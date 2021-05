RealSelf adquiere Grupo YNS, expandiendo sus servicios de medicina y cirugía estética a Europa, México y América del Sur

Los consumidores han experimentado un cambio radical en el estilo de vida debido a la pandemia. El teletrabajo ha permitido postoperatorios de cirugías estéticas mucho más discretos desde el hogar. Estos factores han contribuido al interés continuo en la industria médico-estética global de 17 mil millones de dólares y RealSelf, con esta adquisición, está listo para satisfacer la demanda mundial de los futuros pacientes.

"RealSelf y YNS son la combinación perfecta para aprovechar y generar un impulso global en el mercado de la medicina y cirugía estética. Estamos juntando a dos equipos extraordinarios centrados en el cliente, apasionados por mejorar continuamente la manera en la que los pacientes, los médicos y las marcas interactúan. Estamos encantados de unir fuerzas para acelerar el crecimiento", ha afirmado José Luis Ferrer, CEO de Grupo YNS.

"En RealSelf nos esforzamos continuamente para poder brindar información sobre medicina y cirugía estética imparcial, de alta calidad y de confianza para que cada inversión en belleza valga la pena", ha asegurado Coyle. "Con esta adquisición, estamos ampliando nuestra visión en todo el mundo y, juntos, estamos facilitando la experiencia para que más millones de consumidores tomen decisiones inteligentes y seguras a través de más reseñas de pacientes, fotos de antes y después sin retoques, acceso a expertos médicos e información detallada sobre procedimientos. Estamos entusiasmados de innovar aún más e impulsar el crecimiento".

Acerca de RealSelf, Inc.

RealSelf es la web de referencia para tomar decisiones sobre tratamientos estéticos y conectarse con médicos. Millones de personas de todo el mundo cuentan con RealSelf para encontrar información imparcial, reseñas y fotos de pacientes reales, precios y calificaciones de tratamientos y médicos verificados. Desde productos para el cuidado de la piel de grado médico, hasta tecnologías emergentes no invasivas y cirugías cosméticas, RealSelf facilita la obtención de la información confiable que se necesita para tomar decisiones inteligentes y seguras sobre los tratamientos de belleza actuales y los médicos. Para más información visita RealSelf News y síguenos en Instagram , Facebook y Pinterest .

Acerca de YNS

La misión de Your New Self es ayudar a las personas interesadas en la medicina y cirugía estética a encontrar fácilmente información completa que incluye fotos de antes y después, experiencias, artículos, videos, recomendaciones, médicos y precios. Las páginas web que forman YNS están ahí durante todo el proceso para ayudar a las personas a lograr excelentes resultados. El Grupo YNS se compone de multiestetica.com , guidaestetica.it , multiesthetique.fr , estheticon.de , estheticon.cz , estheticon.pl , multiestetica.mx , clinicasesteticas.cl , esteticas.com.ar , cirurgia.net y clinicasestetica.com.co

Para obtener más información, puedes visitar YNS About Us .

