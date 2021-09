Receita da GWM no primeiro semestre de 2021 atingiu 61,9 bilhões de CNY

O crescimento da receita no ritmo do crescimento do lucro líquido pode ser atribuído ao aumento constante da GWM tanto em volume de vendas de automóveis finalizados quanto ao preço médio de vendas de um único veículo. As vendas da GWM tiveram um crescimento explosivo na primeira metade de 2021, e foram vendidos 614.389 veículos novos, com um crescimento de vendas em relação ao ano anterior de 53,68%. A capacidade premium da marca também foi aprimorada de maneira constante, e o preço médio de vendas de um único veículo atingiu 100.800 CNY, com um crescimento em relação ao ano anterior de 12,15%. A melhora da experiência derivada da implementação contínua de tecnologias com visão de futuro também é um fator chave para o aumento contínuo do volume de vendas da GWM. No primeiro semestre de 2021, a GWM investiu quase 2,9 bilhões de CNY em pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, com um aumento de 63,15% em comparação com o mesmo período do ano passado. O investimento tem sido utilizado para acelerar a introdução de tecnologias de vanguarda, como energia eficiente de combustível, direção inteligente e cabine inteligente em novos produtos, e para aprofundar a inovação de novas energias e tecnologias inteligentes.

Graças ao excelente desempenho da 3ª geração do HAVAL H6, do HAVAL JOLION, do GWM POER e de outros modelos globais em mercados estrangeiros, como Rússia, Austrália, Chile, e África do Sul, as vendas da GWM no exterior atingiram novos patamares, com um volume de vendas no exterior totalizando 61.559 veículos no primeiro semestre do ano e um crescimento em relação ao ano anterior de 133,24%, o que contribuiu ainda mais para o crescimento constante do desempenho do semestre. Levando em consideração a grande demanda do mercado global, a GWM propôs um novo objetivo estratégico de volume de vendas no exterior, totalizando 1 milhão de veículos em 2025, e envidou esforços contínuos para este fim. Recentemente, a GWM e o Daimler Group assinaram um acordo para a aquisição da fábrica de Iracemápolis no Brasil. Este movimento acelerará o desenvolvimento da GWM no mercado sul-americano. Ao mesmo tempo, a GWM também entrou em mercados estrangeiros, incluindo Nepal, Iraque e Brunei, com seus produtos como a 3ª geração do HAVAL H6, o HAVAL JOLION e o GWM POER, e continuou a expandir o mercado do Sul da Ásia, do Oriente Médio e da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Dando continuidade, com a estratégia de 2025 como princípio orientador e a transformação em uma "empresa de tecnologia de mobilidade global" como objetivo, a GWM continuará a fazer todo o possível e a superar todas as dificuldades para promover a melhoria contínua da matriz da marca de produtos e a força de P&D científica e tecnológica, aprofundar seu desenvolvimento global e tentar alcançar um novo pico de desenvolvimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1608155/GWM_s_Revenue_in_the_First_Half_of_2021_Reached_CNY_61_9_Billion.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM