulation est particulièrement importante dans les procédures anatomiquement confinées telles que la résection antérieure basse ou la chirurgie thoracique à port unique, où l'accès et le positionnement sont essentiels pour les résultats chirurgicaux. Dans ces procédures, un accès limité peut nécessiter un repositionnement ou des tirs multiples, facteurs associés à une augmentation du stress tissulaire et à la complexité de la procédure. En améliorant l'accès, il permet d'atteindre des objectifs tels que des marges de résection négatives tout en préservant la fonction sphinctérienne. La technologie de la pointe incurvée et les options de recharge à hauteur progressive améliorent encore l'accès et la formation d'agrafes adaptées aux tissus dans toute la gamme des procédures, y compris les chirurgies générales, colorectales, thoraciques et bariatriques.

Dans la plate-forme d'agrafage IRIS, tous les composants en contact avec le patient sont conçus pour une utilisation unique, ce qui élimine la nécessité d'une nouvelle stérilisation et simplifie donc le flux de travail entre les cas. Une poignée réutilisable avec une configuration d'alimentation détachable assure une disponibilité continue de l'appareil, éliminant les temps d'arrêt dus à la nécessité de recharger la poignée. La séparation des composants réutilisables et jetables réduit le risque de contamination croisée dès la conception, plutôt que de gérer les protocoles de retraitement, tout en favorisant une utilisation plus responsable des ressources.

En combinant la connaissance des tissus en temps réel avec un contrôle de précision et un flux de travail rationalisé, iREACH IRIS représente une nouvelle approche de l'agrafage motorisé, conçue pour favoriser une performance chirurgicale plus informée et plus cohérente.

À propos de GenesisMedTech Group

Genesis MedTech Group est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont le siège se trouve à Singapour et qui se consacre à l'amélioration des soins de santé. Nous concevons et développons des innovations qui rendent les traitements plus sûrs, moins invasifs et plus accessibles à grande échelle, en aidant les prestataires de soins de santé à obtenir de meilleurs résultats pour les patients et en veillant à ce qu'un plus grand nombre de patients bénéficient des progrès de la médecine. Avec des capacités intégrées allant de la R&D et de la fabrication à la commercialisation, Genesis MedTech s'appuie sur une base solide de qualité, de formation et d'éducation pour fournir des dispositifs médicaux de haute qualité dans les domaines de la chirurgie, de la cardiologie et de l'intervention vasculaire.

Reach Surgical, la division des solutions chirurgicales de Genesis MedTech, propose une gamme complète de produits chirurgicaux conçus pour aider les chirurgiens et faire progresser les soins chirurgicaux. Nous nous attachons à développer des solutions fiables et de haute qualité qui répondent aux besoins évolutifs de la pratique chirurgicale.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.genesismedtech.com et suivez-nous sur LinkedIn.

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