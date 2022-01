REALTY ONE GROUP É O FRANQUEADOR IMOBILIÁRIO Nº 1 DA LISTA ENTREPRENEUR FRANCHISE 500® de 2022

Como UM dos franqueadores de crescimento mais rápido do país, o grupo supera todos os outros para conquistar o primeiro lugar no setor imobiliário neste renomado ranking de franquias

LAS VEGAS, 7 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósito e UM dos franqueadores de crescimento mais rápido do mundo, conquistou o primeiro lugar entre franqueadores do setor imobiliário na lista altamente competitiva da Entrepreneur de 2022 Franchise 500® . Este é o sexto ano consecutivo que a empresa aparece na lista, mas é a primeira vez que conquista o primeiro lugar do setor imobiliário.

O franqueador global com sede em Las Vegas concluiu 118 mil transações imobiliárias e pagou mais de USD 1,1 bilhão em comissões sobre o total de USD 47 bilhões em vendas de residências, um aumento de 46% em relação ao ano anterior. Em 2022, o Realty ONE Group pretende chegar a 20 mil profissionais em 11 países, impactando meio milhão de vidas globalmente por meio de doações à comunidade e filantropia.

"Tivemos vários anos de crescimento excepcional, o que é apenas UMA das razões pelas quais agora somos o franqueador imobiliário número UM nesta lista notável" ,disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Mas são nossos fãs fervorosos em todo o mundo que apreciam e adotam nossa COOLTURE e continuam a recrutar mais profissionais para se juntarem a nós em escritórios novos e movimentados em todos os lugares."

A Entrepreneur nomeou o Realty ONE Group International à lista por seu excelente desempenho em franquias vendidas, solidez e estabilidade financeira, além de poder da marca. A empresa investiu fortemente em sua infraestrutura para oferecer serviço e suporte extraordinários aos atuais e futuros franqueados. Esta empresa em rápido crescimento está evoluindo em todos os aspectos de seus negócios, como sua tecnologia proprietária e plataformas de coaching "zONE" e "ONE University" para se preparar para apoiar o sucesso de mais de 100 mil profissionais do setor imobiliários em todo o mundo enquanto a empresa continua a colorir o mundo.

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, agora tem mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados, Washington D.C. e Canadá e abrirá em Singapura, Espanha e Costa Rica, além do território americano de Porto Rico.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para inovar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua cultura divertida, sua infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 17 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Canadá, Espanha, Singapura e Costa Rica. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país (faixa de um por cento) segundo a REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

