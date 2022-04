Receitas da LTI no ano fiscal de 2022 de USD 2,1 bilhões, crescimento de 25,9% Receitas em USD do quarto trimestre do ano fiscal de 2022 crescem 27,5% em relação ao ano anterior

MUMBAI, Índia, 21 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (código BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria de tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2022 e do ano fiscal de 2022.

Quarto trimestre do ano fiscal de 2022

Em dólares americanos:

Receita de USD 570,4 milhões ; crescimento trimestral de 3,1% e anual de 27,5%

; crescimento trimestral de Crescimento constante da receita em moeda trimestral de 3,6% eanual de 29,0%

Em rúpias indianas:

Receita de INR 43.016 milhões ; crescimento trimestral de 4,0% e anual de 31,6%

; crescimento trimestral de Receita líquida de INR 6.375 milhões; crescimento trimestral de 4,1% eanual de 16,8%

Ano fiscal de 2022

Em dólares americanos:

Receita de USD 2.102,5 milhões ; crescimento anual de 25,9%

; crescimento Crescimento constante da receita em moeda anual de 25,8%

Em rúpias indianas:

Receita de INR 156.687 milhões ; crescimento anual de 26,7%

; crescimento Receita líquida de INR 22.985 milhões; crescimento de receita líquida anual de 18,6%

Retorno de capital

Dividendo final de INR 30 por ação ; índice de payout (percentual dos lucros pagos aos acionistas em forma de dividendo) de 41,9% para o ano

; índice de payout (percentual dos lucros pagos aos acionistas em forma de dividendo) de para o ano Retorno sobre o patrimônio de 28,5% para o ano

"Estamos muito satisfeitos em superar o marco de receita de USD 2 bilhões com um crescimento recorde de 26% no ano fiscal de 2022, nosso mais forte desde a listagem. Nosso crescimento tem sido amplamente baseado em verticais, linhas de serviços, grupos de clientes e localidades geográficas. O ano registrou as maiores aberturas de novos clientes e adições líquidas de funcionários.

No quarto trimestre do ano fiscal de 2022, conquistamos quatro grandes negócios com um novo TCV líquido de mais de USD 80 milhões. Nosso pipeline de negócios mantém-se robusto, e continuamos confiantes em manter o crescimento líder do setor também no próximo ano."

- Sanjay Jalona, CEO e Diretor Administrativo

Negócios fechados recentemente

- Selecionada por uma empresa de serviços financeiros da Global Fortune 500 para um projeto de serviços gerenciados de ponta a ponta que envolve transformação, governança e suporte para middleware e dados como parte de sua função tecnológica global

- Uma empresa Global Fortune 500, fornecedora líder de classificações, referências, análises e dados financeiros, escolheu a LTI como sua principal parceira para um projeto envolvendo dados e serviços digitais para integrar suas plataformas de dados com sua recente aquisição

- Selecionada por uma empresa de bens de consumo da Global Fortune 500 como sua parceira estratégica para o trabalho de dados e análises para transformar e obter informações em suas funções comerciais mais críticas em fabricação, cadeia de suprimentos, marketing e criação de um centro de metadados

- Contratada por um órgão governamental importante no espaço de saúde pública para desenvolver um ecossistema e infraestrutura de tecnologia que ofereça, armazene e melhore o acesso a dados públicos relevantes e apoie programas de seguro de saúde pública

- Selecionada por uma grande empresa de metais e mineração para um contrato de serviços gerenciados de ERP que envolve os principais módulos de negócios, como gestão de transporte, tecnologia, engajamento de clientes e fornecedores em suas entidades legais e mais de 40 unidades operacionais

- Selecionada por uma seguradora de imóveis e acidentes com sede na América do Norte para integrar sistemas centrais e dados financeiros para várias linhas de negócios em várias subsidiárias em um data warehouse corporativo centralizado

- Um dos principais prestadores de serviços de assistência à saúde no Oriente Médio escolheu a LTI, por meio de sua parceria estratégica com um líder regional, para oferecer suporte em seu centro de operação de rede e segurança

- Um grande banco escolheu a LTI para reformular seu site e abranger todos os aspectos de uma experiência digital, hospedagem na nuvem e manutenção

- Uma empresa global de serviços financeiros na Europa escolheu a LTI para terceirizar sua central de atendimento ao cliente e construir um espaço de trabalho digital para seus funcionários

- Selecionada por uma empresa da Global Fortune 500 envolvida no fornecimento de produtos e serviços de infraestrutura de TI para atualizar sua plataforma de ERP SAP S/4HANA

- Selecionada por uma empresa global de serviços de segurança para estabelecer um centro de comando digital para monitorar a infraestrutura e a rede e garantir o mínimo de interrupção

- Selecionada por uma concessionária norte-americana para gerenciar os principais aplicativos e sistemas de operações para garantir a otimização de SLAs e aderência aos KPIs de negócios, redução de custos e eficiência nas operações

Prêmios e reconhecimentos

- LTI reconhecida como líder em todos os seis quadrantes no ISG Provider Lens™ AWS Ecosystem Partners Reports dos EUA de 2021

- LTI posicionada como líder e Star Performer na avaliação Duck Creek IT Services PEAK Matrix® do Everest Group de 2022

- LTI listada no Top 10 ITS na PEAK Matrix® IT Service Provider do Everest Group de 2022

- LTI classificada em 1º lugar na lista Top ITS Challengers na PEAK Matrix® IT Service Provider do Everest Group de 2022

- Fosfor Optic da LTI reconhecida na The Forrester Now Tech: Enterprise Data Fabric, relatório do primeiro trimestre de 2022

- Fosfor Refract da LTI reconhecida na The Forrester Now Tech: AI/ML Platforms, relatório do primeiro trimestre de 2022

Outros destaques comerciais

- O conselho de administração em sua reunião realizada em 19 de abril de 2022 recomendou um dividendo final de INR 30 por ação (valor nominal de INR 1) para o ano fiscal de 2021-22. O total de dividendos para o ano fiscal de 2022 é de INR 55 por ação, incluindo o dividendo intermediário de INR 15 e um dividendo especial de INR 10 por ação, declarado em outubro de 2021 e julho de 2021, respectivamente

- LTI foi classificada em 22 entre as 25 principais marcas de serviços de TI mais valiosas no ranking Brand Finance IT Services 25 de 2022

- CEO da LTI, Sanjay Jalona, eleito o melhor CEO de 2022 na categoria IT/ITES pela Business Today

- LTI recebeu o reconhecimento Gold da EcoVadis por práticas de ESG, incluindo meio ambiente, mão de obra e direitos humanos, ética e compras sustentáveis

- Optic by Fosfor nomeada "Solução de Catálogo de Dados do Ano" na premiação Data Breakthrough Awards de 2022

- LTI expande sua presença nos EUA com um Novo Centro de Engajamento em Hartford, em Connecticut.

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 485 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 33 países, estamos empenhados integralmente em atender aos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece especialização incomparável no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 45 mil funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a efetividade de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

