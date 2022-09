Receptor de TV digital para el automóvil

Solución innovadora y rentable de nueva generación para la transmisión de TV en el automóvil

NOVI SAD, Serbia, 6 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- RT-RK, empresa líder en el desarrollo de software embebido con experiencia en TV digital, Android TV y sistemas de infoentretenimiento, ha anunciado hoy su novedoso enfoque para un receptor de TV digital de próxima generación en el automóvil.

Hay dos tendencias que se consideran las que propician el próximo e inevitable cambio del actual receptor de TV digital en el automóvil: (1) las soluciones actuales de infoentretenimiento en el vehículo (IVI) ya se basan en potentes System-on-Chips (SoC) de gama alta dominados por Qualcomm, Samsung (Exynos) y MediaTek; (2) Android se está extendiendo por el ámbito de IVI convirtiéndose en el sistema operativo preferido.

La filosofía detrás de la innovadora solución de RT-RK se basa en que el sintonizador de red (como el de la radio FM y otros) alimenta el flujo de transporte a través de la red IP a la unidad central IVI, donde su decodificación y procesamiento tienen lugar en el nivel de aplicación (extracción de información de audio/vídeo, subtítulos, decodificación, escalado, superposición, etc.). Por lo tanto, en el lado de IVI no hay costes ni requisitos adicionales (para el sistema - hardware o software), ya que el procesamiento se basa únicamente en el software y, además, en el espacio del usuario, lo que no requiere ninguna consideración durante el proceso de desarrollo de IVI. Una antena de TV digital que soporte estándares como ISDB-T para Japón, DVB-T2 para Europa y ATSC 3.0 para EE.UU., sigue siendo el único requisito de módulo de hardware para la TV en abierto en esta solución.

"Con la conducción automatizada abriéndose paso en las normativas de las autopistas de todo el mundo, el mundo de la conducción autónoma se ve necesitado de más aplicaciones de productividad y entretenimiento y, en particular, de contenidos de vídeo. Ha llegado el momento de la recepción de la señal de televisión digital en el coche. Lo que antes era costoso puede llegar a ser asequible en una producción en masa con los potentes SoC que ya se emplean en los sistemas de infoentretenimiento. Estamos hablando de una solución más asequible que un orden de magnitud para sustituir la actual y costosa "arquitectura de módulos de TV" en el coche. Nuestra solución se basa en lo que ya está disponible en el sistema de infoentretenimiento. Con nuestra experiencia en TV digital y Android, nuestras relaciones con los proveedores de SoC, Google, telecos y operadores, RT-RK tiene el potencial para impulsar este cambio", dijo Nikola Teslic, consejero delegado de RT-RK.

La solución de TV digital para el automóvil se presentará en IBC 2022.

Acerca de RT-RK

RT-RK es una empresa de desarrollo de software embebido de primera calidad en el sureste de Europa, centrada en la electrónica de consumo y los sistemas de infoentretenimiento. La empresa fue fundada en 1991 y actualmente cuenta con más de 500 ingenieros. RT-RK es un centro de desarrollo cercano a la costa de proveedores de silicio, redes, automóviles y empresas de electrónica de consumo. RT-RK opera bajo el paraguas de TTTech Group. https://www.rt-rk.com/

