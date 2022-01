REALTY ONE GROUP EXPANDIERT NACH ECUADOR

LAS VEGAS, 12. Jan. 2022 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group, eine moderne, zielstrebige Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, hat die Franchiserechte für Ecuador verkauft. Das Land wird zum Tor zu Südamerika für die beliebte COOLTURE-getriebene Organisation, um weitere Türen zu öffnen und Immobilienfachleute zu rekrutieren.

Die neue Eigentümerin, Wendy Franco, ist eine erfahrene Unternehmerin mit über 26 Jahren Erfahrung im Bankwesen und in der Luftfahrtindustrie. Sie ist ebenfalls eine erfolgreiche Immobilienfachfrau. Vor allem aber passt sie perfekt zur Realty ONE Group, da es ihr ein großes Anliegen ist, den Menschen und dem Land, das sie und ihre Familie lieben, etwas zurückzugeben.

„Mit ambitionierten Partnern wie Wendy, die unsere Kernwerte und COOLTURE, das Herz und die Seele unserer dynamischen Organisation, hochhalten, werden wir unsere erfolgreiche weltweite Expansion fortführen", sagte Kuba Jewgieniew , CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Wir hätten zwar die Möglichkeit auf schnelles Wachstum zu setzen, aber wir konzentrieren uns weiterhin auf eine disziplinierte Expansionsstrategie, die den langfristigen Erfolg unserer Partner und unseres Unternehmens sicherstellt."

Franco lernte die Realty ONE Group zum ersten Mal auf einem Kongress der National Association of REALTORS(R) kennen und wusste sofort, dass die außergewöhnliche Marke und die Vision des Unternehmens perfekt für Ecuador sein würden.

„Meine Philosophie ist, man sollte nicht nur leben, um zu leben, sondern leben, um Leben zu verändern - in dem Wissen, dass alles möglich ist", sagte Franco. „Unser Ziel ist es, die Gaben, die uns das Leben schenkt, zu nutzen und sie in außergewöhnliche Möglichkeiten zu verwandeln, um Träume für andere wahr werden zu lassen."

Die UNBrokerage, wie das Unternehmen in der Branche genannt wird, hat mehr als 17.000 Immobilienprofis in über 400 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und in Kanada und wird zudem Niederlassungen in Singapur, Spanien und Costa Rica sowie dem US-Territorium Puerto Rico eröffnen.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchen-Disruptor, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 17.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Kanada, Spanien, Singapur und Costa Rica. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com .

