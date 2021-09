Reconnu par le Forum économique mondial comme Global Lighthouse Factory, CATL est à la tête d'une fabrication durable et de haute qualité dans l'industrie des batteries

Comme CATL est l'un des 21 nouveaux Lighthouses dans le monde, le WEF a fait la remarque suivante sur la compétitivité manufacturière de CATL : « Confronté à la complexité croissante des processus de fabrication et à la demande de haute qualité des produits, CATL a tiré parti de l'intelligence artificielle, de l'analyse avancée et de l'edge /cloud computing pour atteindre, en trois ans, un taux de défauts par milliard à la vitesse de 1,7 s par cellule, tout en améliorant la productivité du travail de 75 % et en réduisant la consommation d'énergie de 10 % par an. »

Le GLN est une communauté des principaux fabricants mondiaux qui font progresser les niveaux d'efficacité et de durabilité de la prochaine génération grâce à l'innovation. La désignation de « Global Lighthouse Factory » est décernée aux leaders de la fabrication qui ont réussi à appliquer les technologies de la quatrième révolution industrielle (4IR) telles que l'intelligence artificielle et l'analyse de données volumineuses pour améliorer l'efficacité et la compétitivité à grande échelle, transformer les modèles commerciaux et atteindre une croissance rentable, en tandem avec la gérance de l'environnement.

Fabrication extrême pour des produits de haute qualité à l'ère du TWh

Une efficacité élevée et une livraison de haute qualité sont les principaux avantages concurrentiels. En tirant parti de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et le big data, CATL a développé un système de fabrication extrême qui produit des produits de batterie de haute qualité à une vitesse plus élevée et dans le cadre de processus technologiques extrêmement complexes.

En utilisant un contrôle de processus intelligent basé sur un modèle et un système d'inspection intelligent multimodal à toutes les étapes de traitement, qui sont rendus possibles par l'analyse de données volumineuses et les algorithmes d'IA, CATL a atteint un taux de défauts amélioré qui a été amélioré du niveau PPM (partie par million) au niveau PPB (partie par milliard).

Gestion intelligente de l'énergie pour la durabilité de la chaîne de valeur

En suivant l'empreinte carbone de la production de batteries dans son ensemble, de l'exploitation minière à l'approvisionnement en matières premières, en passant par la fabrication, l'utilisation et le recyclage, CATL a développé une plate-forme intelligente de gestion des ressources et de l'énergie pour réduire davantage les émissions de carbone de la fabrication de batteries et développer une chaîne de valeur plus durable :

Utiliser de l'électricité propre produite par l'énergie solaire, l'énergie éolienne hydroélectrique, l'énergie nucléaire ou d'autres sources d'énergie propre.

Analyser les données en temps réel de la consommation d'énergie des équipements clés avec des stratégies de production pour concevoir les solutions énergétiques les plus efficaces.

Réaliser une gestion intégrée entre les usines collectivement.

Réduction de la consommation unitaire d'énergie de 10 % et des émissions de carbone de 57 % (kg/kWh) par an.

Francisco Betti, responsable de la fabrication de pointe et des chaînes de valeur au WEF, a déclaré : « La préoccupation mondiale accrue pour l'impact environnemental a fait de la durabilité un incontournable pour maintenir la viabilité de l'entreprise. Ces nouveaux Lighthouses montrent clairement qu'en réalisant le potentiel des technologies 4IR dans la fabrication, les entreprises peuvent débloquer de nouveaux niveaux de durabilité dans leurs opérations et explorer une solution gagnant-gagnant : une plus grande compétitivité opérationnelle tout en s'engagementant simultanément en faveur de la gérance de l'environnement, menant ainsi à un avenir plus propre et plus durable. »

Au-delà de son usine de Ningde, CATL a établi huit autres bases de fabrication de batteries dans le monde, parmi lesquelles la première usine à l'étranger qui est située en Allemagne. Désigné comme Lighthouse, CATL est prêt à élargir l'expérience Lighthouse pour développer un réseau de fabrication mondial de haute qualité, efficace et durable, et pour aider à atteindre l'objectif mondial de neutralité carbone.

À propos de CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) est un leader mondial de l'innovation en matière de technologies des nouvelles énergies, qui s'engage à fournir des solutions et des services de premier ordre pour les applications des nouvelles énergies dans le monde entier. En juin 2018, la société est entrée en bourse à la Shenzhen Stock Exchange sous le code boursier 300750. Selon SNE Research, en 2020, le volume de consommation de batteries VE de CATL s'est classé numéro 1 dans le monde pendant quatre années consécutives. CATL bénéficie également d'une large reconnaissance de la part de ses partenaires fabricants d'équipement d'origine mondiaux. Pour atteindre l'objectif de remplacer les combustibles fossiles dans les systèmes d'énergie fixes et mobiles par des systèmes d'énergie électrique hautement efficaces générés par des batteries avancées et des énergies renouvelables, et promouvoir l'innovation intégrée des applications du marché avec l'électrification et l'intelligentisation, CATL maintient une innovation continue dans quatre dimensions, notamment le système chimique de la batterie, le système de structure, le système de fabrication et les modèles commerciaux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.catl.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1635935/7E0A9809.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1635936/0.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1635937/3.jpg

Related Links

http://www.catl.com



SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.