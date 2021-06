Reckitt, el Fabricante de Lysol®, se Une a la Iniciativa de Educación sobre las Vacunas Contra el COVID-19 del Ad Council y COVID Collaborative Durante este Tiempo Crucial en la Recuperación de la Pandemia en EE. UU.

PARSIPPANY, Nueva Jersey, 2 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Reckitt, el fabricante de Lysol®, se ha unido con el Ad Council y con COVID Collaborative en sus esfuerzos para promover el conocimiento de las vacunas contra el COVID-19, publicando un nuevo anuncio de servicio público (PSA) que anima al público a visitar GetVaccineAnswers.org para obtener información. El anuncio de servicio público, que se centra en los momentos tan esperados de dar la bienvenida a amigos y familiares a nuestros hogares, ayudará a ampliar la histórica campaña "Depende de usted" de las organizaciones, que informa a las personas sobre las vacunas COVID-19 y el papel que desempeñan en ayudándonos a todos a volver a los momentos que tanto extrañamos.

El anuncio de servicio público de Lysol, titulado "Come On Over", se publicará en los canales sociales y digitales, incluyendo la página de YouTube de Lysol, así como en canales de televisión nacional. Cuenta con grupos de personas que invitan a amigos y familiares a visitar de nuevo sus hogares mientras se saludan y se abrazan, mostrando momentos cuando los seres queridos pueden reunirse de manera segura en casa. Luego, dirige al publico a GetVaccineAnswers.org para encontrar recursos e información adicional sobre las vacunas contra el COVID-19.

"Durante más de un siglo, Lysol ha estado ayudando al público a proteger a sus seres queridos y prevenir la propagación de gérmenes que causan enfermedades'', dijo E. Yuri Hermida, EVP North America Hygiene de Reckitt. "Estamos en una posición única para cumplir con el objetivo del Ad Council y COVID Collaborative de animar al público a informarse más sobre las vacunas contra el COVID-19 para que puedan tomar decisiones informadas. Esperamos que la promesa de poder reabrir nuestros hogares inspire a las personas a buscar respuestas de fuentes confiables y respaldadas científicamente."

"A medida que las vacunas contra el COVID-19 se hacen ampliamente disponibles, es fundamental que el público que tiene preguntas sepan a dónde acudir para obtener respuestas confiables'', dijo Lisa Sherman, presidenta y directora ejecutiva del Ad Council. "Estamos encantados de que Lysol, una marca en la que los consumidores confían profundamente, se una a nuestra iniciativa. Juntos, podemos inspirar a las personas que aún dudan en conocer los hechos sobre la seguridad y la eficacia de estas vacunas."

La campaña "Depende de usted" del Ad Council y COVID Collaborative representa una de las campañas de comunicación de salud pública más grandes y significativas en la historia de los EE. UU., que reúne a cientos de socios para ayudar a educar al público sobre las vacunas contra el COVID-19. Creado en estrecha colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), todos los mensajes de "Depende de usted" están rigurosamente examinados y respaldados por la ciencia.

"Lysol ha desempeñado un papel enorme en la protección del público durante la pandemia del COVID-19," dijo John Bridgeland, cofundador y director ejecutivo de COVID Collaborative. "Estamos encantados de que se unan a nuestra campaña de servicio público con el Ad Council."

La asociación de Lysol con el Ad Council y COVID Collaborative representa el siguiente paso en su misión continua de educar a las personas y las comunidades y proporcionarles recursos para tomar decisiones informadas sobre salud e higiene. En 2020, Lysol se asoció con la Fundación CDC para crear y distribuir "Paquetes de bienvenida", llenos de recursos educativos sobre cómo prevenir la propagación del COVID-19, a cientos de escuelas de Título I en todo el país. Lysol también ha prestado sus más de 100 años de experiencia en eliminación de gérmenes a asociaciones con marcas y organizaciones nacionales para proporcionar productos desinfectantes y ayudar a fortalecer los protocolos de desinfección.

Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 y la campaña "Depende de usted", visite GetVaccineAnswers.org.

ACERCA DE RECKITT

Reckitt ** está impulsado por su propósito de proteger, curar y nutrir en una búsqueda constante de un mundo más limpio y saludable. Luchamos para que el acceso a la higiene, el bienestar y la alimentación de la más alta calidad sea un derecho, no un privilegio, para todos. Reckitt se enorgullece de tener un grupo de marcas familiares de confianza que se encuentran en hogares en más de 190 países. Estos incluyen Enfamil, Nutramigen, Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol, Dettol, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite, Air Wick y más. Los consumidores de todo el mundo compran 20 millones de productos Reckitt al día.

La pasión de Reckitt por poner a los consumidores y a las personas primero, buscar nuevas oportunidades, luchar por la excelencia en todo lo que hacemos y construir el éxito compartido con todos nuestros socios, mientras hacemos lo correcto, siempre es lo que guía el trabajo de nuestros 40.000 + colegas diversos y talentosos en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.rb.com/us.

** Reckitt es el nombre comercial del grupo de empresas Reckitt Benckiser

ACERCA DEL AD COUNCIL

El Ad Council tiene una larga historia de crear comunicaciones de servicio público que salvan vidas en tiempos de crisis nacional, desde los primeros días de la organización durante la Segunda Guerra Mundial hasta el 11 de septiembre y desastres naturales como el huracán Katrina y el huracán Sandy. Sus profundas relaciones con los medios de comunicación, la comunidad creativa, los expertos en temas y los líderes gubernamentales hacen que la organización esté en una posición única para distribuir rápidamente información que salva las vidas a millones de personas en América.

El Ad Council es donde convergen la creatividad y las causas. La organización sin fines de lucro reúne a las mentes más creativas en publicidad, medios, tecnología y marketing para abordar muchas de las causas más importantes del país. El Ad Council ha creado muchas de las campañas más emblemáticas de la historia de la publicidad. Friends Don't Let Friends Drive Drunk. Smokey Bear. Love Has No Labels.

Las innovadoras campañas de bienestar social del Ad Council crean conciencia, inspiran acciones y salvan vidas. Para obtener más información, visite AdCouncil.org, siga las comunidades del Ad Council en Facebook y Twitter, y vea la creatividad en YouTube.

ACERCA DE COVID COLLABORATIVE

COVID Collaborative, un proyecto de UNITE, es una asamblea nacional de expertos, líderes e instituciones en salud, educación y economía y asociaciones que representan la diversidad del país para cambiar el rumbo de la pandemia apoyando esfuerzos contra el COVID-19 a nivel federal, estatal y local.

COVID Collaborative está co-presidida por el ex gobernador y senador estadounidense Dirk Kempthorne (R-ID) y el ex gobernador Deval Patrick (D-MA) y dirigida por el director ejecutivo John Bridgeland y el presidente Gary Edson. COVID Collaborative incluye experiencia de todas las administraciones republicanas y demócratas a nivel federal, estatal y local, incluidos ex comisionados de la FDA, directores de los CDC y cirujanos generales de EE. UU. ex secretarios de Educación, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos; destacados expertos e instituciones de salud pública de todo el país; la Business Roundtable, la Asociación Nacional de Fabricantes y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos; la NAACP, UnidosUS y el Congreso Nacional de Indios Americanos; la Fundación Skoll, la Fundación Allstate y la Fundación Rockefeller; y asociaciones que representan a los que están en primera línea desde la Asociación Estadounidense de Salud Pública y la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales hasta el Consejo de Oficiales en Jefe Escolares del Estado y el Consejo de las Grandes Escuelas de Ciudad. Tim Shriver es presidente de UNITE.

Para obtener más información visite, www.CovidCollaborative.us, y siga COVID Collaborative en Twitter y LinkedIn.

