Realty ONE Group iniciará operaciones en Puerto Rico

El nuevo propietario hará crecer la popular marca en todo el Caribe Oriental, incluidas las Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, hasta Sudamérica

LAS VEGAS, 16 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna y orientada a objetivos específicos y una de las franquicias de más rápido crecimiento en el mundo, ha vendido los derechos de franquicia a Puerto Rico y a toda la región del Caribe Oriental hasta Sudamérica a un propietario con experiencia excepcional en bienes raíces y líder en la expansión de Realty ONE Group en todo el país y, ahora, en el mundo.

Greg Bardell es el corredor y propietario de Realty ONE Group Unlimited en Lancaster, Pensilvania, la primera oficina de Realty ONE Group que se abre al este del Misisipi, y también es el director regional del Atlántico Medio para el área de Pensilvania, Maryland, Delaware y Washington D.C. Bardell y su equipo han ampliado la región a más de 1.000 agentes, 8.000 transacciones y USD 2.000 millones en ventas.

"Las posibilidades de hacer crecer la marca Realty ONE Group en el Caribe son infinitas cuando tienes a alguien con tanto impulso como Greg, que ama absolutamente tanto a la empresa como a esta hermosa región" ,afirmó Kuba Jewgieniew, director ejecutivo y fundador de Realty ONE Group.

Bardell cuenta con más de tres décadas de experiencia en el negocio inmobiliario, ventas y corretaje de miles de viviendas, construcción de casas personalizadas y en serie, y desarrollo de varias oportunidades de tierras sin procesar en el centro de Pensilvania. Ha sido un apasionado impulsor de la marca Realty ONE Group desde que se unió a la empresa en 2014, y ha vendido nuevas franquicias a un ritmo récord que incluye más de una docena solo en 2021.

"Creo que la COOLTURA dinámica, la marca y el entrenamiento de Realty ONE Group prosperarán en Puerto Rico y en todo el Caribe", afirmó Greg Bardell. "Pero, lo que es más importante, conozco nuestro modelo y el amor por lo que hacemos ofrecerá a los profesionales inmobiliarios una oportunidad increíble de ganar más y ser más".

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, cuenta con más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 45 estados, Washington D.C. y Canadá, y abrirá sus puertas en Singapur, España y Costa Rica, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es una compañía que ha revolucionado la industria al cambiar radicalmente el semblante de las franquicias inmobiliarias mediante su singular modelo de negocio, su divertida "cooltura", su infraestructura tecnológica y el sólido apoyo que brinda a sus profesionales inmobiliarios. La compañía ha evolucionado rápidamente y ya suma más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas en 45 estados de los Estados Unidos, Washington D.C., Puerto Rico, Canadá, España, Singapur y Costa Rica. Realty ONE Group se encuentra dentro del 1 por ciento superior a nivel país según REAL Trends, ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como una de las 5 franquicias inmobiliarias más importantes y ha sido incluida en la lista Inc. 500 de las empresas de más rápido crecimiento por siete años consecutivos. Realty ONE Group está creciendo y abriendo puertas no solo para sus clientes, sino también para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para obtener más información, visite www.RealtyONEGroup.com.

