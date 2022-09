Récepteur TV numérique pour la voiture

Solution innovante et rentable de nouvelle génération pour la diffusion de la télévision dans l'automobile

NOVI SAD, Serbie, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- RT-RK, une société de développement de logiciels embarqués de premier plan, spécialisée dans la télévision numérique, Android TV et les systèmes d'infodivertissement, a annoncé aujourd'hui son approche innovante d'un récepteur de télévision numérique de nouvelle génération dans la voiture.

Deux tendances sont considérées comme les catalyseurs du changement prochain et inévitable du récepteur de télévision numérique existant dans l'automobile : (1) les solutions actuelles d'infodivertissement embarqué (IVI) reposent déjà sur des systèmes sur puce (SoC) puissants et haut de gamme dominés par Qualcomm, Samsung (Exynos), et MediaTek ; (2) Android se répand dans le domaine de l'IVI en devenant le système d'exploitation de choix.

La philosophie derrière la solution innovante de RT-RK repose sur le fait que le tuner réseau (comme celui de la radio FM et autres) alimente le flux de transport par le réseau IP à l'unité centrale IVI, où son décodage et son traitement ont lieu au niveau de l'application (extraction des informations audio/vidéo, sous-titres, décodage, mise à l'échelle, superposition, etc.). Du côté de l'IVI, par conséquent, il n'y a pas de coûts ou d'exigences supplémentaires (pour le système matériel ou logiciel), car le traitement est uniquement basé sur le logiciel et, de plus, dans l'espace utilisateur, ce qui ne nécessite aucune prise en compte pendant le processus de développement de l'IVI. Une antenne de télévision numérique prenant en charge des normes telles que ISDB-T pour le Japon, DVB-T2 pour l'Europe et ATSC 3.0 pour les États-Unis, reste le seul module matériel requis pour la télévision gratuite dans cette solution.

« Avec la conduite automatisée qui progresse sur les autoroutes du monde entier, le monde de la conduite autonome a besoin de plus d'applications de productivité et de divertissement, et en particulier de contenu vidéo. Le temps de la réception du signal TV numérique dans la voiture est venu. Ce qui était autrefois coûteux peut devenir abordable dans une production de masse grâce aux puissants SoC déjà utilisés dans les systèmes d'infodivertissement. Nous parlons d'une solution plus abordable, d'un ordre de grandeur supérieur, pour remplacer l'actuelle « architecture de module TV » coûteuse dans la voiture. Notre solution repose sur ce qui est déjà disponible dans le système d'infodivertissement. Grâce à notre expertise dans le domaine de la télévision numérique et d'Android, à nos relations avec les fournisseurs de SoC, Google, les télécommunications et les opérateurs, RT-RK a le potentiel pour conduire ce changement », a déclaré Nikola Teslic, PDG de RT-RK.

La solution de télévision numérique pour l'automobile sera présentée lors de l'IBC 2022.

À propos de RT-RK

RT-RK est une société de développement de logiciels embarqués de premier plan dans le sud-est de l'Europe, spécialisée dans l'électronique grand public et les systèmes d'infodivertissement. La société a été fondée en 1991 et emploie actuellement plus de 500 ingénieurs. RT-RK est un centre de développement situé à proximité de la côte pour les fournisseurs de silicium, la mise en réseau, l'automobile et les sociétés d'électronique grand public. RT-RK opère sous l'égide de TTTech Group. https://www.rt-rk.com/

