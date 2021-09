Reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como fábrica Global Lighthouse, CATL lidera fabricação sustentável de alta qualidade no setor de baterias

Como a CATL é uma das 21 novas Lighthouses do mundo, o FEM fez a seguinte observação sobre a competitividade de fabricação da CATL: "Confrontada com o aumento da complexidade do processo de fabricação e com a demanda por alta qualidade dos produtos, a CATL utilizou inteligência artificial, análises avançadas e computação edge/nuvem para conseguir, em três anos, uma taxa de defeito por bilhão à velocidade de 1,7 segundos por célula, ao mesmo tempo que melhorou a produtividade da mão de obra em 75% e reduziu o consumo de energia em 10% por ano."

A GLN é uma comunidade dos principais fabricantes do mundo que impulsionam os níveis de eficiência e sustentabilidade de última geração por meio da inovação. A designação de "fábrica Global Lighthouse" é concedida a líderes de fabricação que tiveram sucesso na aplicação de tecnologias da quarta revolução industrial (4RI), como inteligência artificial e análises de big data, para melhorar a eficiência e a competitividade em escala, transformar modelos de negócios e alcançar um crescimento rentável, em conjunto com a gestão ambiental.

Fabricação extrema de produtos de alta qualidade na era TWh

A alta eficiência e a alta qualidade são os principais diferenciais. Utilizando tecnologias de ponta, como inteligência artificial e big data, a CATL desenvolveu um sistema de fabricação extremo que produz baterias de alta qualidade de forma mais rápida, fazendo uso de processos tecnológicos extremamente complicados.

Utilizando um controle de processos inteligente baseado em modelos e um sistema de inspeção inteligente de múltiplas modalidades em todos os estágios de processamento, que são habilitados por análises de big data e algoritmos de IA, a CATL conseguiu uma taxa de defeito aprimorada, que subiu do nível PPM (parte por milhão) para o nível PPB (parte por bilhão).

Gestão de energia inteligente para sustentabilidade da cadeia de valor

Monitorando a pegada de carbono da produção de baterias como um sistema completo, desde mineração, fornecimento de matérias-primas, fabricação e uso até reciclagem, a CATL desenvolveu uma plataforma inteligente de gestão de recursos e de energia para reduzir ainda mais as emissões de carbono da fabricação de baterias e desenvolver uma cadeia de valor mais sustentável:

Utilizando eletricidade limpa gerada por energia solar, energia eólica, energia nuclear ou outras fontes de energia limpa.

Analisando dados em tempo real do consumo de energia de equipamentos importantes com estratégias de produção para desenvolver as soluções energéticas mais eficientes.

Realizando, coletivamente, a gestão integrada entre as fábricas.

Reduzindo o consumo de energia unitária em 10% e as emissões de carbono em 57% (kg/kWh) por ano.

Francisco Betti, diretor de Moldando a Fabricação Avançada e as Cadeias de Valor do FEM, disse: "O aumento da preocupação global com o impacto ambiental tornou a sustentabilidade uma necessidade para se manter a viabilidade dos negócios. Estas novas Lighthouses deixam claro que, ao perceber o potencial das tecnologias da 4RI na fabricação, as empresas podem alcançar novos níveis de sustentabilidade em suas operações e explorar uma solução em que todos saem ganhando: maior competitividade operacional, ao mesmo tempo que assumem compromissos com a gestão ambiental, o que leva a um futuro mais limpo e sustentável como resultado."

Além de sua instalação em Ningde, a CATL estabeleceu oito outras unidades de fabricação de baterias em todo o mundo, entre as quais a primeira fábrica no exterior está localizada na Alemanha. Designada como Lighthouse, a CATL está pronta para expandir a experiência Lighthouse para desenvolver uma rede de fabricação global de alta qualidade, eficiente e sustentável e para ajudar a cumprir o objetivo global de neutralidade de carbono.

Sobre a CATL

A Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) é líder global em inovação em tecnologias de novas energias e está comprometida a oferecer soluções e serviços de ponta para novas aplicações energéticas em todo o mundo. Em junho de 2018, a empresa abriu o capital na Bolsa de Valores de Shenzhen com o código de ações 300750. De acordo com a SNE Research, em 2020, a CATL ficou em 1º lugar no mundo em termos de volume de consumo de baterias para veículos elétricos pelo quarto ano consecutivo. A CATL também recebe amplo reconhecimento dos parceiros OEM globais. Para cumprir o objetivo de implementar a substituição de combustíveis fósseis em sistemas estacionários e móveis por sistemas altamente eficientes de energia elétrica gerada por baterias avançadas e energias renováveis, além de promover a inovação integrada de aplicações no mercado com eletrificação e inteligência, a CATL mantém a inovação contínua em quatro pilares: sistema químico de baterias, sistema estrutural, sistema de fabricação e modelos de negócios.

