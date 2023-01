Realty One Group de nuevo nombrada marca n.º 1 de bienes raíces en la lista Franchise 500® de Entrepreneur

UNA de las marcas de más rápido crecimiento recupera el primer lugar en bienes raíces en esta prestigiosa clasificación de franquicias

LAS VEGAS, 12 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna e impulsada por un propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, se ha adjudicado el puesto número 1 para las marcas de bienes raíces por segunda vez en la altamente competitiva lista Franchise 500® 2023 de Entrepreneur. Este es el séptimo año consecutivo que la compañía aparece en la lista y, a pesar de un mercado inmobiliario desafiante, el segundo año supera a todas las demás marcas de bienes raíces.

El franquiciador global con sede en Las Vegas completó más de 100 000 transacciones inmobiliarias y pagó más de 1.000 millones de dólares en comisiones por 41.000 millones de dólares en viviendas vendidas en 2022. Realty ONE Group busca continuar expandiendo su presencia global este año mientras impacta a medio millón de vidas en todo el mundo a través de las donaciones comunitarias y la filantropía.

"Ser la marca de bienes raíces número UNO en esta lista es una validación de que, sin importar el mercado inmobiliario, estamos comprometidos con el éxito de TODOS", dijo Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Nuestra COOLTURE es el corazón y el alma de nuestra organización dinámica y siempre nos mantendremos fieles a nuestro propósito de liderar con corazón y amor en todo lo que hacemos".

El empresario nombró a Realty ONE Group International en la lista por el crecimiento de su red, la solidez y estabilidad financiera y el poder de la marca y dijo en su carta de premios: "Cuando una marca encuentra su ritmo y sus franquiciados tienen éxito, es más probable que esa marca crezca más rápido más fuerte y más ancha que sus competidores".

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, cuenta con más de 18.000 profesionales de bienes raíces en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C., Puerto Rico y ahora los países de Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, Singapur y España.

Aprenda más en www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE Group

Fundado en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria que cambia radicalmente la faz de las franquicias de bienes raíces con su modelo de negocios único, diversión, infraestructura tecnológica y soporte superior para sus profesionales de bienes raíces. La empresa ha evolucionado rápidamente para incluir a más de 18 000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados de EE. UU., Washington D.C., Puerto Rico, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Italia, Portugal, España y Singapur. Realty ONE Group se ubica en el uno por ciento superior de la nación según REAL Trends y ha sido reconocido por Entrepreneur Magazine como la marca de bienes raíces número UNO. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no solo para sus clientes, sino también para profesionales inmobiliarios y propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group