Realidade bate à porta: cresce a preocupação dos consumidores globais com as mudanças climáticas e a escassez de alimentos

As mudanças climáticas (46%), a qualidade do ar (36%) e a poluição plástica (33%) são as três principais preocupações ambientais dos consumidores globais.

58% dos consumidores globais dizem que eventos climáticos extremos no país onde vivem os encorajam a fazer mais na proteção do meio ambiente.

Quase dois em cada cinco (38%) dizem que querem mostrar para outras pessoas que estão fazendo o bem para o meio ambiente.

SÃO PAULO, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A preocupação dos consumidores com as mudanças climáticas aumentou em todo o mundo no último ano. De acordo com uma nova pesquisa do Barômetro de Sustentabilidade da Mintel 2022 , o número de consumidores globais que citam as mudanças climáticas como uma das três principais preocupações ambientais aumentou de uma média de 39% para 46% entre 2021 e 2022*.

Além das mudanças climáticas, as preocupações com a escassez de água (de 27% em 2021 para 31% em 2022) e a escassez de alimentos (de 17% para 23%) tiveram os ganhos mais significativos em termos de prioridades ambientais nos últimos 12 meses, à medida que eventos climáticos extremos e o conflito na Ucrânia tornam essas questões mais urgentes.

A mudança climática continua sendo a maior prioridade ambiental do mundo, com quase metade (46%) dos consumidores globais citando-a entre suas três principais preocupações. A qualidade do ar (ex. gases de escape, emissões industriais) (36%) e a poluição plástica (ex. plástico oceânico) (33%) completam as três principais preocupações ambientais; no entanto, a preocupação com a poluição plástica caiu ligeiramente (era de 36% em 2021).

A crescente conscientização é evidente. Pouco menos de três em cada cinco (58%) consumidores em todo o mundo concordam que eventos climáticos extremos (ex. inundações, ondas de calor) no país onde vivem os incentivam a fazer mais atividades para proteger o meio ambiente. Aliás, ajudar o planeta traz consigo um fator de bem-estar, já que 68% dos consumidores em todo o mundo dizem que fazer coisas que beneficiam o meio ambiente os faz se sentirem felizes. Além disso, 38% dizem que querem mostrar a outras pessoas como estão fazendo o bem para o meio ambiente (ex. compartilhando nas redes sociais). Outros 24% dizem ter pesquisado sua pegada anual de carbono (ex. com uma calculadora online ou aplicativo).

Embora as prioridades ambientais tenham mudado no último ano, os comportamentos sustentáveis dos consumidores permanecem focados na simplicidade e na frugalidade: reciclar embalagens (59% em 2022 ante 60% em 2021), planejar refeições para evitar o desperdício de alimentos (53% em 2022 ante 52% em 2021) e reduzir a compra de roupas (50% em 2022 ante 52% em 2021) continuam sendo os principais comportamentos sustentáveis. Já o otimismo dos consumidores globais estagnou: 55% acreditam que, se agirmos agora, ainda temos tempo para salvar o planeta, em comparação com 54% que disseram o mesmo no ano passado.

O segundo Barômetro de Sustentabilidade anual da Mintel apresenta pesquisas e insights sobre as atitudes, comportamentos e preferências de compra dos consumidores em 16 países*. O relatório oferece recomendações para empresas e marcas com base nas melhores inovações, comunicações e campanhas.

Richard Cope, Consultor Sênior de Tendências da Mintel, disse:

"O fato de as preocupações com as mudanças climáticas e a escassez de água e alimentos estarem sendo priorizadas à frente de preocupações anteriores com resíduos e poluição plástica aponta para o surgimento de um consumidor global mais informado e calejado. Temperaturas elevadas, eventos climáticos extremos e interrupções nas cadeias de fornecimento de alimentos, água e energia deram aos consumidores uma dura realidade, prejudicando sua saúde e seu bolso, e tornando-os mais conscientes no processo. Enquanto isso, o ativismo crescente, a reação regulatória e a enorme escala dos desafios futuros e das soluções necessárias educaram os consumidores globais o suficiente para perceber campanhas de 'lavagem verde' (greenwashing) e não há como voltar atrás. Isso significa que as empresas precisarão cada vez mais afirmar – e comunicar claramente – as ações verdadeiramente impactantes que estão tomando para reduzir as emissões, em vez de simplesmente compensá-las ou mergulhar em campanhas populistas do tipo 'livres de plástico'. Essa crescente conscientização sobre os insumos, emissões e resíduos também significará o fim de 'ambientalmente amigável' (eco-friendly) como um termo de marketing confiável.

"Nossa pesquisa mostra que a maioria dos consumidores continua a ver a reciclagem e a mitigação de resíduos como importantes comportamentos sustentáveis. Isso nos diz que comportamentos simples e frugais são os mais populares entre os consumidores, o que destaca o fato de que as iniciativas de sustentabilidade das marcas precisam oferecer valor e conveniência. Olhando para 2023, esperamos ver a conservação de recursos (alimentos, água, dinheiro) ganhar importância no debate, assim como o crescimento do uso de aparelhos tecnológicos renovados e o acesso a economias de compartilhamento. Para os consumidores, as conexões entre salvar o meio ambiente, seus recursos e seu dinheiro vão se fortalecer".

*500 usuários de internet com 16/18 anos ou mais em 16 países foram entrevistados em março de 2021: Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Polônia, Coréia do Sul, Espanha, Tailândia, Reino Unido, EUA; 500 usuários de internet com 16/18 anos ou mais em 16 países foram pesquisados em abril de 2022, com a Polônia e a Irlanda sendo substituídas por Indonésia e México.

Um Resumo Executivo do Barômetro de Sustentabilidade da Mintel 2022 está disponível para download gratuito aqui .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/182985/mintel.jpg

FONTE Mintel

SOURCE Mintel