ONE Tree, ONE World faz parte da ONE Care 501(c)3 da empresa, e também dará aos seus CORRETORES (R) a oportunidade de comprar ou plantar árvores em nome de seus clientes para residências compradas e vendidas ao longo do ano.

"O amor é nossa única regra de ouro, e retribuir faz parte de nossa cultura, está em nosso DNA", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "O programa ONE Tree, ONE World nos dá a oportunidade de causar um impacto direto e significativo em nossas comunidades em todo o mundo de mais de 111.111 maneiras."

No ano passado, a UNBrokerage, como é conhecida no setor, teve muito orgulho de doar quase US$100.000 a organizações beneficentes e comunidades em todo o país, juntamente com milhares de horas de voluntariado nos mercados locais.

A franquia global teve mais um ano recorde, vendendo 86 franquias, apesar da pandemia, e acrescentou mais de 2.600 profissionais do setor imobiliário.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group é um inovador do setor, mudando radicalmente a face da franquia do setor imobiliário com seu modelo de negócios único, coolture divertida, infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente para incluir mais de 15.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C. e Canadá. O Realty ONE Group se classifica entre os primeiros na faixa de 1% do país, de acordo com a REAL Trends, foi reconhecido pela revista Entrepreneur entre as cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. 500 das empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e franqueados. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1432586/Realty_ONE_Group_ONE_Tree.jpg

FONTE Realty ONE Group

Related Links

http://www.RealtyONEGroup.com



SOURCE Realty ONE Group