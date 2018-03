Receita de 2017 da ZTE sobe para RMB 108,82 bilhões

De acordo com a empresa, o lucro líquido atribuível aos detentores de ações ordinárias da empresa em todo o ano de 2017 foi de RMB 4,57 bilhões, representando aumento de 293,8%, com base no demonstrativo financeiro publicado hoje pela ZTE. O lucro básico por ação foi de RMB 1,09. O retorno médio ponderado sobre o capital representou 15,7%, com crescimento ano a ano de 24,1 pontos percentuais. A proposta de distribuição de lucros de 2017 foi de RMB 3,3 (antes da incidência de impostos) para cada 10 ações. O valor total dos dividendos foi de RMB 1,384 bilhões (antes da incidência de impostos), representando 30,29% do lucro líquido atribuível aos detentores de ações ordinárias da empresa em 2017, o mais alto no histórico de distribuição de lucros da empresa.

Em 2017, a empresa fortaleceu o fluxo de caixa e o gerenciamento da receita de vendas. O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de 2017 foi de aproximadamente RMB 7,22 bilhões, cerca de 37,3% em relação ao crescimento ano a ano. As despesas com P&D da ZTE aumentaram para RMB 12,96 bilhões em 2017, usando 11,9% da receita.

Em 2017, a ZTE teve crescimento considerável nas áreas de redes de operadoras, negócios voltados para consumidores e governamentais, com receitas específicas alcançadas de RMB 63,78 bilhões, RMB 35,21 bilhões e RMB 9,83 bilhões, respectivamente.

A ZTE registrou receita operacional de RMB 61,96 bilhões no mercado interno. Do mercado externo, a ZTE informou receita operacional de RMB 46,86 bilhões durante o período.

Em 2017, a empresa concentrou-se na solução de ponta a ponta 5G e investiu fortemente em padronização, desenvolvimento de produtos e verificação de uso comercial. Até agora, a ZTE formou uma equipe de P&D de 5G com mais de 4.500 profissionais, abrangendo a gama completa de conectividade, operadoras, serviços e dispositivos móveis, para estabelecer a tripla liderança da ZTE em tecnologia 5G, uso comercial e economias de escala.

No âmbito do uso comercial de 5G voltado para o futuro, a ZTE alcançou grandes avanços nas tecnologias 5G. Especificamente, quebrou vários recordes nas fases 1 e 2 dos testes nacionais de 5G da China e, agora, está se preparando para a fase 3. Em colaboração com a China Mobile e a Qualcomm, a ZTE concluiu o primeiro sistema de teste de dados de interoperabilidade (IoDT) New Radio (NR) de 5G de ponta a ponta do mundo, com base na última norma regulamentadora 3GPP 5G. Em parceria com a Intel, a ZTE lançou a primeira solução 5G RAN baseada em virtualização SDN/NFV do mundo, facilitando em grande parte a comercialização de 5G. Lançou também a solução Common Core totalmente integrada 2/3/4/5G, para concretizar de forma abrangente a arquitetura com base em serviço 3GPP R15. No final de 2017, a ZTE implantou mais de 320 casos comerciais/experimentais de NFV globalmente, estabelecendo base sólida para o uso comercial e a evolução da rede 5G principal. Até o momento, a ZTE formou parcerias estratégicas com mais de 20 operadoras mundiais, para progredirem conjuntamente na verificação e nos testes das tecnologias 5G, acelerando, portanto, as implantações comerciais de 5G.

Em termos de comunicação óptica e das operadoras compatíveis com redes de uso comercial 5G, a ZTE assumiu a liderança para lançar a solução de transporte Flexhaul 5G e o equipamento sistemático de transporte de 5G. A ZTE revelou a primeira plataforma ZXCTN 6700 emblemática de transporte de nível T do setor, com a maior capacidade do setor até o momento. Também fez testes de 5G com a Telefonica, a China Mobile e outras parceiras, e todos os resultados atenderam às expectativas das empresas parceiras. A ZTE é a segunda do mundo nas áreas de comunicação óptica e acesso óptico. Foi a primeira a lançar a plataforma de conexão cruzada de capacidade ultragrande de 256 TB de última geração, com base na tecnologia de guia de ondas ópticas, atendendo plenamente ao requisito de carga ultra-alta de comunicação óptica 5G no equipamento de transporte. A ZTE também fez parceria com a velcom para concluir a primeira rede elástica IP+Optical ponta a ponta com base em SDN do mundo e ajudou a Telefonica Mexico Movistar a concluir a rede de transporte óptico de 100G. A plataforma de acesso óptico da ZTE, a TITAN, tem capacidade de comutação quatro vezes superior ao nível existente no setor e é compatível com as operadoras 5G e com a integração fixa/móvel. A ZTE é a número 1 no mercado de 10G PON e a número 3 na distribuição de conversores IPTV no mundo. Também está na liderança técnica dos produtos de CDN (rede de distribuição de conteúdo) integrados.

A ZTE está se dedicando a tecnologias emergentes, como a Internet das coisas, os chips, a computação em nuvem e o big data. Com base na tecnologia avançada de 7nm, a empresa pesquisou e desenvolveu independentemente chips baseband de modos múltiplos de alto desempenho e chips IF digitais. Além disso, anunciou o primeiro chip chinês IoT seguro NB-IoT desenvolvido de forma independente, e a solução de suporte inteligente de aplicativos inovadores NB-IoT ganhou o prêmio GLOMO "Best Connectted Living Mobile Business" no Congresso Mundial de Tecnologia Móvel de 2018. Globalmente, a ZTE fez testes NB-IoT e demonstrações comerciais com várias operadoras.

Nas operações domésticas, os principais produtos da ZTE no mercado financeiro continuaram a avançar nas operações com bancos estatais, e os produtos GSM-R entraram completamente no mercado ferroviário C3. Além disso, a banda larga ar-solo da ZTE, a cobertura de banda larga educacional e outros projetos industriais de banda larga fizeram progressos significativos nos mercados de ponta no exterior.

Na divisão de consumidores, a ZTE concentrou-se em produtos de valor e apresentou o primeiro telefone gigabit do mundo e dois produtos de gateway de nível gigabit, fazendo com que a empresa assumisse a liderança na obtenção do uso comercial de terminais de gigabit. Além disso, anunciou a categoria do Axon M, um smartphone dobrável com duas telas, em parceria com a AT&T, nos EUA, e a NTT DOCOMO no Japão. Na China, a ZTE concentrou-se nas operadoras e no mercado industrial. A ZTE Secure Phones aumentou as vendas em várias províncias e cidades e progrediu com as soluções para o setor judicial. Em termos de grandes países no mercado global, a ZTE continuará a se concentrar nos principais mercados, com melhoria adicional da participação de mercado. Em 2017, a ZTE Mobile Devices ficou entre as 5 melhores em seis grandes mercados: quarto lugar nos EUA, Canadá e México; quinto lugar na Espanha e na Rússia; e terceiro lugar na Austrália.

Em 2017, a ZTE continuou a aprimorar o sistema de controle interno, estabelecendo e melhorando mecanismos e processos operacionais e fortalecendo a responsabilização, para garantir o bom funcionamento da empresa.

Em 2018, a empresa continuará a se concentrar em clientes de alto valor e aumentar a satisfação do cliente, seguindo sua "estratégia 2020". A empresa continuará a persistir na inovação proprietária das principais tecnologias e aumentará os investimentos em P&D de 5G e outros produtos essenciais para fortalecer a competitividade do produto. Aproveitando as oportunidades apresentadas pela mudança de tecnologias e cenários no mercado global de telecomunicações, a empresa envidará esforços para aumentar a participação no mercado e intensificar seu posicionamento no mercado global. Com o apoio de sua equipe de alto nível, bem como melhorias contínuas na administração interna, por meio de conformidade e controle interno mais rigorosos, a ZTE está bem-posicionada para alcançar desenvolvimento prudente e sustentável.

