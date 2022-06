REALTY ONE GROUP INICIARÁ OPERACIONES EN PORTUGAL

LAS VEGAS, 17 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderno y orientada a objetivos específicos, así como una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, ha vendido los derechos de franquicia a un nuevo propietario en Portugal que está entusiasmado por llevar la COOLTURA dinámica, la marca, el coaching de negocios y el modelo de negocio único de la empresa a este país del sureste de Europa.

El nuevo propietario João Oliveira ha trabajado en el mercado inmobiliario portugués durante más de 20 años y cuenta con 100 profesionales inmobiliarios en su oficina.

"Nos complace haber encontrado un socio inteligente y exitoso en João, a quien apasiona tanto abrir puertas a sus profesionales y clientes como a nosotros", afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group. "Es un hombre de familia que llevará nuestro fuerte sentido de familia y amor mutuo a su oficina y comunidad".

"Queremos mejorar y hacer más por nuestros clientes, enfocándonos en sus intereses y necesidades", afirmó Oliveira, quien tiene dos hijos con su pareja Raquel Silva. "Ahora es el momento y Realty ONE Group es la marca".

Este año, Realty ONE Group fue nombrada entre las 100 principales franquicias a prueba de recesión por Franchise Business Review y la empresa ocupó el 1.° lugar en franquicias inmobiliarias en la competitiva lista de Entrepreneur Franchise 500(R) 2022.

El "UNBrokerage", como se le conoce en la industria, cuenta en este momento con más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados, Washington D.C. y Canadá, y abrirá sucursales en Ecuador, Costa Rica, Italia, Singapur y España, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Encuentre más información en www.OwnAOne.com.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el semblante de las franquicias inmobiliarias mediante su singular modelo de negocio, su divertida "cooltura", su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La empresa ha evolucionado rápidamente y ya suma más de 18.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 49 estados de los Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, Italia, España, Singapur y Costa Rica. Realty ONE Group se encuentra dentro del 1 % superior a nivel país según REAL Trends, ha sido reconocida por Entrepreneur Magazine como Franquicia inmobiliaria Top 5 y ha sido incluida en la lista Inc. 500 de las Empresas de más rápido crecimiento por siete años consecutivos. Realty ONE Group está creciendo y abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

FUENTE Realty ONE Group

SOURCE Realty ONE Group