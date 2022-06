REALTY ONE GROUP CONSIDERADO UM DOS PRINCIPAIS FRANQUEADORES DIVERSIFICADOS E À PROVA DE RECESSÃO DO PAÍS

LAS VEGAS, 2 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e impulsionada por um propósito e UM dos franqueadores de mais rápido crescimento do mundo, foi aclamado como um dos sete franqueadores do país com propriedade diversificada que está posicionado para ter sucesso em qualquer mercado.

Eric Stites, CEO da Franchise Business Review, forneceu à Black Enterprise uma lista de sete franquias que são as marcas mais diversificadas da lista das 100 principais franquias à prova de recessão de 2022 de sua empresa.

"Eu recomendaria qualquer uma das marcas de nossa lista à prova de recessão, e estas sete têm a representação mais alta de franquias de propriedade de negros", disse Stite. O Realty ONE Group é UM dos sete com alta satisfação dos franqueados e uma representação de propriedade de negros superior à média.

"Não é por acaso que atraímos um grupo diversificado de empreendedores apaixonados que incorporam nossa "COOLTURE", propósito e valores", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Porém, mais do que isso, estamos gratos por poder oferecer a eles um modelo de negócios e o apoio que eles necessitam para construir um legado para suas futuras gerações."

De acordo com a Black Enterprise e a Oxford Economics, a franquia tem sido popular entre os empresários negros durante anos, com aproximadamente 26% das franquias sendo de propriedade de pessoas negras, em comparação com 17% das empresas independentes em geral.

Este ano, o Realty ONE Group foi classificado como uma das 100 maiores franquias à prova de recessão pela Franchise Business Review e a empresa conquistou o primeiro lugar para os franqueadores do setor imobiliário na lista altamente competitiva Franchise 500(R) de 2022 da Entrepreneur.

The UNBrokerage, como é conhecido no setor, tem mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados, em Washington D.C. e no Canadá, além dos que serão inaugurados em breve no Equador, Costa Rica, Itália, Singapura e Espanha, além do território americano de Porto Rico.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua divertida "coolture", sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente e hoje conta com mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Canadá, Itália, Espanha, Singapura e Costa Rica. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país (faixa de um por cento) segundo a REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FONTE Realty ONE Group

SOURCE Realty ONE Group