Recherche à l'Université des sciences appliquées de Breda : ne tombez pas dans le paradoxe des vacances

L'université néerlandaise examine comment les individus devraient aborder les congés et suggère que moins ils sont planifiés, mieux c'est

BREDA, Pays-Bas, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Les problèmes liés au stress tels que la dépression, l'épuisement professionnel et la solitude sont classés premier, deuxième et troisième dans le classement européen des maladies liées au bien-être. Par conséquent, la détente tant attendue sous forme de vacances est passée d'un produit de luxe à un besoin fondamental. Cependant, l'envie d'une expérience de vacances optimale combinée à un large éventail d'options crée un stress lié au choix et des vacances souvent planifiées et organisées à la perfection.

Neurological research in the Experience lab of Breda University of Applied Sciences (BUas)

« Paradoxical, concluent les chercheurs Marcel Bastiaansen et Ondrej Mitas de l'université des sciences appliquées de Breda. Pour avoir une expérience de vacances optimale, il est précisément essentiel d'être ouvert aux imprévus. Cette expérience permet une sensation de vacances optimale et réduit le stress."

L'Université des sciences appliquées de Breda a mené des recherches sur les loisirs et les vacances dans le laboratoire d'expérience en mesurant directement les émotions du corps et du cerveau à l'aide de techniques psychophysiologiques et neuroscientifiques. Ils ont également utilisé des questionnaires et des interviews. Divers projets de recherche ont montré que les expériences non programmées créent les émotions les plus positives et donc les expériences les plus mémorables.

« Ce qui est drôle, c'est que nous, dans les sociétés occidentales, sommes enclins à organiser nos vacances de la même manière que notre travail : soigneusement planifié et organisé, sélectionné et priorisé. Par conséquent, nous courons le risque de ne plus être ouverts aux expériences spontanées, comme entrer en contact réel avec quelqu'un dans une destination ou explorer de manière inattendue un marché ou une église authentique que vous rencontrez. C'est une honte, car nous nous privons d'une expérience optimale et de la détente dont nous avons tant besoin." Alors, les conseils émis par les chercheurs à l'approche des vacances d'été : « Planifiez moins vos vacances. Ne faites qu'un plan de voyage global et laissez de la place pour les nouveautés et les imprévus. Apprenez à connaître de nouvelles personnes. Cela contribuera de manière significative à l'amélioration de votre bien-être !"

L'Université des sciences appliquées de Breda (BUas) est un institut d'enseignement supérieur spécialisé et orienté vers l'international aux Pays-Bas, à Breda, qui propose des programmes d'études dans les domaines du tourisme, des loisirs et des événements, de la gestion des hôtels et des installations, de l'environnement bâti, de la gestion de la logistique, la conception de jeux, les affaires créatives, la science des données et l'IA.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2440255/Breda_University_of_Applied_Sciences.jpg

Note à l'intention des rédacteurs : Pour plus d'informations ou pour toute demande d'interview : [email protected] ou composez le +31 (0)76-5332200.