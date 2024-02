ReadyWise UK et General Prepper s'associent pour moderniser la préparation aux urgences en Scandinavie et dans les pays nordiques

LONDRES, 5 février 2024 /PRNewswire/ -- ReadyWise UK s'est associée à General Prepper en Suède, afin de fournir aux ménages, aux institutions et aux entreprises des réserves alimentaires d'urgence et une tranquillité d'esprit en période d'incertitude. Ce partenariat met en lumière leur objectif commun de renforcer la préparation de la Scandinavie et des pays nordiques face aux menaces mondiales, y compris les guerres, les catastrophes naturelles et les instabilités régionales en Europe.

La préparation devrait être une priorité absolue sur la liste de chacun en 2024. ReadyWise est un fournisseur fiable de produits alimentaires d'urgence pour les particuliers, les entreprises et les institutions du monde entier, qui les aide à se préparer à faire face à des défis inattendus. General Prepper, quant à elle, est la plus grande boutique en ligne de la région nordique spécialisée dans les équipements de préparation, d'artisanat et de survie. Elle inclut désormais ReadyWise dans sa vaste gamme de produits de préparation.

« Notre philosophie consiste à ne pas considérer comme acquis notre niveau de confort actuel et de se tenir prêts à affronter un monde en mutation », a expliqué Tomas Lindahl, directeur général de General Prepper. « Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans notre vision, en renforçant notre capacité à fournir des produits essentiels à la survie aux particuliers, aux institutions et aux entreprises, leur permettant ainsi de se préparer de manière efficace. »

L'amiral Rob Bauer, membre du comité militaire de l'OTAN, a récemment souligné l'importance de la préparation des civils. Il a souligné l'importance de disposer d'articles essentiels tels que des radios, des piles, de la nourriture et de l'eau pour assurer la survie pendant au moins trois jours en cas de crise. Les particuliers et les ménages doivent prendre la préparation au sérieux. General Prepper et ReadyWise fournissent des outils et des informations utiles au maintien de votre tranquillité d'esprit.

« Notre objectif est d'aider un plus grand nombre de familles, d'institutions et d'entreprises à se préparer aux situations d'urgence, et notre partenariat avec General Prepper est essentiel pour y parvenir », a déclaré Kim Berknov, vice-président pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez ReadyWise. « Nous sommes fiers de fournir des produits alimentaires d'urgence de haute qualité, à la fois pratiques et fiables. En temps de crise, l'accès à des ressources essentielles telles que la nourriture et l'eau peut faire toute la différence. »

La préparation des civils est un enjeu essentiel pour 2024. Joignez-vous à ReadyWise et à General Prepper et préparez-vous pour un avenir sûr et résilient. Pour des solutions d'urgence complètes, visitez le site web de ReadyWise, https://readywise.co.uk/ et celui de General Prepper: https://generalprepper.com /.

À propos de ReadyWise UK

ReadyWise, dont le siège se trouve à Salt Lake City (Utah) et au Royaume-Uni, est l'un des principaux producteurs de produits alimentaires d'urgence. Il s'engage à fournir des solutions de haute qualité, pratiques et nutritives aux particuliers, aux entreprises et aux institutions faisant face à des défis inattendus. Rendez-vous sur https://readywise.co.uk/ pour en savoir plus.

À propos de General Prepper

General Prepper est le plus grand magasin de commerce électronique de la région nordique, spécialisé dans le matériel de préparation, d'artisanat et d'autosuffisance. Ils proposent une large gamme de produits abordables qui visent à inspirer et à éduquer les individus sur l'importance d'être préparé aux situations d'urgence. Pour en savoir plus, visitez leur site Web : https://generalprepper.com/ .