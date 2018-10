REAWAKENED: Convidados especiais se unem a Stanley Tucci em evento exclusivo da Johnnie Walker no centro de Londres

LONDRES, 25 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- Convidados VIP se uniram ontem ao renomado ator, escritor, diretor e produtor Stanley Tucci para celebrar com a Johnnie Walker a apresentação de Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen em um evento exclusivo intitulado "REAWAKENED" ("REDESPERTADO") na linda Welsh Chapel de Londres, e que destacou a peculiaridade, a profundidade de caráter e as ondulantes camadas de sabor encontradas em alguns dos uísques escoceses mais especiais.

Stanley Tucci attends the unveiling of Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen at The Welsh Chapel on October 24, 2018 in London. Pic Credit: Dave Benett Guests attend the unveiling of Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen at The Welsh Chapel on October 24, 2018 in London, England. Pic Credit: Hatch Communications The unveiling of Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen at The Welsh Chapel on October 24, 2018 in London. Pic credit: Hatch Communications

No evento, Tucci deleitou a plateia com uma atuação inesquecível de "Borealis on the Bay". Trata-se de uma ode criada para a ocasião pelo poeta escocês Jon Plunkett que presta homenagem à história e ao espírito de Kilnaughton Bay, sede da Port Ellen, destilaria "fantasma" mundialmente famosa que fechou suas portas em 1983 e heroína desse mais recente lançamento da série Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare.

Stanley Tucci disse: "Foi uma experiência maravilhosa participar do lançamento do novo Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare hoje. Estou encantado por ter podido explorar a história de Port Ellen e combinar minha paixão pela linguagem e pelo teatro com o meu amor pelo uísque".

Ao chegarem, os convidados para o "REAWAKENED" eram chamados a participar de uma jornada sensorial de descoberta para experimentar as profundezas ocultas das Terras Altas da Escócia e da Kilnaughton Bay antes de desfrutarem do cardápio criado pelo aclamado chef Mark Moriarty; cada prato explorava as camadas de sabor encontradas no Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen.

Em seguida, Jim Beveridge, master blender da Johnnie Walker, coordenou uma degustação exclusiva do lançamento em edição limitada – produzido a partir de oito uísques muito apreciados e vindos dos quatro cantos da Escócia, inclusive cinco tipos de single malt incrivelmente especiais e três uísques insubstituíveis das destilarias "fantasmas" agora fechadas. O destaque foi o Port Ellen, um single malt muito valorizado.

Os convidados levaram para casa sua própria obra de arte na forma de uma ode personalizada – escrita naquela noite – assim como uma cópia de "Borealis on the Bay" e sua própria experiência do sabor do Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen.

A LISTA DE CONVIDADOS VIP INCLUIU: Stanley Tucci, Jeremy Irvine, Jade Parfitt, Sam Rollinson, Damson Idris, Heida Reed, Matt Richardson, Nick Hendrix, Charlotte Wiggins, Betty Bachz, Jessica Ellerby, Nell Hudson, Filippo Cirulli, Filippo Fiora, Vicky Lee, Florrie Thomas, Anna Vitiello, Danielle Copperman, Harvey James, Sam Ritzenberg, Leo Thompson, Margaret Clunie.

ELES DESFRUTARAM: De uma degustação exclusiva de Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen

Johnnie Walker Blue Label Old Fashioned: Johnnie Walker Blue Label, mel, angustura, raspas de limão

Johnnie Walker Blue Label Whisky Sour: Johnnie Walker Blue Label, suco de limão, xarope de açúcar, claras de ovo

O cardápio preparado para a ocasião incluiu: aipo cozido em cevada maltada, avelã tostada, manteiga de avelã e manteiga branca trufada/costela bovina escocesa defumada, mostarda de algas e alcachofra/Pudim de manteiga de avelã, caramelo cítrico e uísque e sorbet de leite salgado.

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/774783/Stanley_Tucci.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/774784/Johnnie_Walker_Guests.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/774785/Blue_Label_Ghost_and_Rare_Port_Ellen.jpg )

Beba e desfrute do Johnnie Walker de maneira responsável. Visite http://www.DRINKiQ.com

FONTE Johnnie Walker

Related Links

http://www.DRINKiQ.com