REALTY ONE GROUP SERÁ INAUGURADO NA BOLÍVIA

LAS VEGAS, 8 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósito e uma das franqueadoras de crescimento mais rápido da atualidade, vendeu os direitos de franquia a um novo proprietário no país sul-americano da Bolívia, à medida que a dinâmica organização voltada para a COOLTURE continua sua expansão em todo o mundo.

Os amigos de infância Paul Viscarra e Fernando Barba, que foram parceiros de negócios na maior parte de suas vidas, são os novos proprietários que trarão os benefícios únicos da marca, de treinamento comercial ao modelo de negócios à prova de recessão do Realty ONE Group, para este próspero país.

"Paul e Fernando são empresários de sucesso - e chefes de família dedicados - que são exatamente o que buscamos em parceiros estratégicos para nossa expansão global", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "Eles acreditam em tudo que criamos e sabem que não há nada parecido com a marca Realty ONE Group na Bolívia."

"Acreditamos firmemente que mudaremos não só nossas vidas, mas também as dos profissionais do setor imobiliário da Bolívia e dos cidadãos que atendemos", disse Paul Viscarra, o novo coproprietário.

"Nosso único objetivo será impactar tantos com nossa experiência comercial e imobiliária combinada e trazer a COOLTURE e o compromisso do Realty ONE Group com o serviço comunitário para nosso país", disse Fernando Barba, coproprietário do Realty ONE Group.

Este ano, o Realty ONE Group foi classificado como uma das 100 maiores franquias à prova de recessão pela Franchise Business Review, e a empresa conquistou o primeiro lugar para os franqueadores do setor imobiliário na lista altamente competitiva Franchise 500(R) de 2022 da Entrepreneur.

O Realty ONE Group conta atualmente com mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados, em Washington D.C., Porto Rico, e agora no Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Singapura e Espanha.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group chegou para revolucionar o setor, mudando radicalmente a imagem da franquia imobiliária com seu modelo singular de negócios, sua divertida "coolture", sua infraestrutura tecnológica e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente e hoje conta com mais de 18 mil profissionais do setor imobiliário em mais de 400 escritórios em 49 estados dos EUA, Washington D.C., Porto Rico, Bolívia, Canadá, Costa Rica, Equador, Itália, Portugal, Espanha e Singapura. O Realty ONE Group está entre os primeiros do país, de acordo com a REAL Trends, e foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como a marca imobiliária número UM. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não só para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

