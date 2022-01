REALTY ONE GROUP, ÚNICO FRANQUICIADOR DE BIENES RAÍCES EN LA LISTA DE FRANCHISE TIMES

- REALTY ONE GROUP NUEVAMENTE NOMBRADO EL ÚNICO FRANQUICIADOR 'FAST & SERIOUS' DE BIENES RAÍCES EN LA LISTA DE FRANCHISE TIMES

LAS VEGAS, 19 de enero, 2022 /PRNewswire/ -- Realty ONE Group, una marca de estilo de vida moderna e impulsada por un propósito y UNO de los franquiciadores de más rápido crecimiento en el mundo, fue nombrado nuevamente como el único franquiciador 'Fast & Serious' de bienes raíces, lo que hace que el exclusivo ranking de Franchise Times de las 40 marcas principales que están creciendo rápida y estratégicamente mientras demuestra un impresionante poder de permanencia.

Realty ONE Group reclamó el puesto número 12, la única compañía de bienes raíces clasificada, entre otras marcas poderosas que están creciendo 'a un ritmo rápido pero inteligente', según Franchise Times. El franquiciador global con sede en Las Vegas completó 118.000 transacciones de bienes raíces y pagó más de 1.100 millones de dólares en comisiones sobre 47.000 millones de dólares en casas vendidas, un aumento del 46% año tras año.

"Aterrizar en esta lista es increíblemente importante para nosotros, ya que valida que somos un franquiciador inteligente y estratégico con un modelo comercial y una COOLTURE que puede resistir el paso del tiempo", comentó Kuba Jewgieniew, consejero delegado y fundador de Realty ONE Group. "Seguimos siguiendo un plan de expansión disciplinado que nos alinea con socios que creen en nuestro éxito compartido a largo plazo".

Esto viene inmediatamente después de otro célebre ranking en el que Realty ONE Group reclamó el puesto número uno para franquiciadores de bienes raíces en la altamente competitiva lista Franchise 500® 2022 de Entrepreneur.

UNBrokerage, como se le conoce en la industria, ahora cuenta con más de 17.000 profesionales de bienes raíces en más de 400 oficinas en 45 estados, Washington DC y Canadá y se abrirá en Ecuador, Costa Rica, Singapur y España, además del territorio estadounidense de Puerto Rico.

Más información en www.OwnAOne.com .

Acerca de Realty ONE Group

Fundada en 2005, Realty ONE Group es un disruptor de la industria, cambiando radicalmente la cara de la franquicia de bienes inmuebles con su modelo de negocio único, coolture, la infraestructura tecnológica y el apoyo superior para sus profesionales de bienes inmuebles. La empresa ha evolucionado rápidamente hasta contar con más de 17.000 profesionales inmobiliarios en más de 400 oficinas repartidas por 45 estados de Estados Unidos, Washington D.C. y Canadá. Realty ONE Group se encuentra entre el uno por ciento más alto del país según REAL Trends, ha sido reconocida por la revista Entrepreneur como una de las 5 mejores franquicias inmobiliarias y ha estado en la lista de Inc. 500 de las empresas de mayor crecimiento durante siete años consecutivos. Realty ONE Group está avanzando, abriendo puertas, no sólo para sus clientes, sino para los profesionales inmobiliarios y los propietarios de franquicias. Para saber más, visite www.RealtyONEGroup.com .

