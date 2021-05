RealSelf acquiert le groupe YNS pour poursuivre sa vision globale qui consiste à faire en sorte que chaque investissement dans la beauté en vaille la peine. Désormais, le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique est représenté en Europe, en Amérique du Sud et au-delà.

Les utilisateurs ont connu un changement massif de style de vie en raison de la pandémie, notamment le télétravail qui a permis de bénéficier de post-opératoires de chirurgies esthétiques beaucoup plus discrets à domicile. Ces facteurs ont contribué à un intérêt continu pour l'industrie de l'esthétique médicale, qui représente 17 milliards de dollars, et RealSelf est prêt à répondre à la demande mondiale des consommateurs avec cette acquisition.

"RealSelf et YNS sont les deux partenaires idéaux pour développer le marché de l'esthétique. Nous réunissons deux remarquables équipes centrées sur le client, passionnées par l'amélioration continue de la façon dont les consommateurs, les médecins et les marques interagissent, et nous sommes ravis d'unir nos forces pour accélérer la croissance", a déclaré le PDG du groupe YNS, José Luis Ferrer. "En combinant nos expertises respectives sur le marché et nos antécédents en matière d'innovation, nous sommes convaincus qu'ensemble nous pouvons avoir un impact encore plus positif sur la façon dont les utilisateurs recherchent des traitements esthétiques, partagent leurs expériences et se connectent avec les meilleurs prestataires."

"Chez RealSelf, nous sommes déterminés à fournir des informations fiables, de haute qualité et impartiales sur la médecine et la chirurgie esthétique afin que chaque investissement dans la beauté moderne en vaille la peine", a déclaré Coyle. "Avec cette acquisition, nous étendons notre vision à travers le monde et ensemble, nous facilitons l'expérience de millions de consommateurs supplémentaires pour qu'ils prennent des décisions intelligentes et confiantes grâce à encore plus d'avis de patients, de photos avant et après non retouchées, d'accès à des experts médicaux et d'informations approfondies sur les procédures. Nous sommes ravis d'innover encore plus et de dynamiser la croissance."

A propos de RealSelf, Inc.

RealSelf est le site web en ligne par excellence pour prendre des décisions concernant les traitements esthétiques et pour entrer en contact avec des médecins. Des millions de personnes à travers le monde comptent sur RealSelf pour trouver des informations impartiales, des avis et des photos de patients réels, les coûts et les évaluations des traitements, et des médecins vérifiés. Des produits de soins de la peau de qualité médicale aux technologies non invasives émergentes, en passant par les chirurgies esthétiques, RealSelf vous permet d'obtenir facilement les informations fiables dont vous avez besoin pour prendre des décisions intelligentes et confiantes sur les traitements de beauté modernes et les médecins. Pour plus d'informations, visitez RealSelf News et suivez-nous sur Instagram , Facebook , et Pinterest .

A propos de YNS

La mission de de Your New Self est d'aider les personnes intéressées par la médecine esthétique et la chirurgie esthétique à trouver facilement des informations complètes, notamment des photos avant et après, des témoignages, des articles, des vidéos, des recommandations, des médecins et des prix. Les plateformes de YNS sont présentes tout le long du processus pour aider les utilisateurs à obtenir d'excellents résultats. Les propriétés du groupe YNS comprennent multiestetica.com , guidaestetica.it , multiesthetique.fr , estheticon.de , estheticon.cz , estheticon.pl , multiestetica.mx , clinicasesteticas.cl , esteticas.com.ar , cirurgia.net and clinicasestetica.com.co

Pour plus d'informations, visitez le site YNS About Us .

