REAWAKENED: Invitados VIP se unen a Stanley Tucci en exclusivo evento de Johnnie Walker en el centro de Londres

LONDRES, 25 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Ayer, invitados VIP se unieron al renombrado actor, escritor, director y productor Stanley Tucci en la ocasión donde Johnnie Walker celebró la presentación del Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen, en el exclusivo evento 'REAWAKENED' que tuvo lugar en la hermosa Welsh Chapel de Londres; ahí se destacó la rareza, la profundidad del carácter y las ondas de sabor en movimiento que se encuentran en algunos de los whiskies más raros de Escocia.

En el evento, Tucci entretuvo a la audiencia con una interpretación inolvidable de 'Borealis on the Bay', una oda creada para la ocasión por el poeta escocés Jon Plunkett que rinde homenaje a la historia y al espíritu de Kilnaughton Bay, el hogar de Port Ellen, la famosa destilería 'fantasma' que cerró sus puertas en 1983 y el héroe en esta entrega más reciente en la serie de Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare.

Stanley Tucci manifestó: "Ha sido una experiencia maravillosa para mí formar parte hoy del lanzamiento de la nueva entrega de Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare. Estoy muy emocionado por haber sido capaz de explorar la historia de Port Ellen y combinar mi pasión por el idioma y la interpretación con mi amor por el whisky".

A la llegada, los invitados al 'REAWAKENED' fueron conducidos por un recorrido sensorial de descubrimiento para explorar las profundidades ocultas de las Tierras Altas de Escocia y Kilnaughton Bay antes de disfrutar de un menú creado por el afamado chef Mark Moriarty; cada plato exploraba las capas de sabor que se encuentran en Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen.

A continuación, el master blender de Johnnie Walker, Jim Beveridge, encabezó una degustación exclusiva de la nueva entrega de emisión limitada -diseñada a partir de ocho atesorados whiskies extraídos de las cuatro esquinas de Escocia, incluyendo cinco whiskies single malt (puro de malta) increíblemente raros y tres whiskies irreemplazables de destilerías 'fantasmas' ahora cerradas, con el muy buscado single malt Port Ellen en el centro de la creación.

Cada asistente se llevó a casa su propia parte de la rara creación bajo la forma de una oda personalizada -escrita en la noche- así como una copia de 'Borealis on the Bay' y su propia degustación del Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen.

LOS INVITADOS VIP: Stanley Tucci, Jeremy Irvine, Jade Parfitt, Sam Rollinson, Damson Idris, Heida Reed, Matt Richardson, Nick Hendrix, Charlotte Wiggins, Betty Bachz, Jessica Ellerby, Nell Hudson, Filippo Cirulli, Filippo Fiora, Vicky Lee, Florrie Thomas, Anna Vitiello, Danielle Copperman, Harvey James, Sam Ritzenberg, Leo Thompson, Margaret Clunie.

ELLOS DISFRUTARON: Una degustación exclusiva del Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen

Johnnie Walker Blue Label Old Fashioned: Johnnie Walker Blue Label, miel, amargo de Angostura (jugo de lima concentrado), cáscara de limón

Johnnie Walker Blue Label Whisky Sour: Johnnie Walker Blue Label, jugo de limón, jarabe de azúcar, clara de huevo

Un menú a medida que incluyó: Apionabo horneado en cebada a la malta, avellana tostada, mantequilla marrón y mantequilla de Nantes con trufa / costilla de res sin hueso con escocés ahumado en heno, mostaza de alga y alcachofa / budín de mantequilla marrón, caramelo de cítrico y whisky con sorbete de leche salteada.

