Reconhecida pelo WEF como uma Global Lighthouse Factory, LONGi lidera fabricação inteligente e sustentável na indústria fotovoltaica

XI'AN, China, 4 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (LONGi), a maior fabricante de energia solar fotovoltaica do mundo, com sede em Xi'an, China, anunciou hoje que sua base de produção de Jiaxing foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial (WEF) como uma "Lighthouse", torna-se a primeira fabricante de módulos solares do mundo à juntando-se à Global Lighthouse Network (GLN) do WEF.

A Global Lighthouse Network é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, co-fundada com a McKinsey & Company e governada por um conselho consultivo de líderes da indústria, que reune fabricantes que demonstram liderança ao utilizar tecnologias da Quarta Revolução Industrial para transformar fábricas, cadeias de valor e modelos de negócios, obtendo retornos financeiros e operacionais convincentes.

As fábricas e empresas da cadeis de valor que integram a rede são designadas por um painel independente de especialistas. Em 14 de dezembro de 2023, um total de 153 Lighthouse Factories foram selecionadas em todo o mundo, e a China tem 62 " Lighthouse Factories ", representando 40% do total global, ocupando o primeiro lugar no mundo.

Ao nomear a LONGi com uma das 21 novas Lighthouses em todo o mundo, o WEF a destacou: "Capacitada por uma série de tecnologias inteligentes, a Base de Produção Jiaxing da LONGi desenvolveu e implementou mais de 30 tecnologias digitais para promover a manufatura inteligente, muitas das quais são tecnologias patenteadas independentes, pioneiras no setor, reduzindo os custos unitários de fabricação em 28% em um ano e reduzindo a perda de rendimento. É reduzido em 43%, o ciclo de entrega da produção é reduzido em 84% e o consumo de energia da unidade é reduzido em 20%."

A essência da Global Lighthouse Factory é uma transformação digital da produção. O núcleo é a capacidade estratégica de construir um sistema de produção inteligente. Através da ampla aplicação de tecnologias digitais, como automação, Internet das Coisas Industrial (IIoT), análise de Big Data, 5G, etc., pode melhorar a demanda de recursos, gerenciamento de planejamento e produção flexível, transporte logístico, atendimento ao cliente e outros valores completos. sistemas de cadeia para gerenciamento enxuto.

A LONGi está comprometida em se tornar uma defensora, praticante e líder do desenvolvimento sustentável no campo global de energia limpa. Por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuo de tecnologia e iteração de inovação, a empresa pode melhorar a eficiência de conversão de células solares, reduzir o custo da geração de energia fotovoltaica, alcançar redução de custos e aumento de eficiência em toda a indústria e ajudar a alcançar metas globais de transformação energética e neutralidade de carbono. A Base de Produção LONGi Jiaxing foi selecionada como uma Lighthouse Factory, o que é uma forte evidência da liderança tecnológica da LONGi no mundo.

(1) Automação flexível possibilitada por inteligência artificial e visão mecânica

Ao otimizar processos e colaboração com fornecedores, combinado com posicionamento visual de IA e outras tecnologias, a Base de Produção LONGi Jiaxing supera 7 problemas de automação da indústria de módulos fotovoltaicos, como processos de laminação e montagem, tornando todo o processo de linha estável e melhor do setor.

(2) Inspeção visual de todo o processo com tecnologia de IA, rastreabilidade precisa, causas raízes e recomendações de ação

A Base de Produção LONGi Jiaxing atinge cobertura total de 20 processos e implanta um total de 784 câmeras, coletando dezenas de milhares de dados pontuais. O processo alimentado por IA pode exibir tendências de mudança anormais e gerar tendências de mudança dos processos cobertos em tempo real para ajudar os tomadores de decisão na tomada de decisões rápidas. Ele pode analisar as causas de vários tipos de trincas ocultas e defeitos de soldagem e recomendar a melhor solução combinada com um sistema de conhecimento especializado para lidar rapidamente com anomalias.

Além disso, o processo alimentado por IA pode identificar com precisão mais de 1.000 recursos de imagem na sequência de células e, por meio do cálculo de similaridade de recursos, completar a identificação de informações da máquina de origem de 12 sequências de células a cada 18 segundos, substituindo a rastreabilidade do código virtual original.

(3) Gestão inteligente do ciclo de entrega de produção de pedidos

A Base de Produção LONGi Jiaxing introduziu mais de 20 casos de uso digital ao longo da cadeia de valor de produção, armazenamento e logística, reconstruiu o processo de negócios de ponta a ponta, melhorou significativamente a eficiência de armazenamento e logística, alcançou rastreabilidade total dos links logísticos e encurtou o ciclo de pedidos, garantir a entrega no prazo e melhorar a satisfação do cliente.

(4) Correspondência de recursos de células solares alimentadas por IA e correção dinâmica

A base de produção LONGi Jiaxing implantou o primeiro sistema de cálculo do plano de produção de células solares inteligentes de IA autodesenvolvido do setor para calcular o plano de produção ideal para obter fornecimento preciso de energia do módulo e reduzir a perda de energia para atender às necessidades do cliente. A LONGi acredita que o fornecimento preciso de energia do módulo é de grande importância para o controle de custos. Após a melhor alocação de cada folha de célula de eficiência na inteligência de IA, é produzida a potência do módulo que atende às necessidades dos clientes, reduzindo o desperdício de energia e o custo da célula.

"A inovação é a principal competitividade das empresas e a força motriz inesgotável do seu desenvolvimento sustentável. Na indústria fotovoltaica, a capacidade de inovação tecnológica é particularmente importante", disse Zhong Baoshen, presidente da LONGi. "É necessário acelerar a inteligência e digitalização da empresa através da Global Lighthouse Network iniciada pelo WEF, que são importantes para a transformação e modernização da indústria fotovoltaica em geral."

Sobre a LONGi:

Fundada em 2000, a LONGi se propôs a ser a empresa líder mundial em tecnologia solar, focada na criação de valor orientada para o cliente para alcançar a transformação energética em todos os cenários.

Com a missão de "Aproveitar o melhor da energia solar para construir um mundo sustentável", a LONGi dedicou-se à inovação tecnológica e estabeleceu cinco linhas de negócios, abrangendo wafers, células e módulos de silício monocristalino, soluções de geração distribuída para uso comercial e industrial, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aprimorou suas capacidades para fornecer energia renovável e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para alcançar um crescimento global sem emissões de carbono. www.longi.com/br/

