Reality show "Call Me By Fire 3" da Mango TV se torna viral, com mais artistas internacionais buscando se apresentar na China

CHANGSHA, China, 26 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- A terceira temporada do reality show musical Call Me By Fire 3 da Mango TV foi lançada com sucesso em 25 de agosto de 2023. Com cantores, atores e artistas de diferentes países e regiões competindo no mesmo palco, o espetáculo multicultural é um festival musical que destaca o charme da música pop chinesa. Ele também revelou uma tendência crescente de artistas internacionais usando apresentações na China como um trampolim para suas carreiras.

Desde o seu lançamento, Call Me By Fire obteve mais de 7,5 milhões de visualizações no YouTube até o dia 1 de Setembro, com muitos influenciadores do YouTube publicando vídeos de reação elogiando o design do palco do programa e o excelente desempenho dos artistas. Isso não apenas prova a alta qualidade do próprio programa, mas também destaca a importância da comunicação intercultural.

Esta temporada de Call Me By Fire convidou 32 artistas da China, Malásia, Tailândia e Estados Unidos, incluindo o ator Lu Yi, da China, Nicholas Teo, da Malásia, e o ator Jeff Worakamon Satur, da Tailândia. O aspecto multicultural dá ao show um sabor mais internacional, oferecendo ao público a oportunidade de compreender melhor os estilos musicais e artísticos de vários países do mundo, o que levou Jeff Luo a comentar, depois de ver Ma Xiaolong apresentar uma dança moderna chinesa chamada "My Beauty": "Isso me tocou tanto que fui às lágrimas".

Além de seus talentos musicais, os convidados desta temporada compartilham muitas histórias comoventes sobre as dificuldades que superaram em suas vidas e todos se apresentam sem reservas no palco. O ícone pop asiático Jimmy Lin sobreviveu a acidentes de carro, perdeu mais de dez quilos e até mesmo superou o fato de ter pregos cravados em seus braços.

Com a inovação contínua dos programas de variedades da Mango TV, Call Me By Fire 3 oferece um novo banquete musical para o público global, ao mesmo tempo em que indica o desenvolvimento da indústria musical na China e mostra a influência da música pop chinesa.

Assista à terceira temporada de "Call Me By Fire" exclusivamente na Mango TV: https://www.mgtv.com/b/571604/19659376.html?fpa=1871&fpos=&lastp=ch_home

Sobre a Mango TV

A Mango TV é uma plataforma de vídeo de Internet do Sistema de transmissão de Hunan (Hunan Broadcasting System). O aplicativo international abrange mais de 195 países e regiões em todo o mundo, com mais de 130 milhões de downloads, desempenhando um papel importante na exportação da cultura chinesa em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2219643/Mango_TV_s_Reality_Show_Call_Me_By_Fire_3.jpg

FONTE Mango TV

