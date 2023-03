REALTY ONE GROUP NOVAMENTE NOMEADO PELO EMPREENDEDOR COMO UM DOS FRANQUEADORES DE MAIS RÁPIDO CRESCIMENTO

LAS VEGAS, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, uma marca moderna, orientada por um estilo de vida com propósito, e UM dos franqueadores mais populares do setor imobiliário, mais uma vez foi nomeada para a lista de franquias de crescimento mais rápido da Entrepreneur Magazine.

A internacional com sede em Las Vegas concluiu mais de 100.000 transações imobiliárias no ano passado, com mais de US$ 40 bilhões em casas vendidas em meio a uma economia incipiente. A empresa também vendeu 74 novas franquias enquanto o Realty ONE Group continua a dobrar a oferta de educação por meio de sua própria ONE University (ONE.U).

"Vemos um futuro promissor à frente enquanto continuamos a encontrar os parceiros certos para abrir novas portas, e como nossos fãs delirantes, nossos profissionais imobiliários em todos os lugares, contam aos outros sobre o sucesso deles," disse Kuba Jewgieniew, CEO e Fundador do Realty ONE Group.

O Realty ONE Group está classificado acima dos franqueadores imobiliários tradicionais e modernos e entre outras franquias populares que o Entrepreneur diz que "estão aproveitando sua capacidade de escalar rapidamente nos EUA e no Canadá". O Realty ONE Group também reivindicou o 1º Lugar de franqueadores imobiliários pelo segundo ano consecutivo na altamente competitiva lista 2023 Franchise 500® da Entrepreneur .

A UNBrokerage, como é conhecida no setor, possui mais de 18.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados como Washington D.C., Porto Rico e agora nos países da Bolívia, Canadá, Ilhas Cayman, Costa Rica, Chipre, Equador, Itália, Portugal, Filipinas, Singapura e Espanha.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group é um inovador da indústria, mudando radicalmente o rosto da franquia imobiliária com seu modelo de negócios único, "cooltura" divertida, infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente para incluir mais de 18.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Bolívia, Canadá, Ilhas Cayman, Costa Rica, Chipre, Equador, Itália, Portugal, Filipinas, Espanha e Singapura. O Realty ONE Group está classificado no primeiro por cento do país pela REAL Trends e foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como a marca imobiliária número UM. O Grupo Realty ONE avança, abrindo portas, não só para os seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e donos de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

