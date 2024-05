Recor Medical unterstützt weltweite Aktionen zum Welt-Hypertonie-Tag: Frühzeitige Intervention und kontinuierliche Innovation sind der Schlüssel zur Bekämpfung des stillen Killers, von dem Milliarden Menschen weltweit betroffen sind

FRANKFURT, GERMANY and PALO ALTO, Calif., 17. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, betrifft einen von drei Europäern über 30 Jahre und mehr als eine Milliarde Menschen weltweit. Er wird auch als "stiller Killer" bezeichnet, weil viele Menschen nicht wissen, dass sie daran leiden, und er im Laufe der Zeit zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen kann. Bluthochdruck ist weltweit der größte Verursacher von Krankheiten und wird mit einer um fünf Jahre verringerten Lebenserwartung in Verbindung gebracht. Er ist ein wichtiger Risikofaktor für Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Herzinfarkte und andere schwerwiegende Gesundheitsprobleme.

Der 17. Mai ist der Welt-Hypertonie-Tag, eine weltweite Aktion, die auf die Wichtigkeit der Blutdruckkontrolle hinweist und über diese folgenschwere chronische Krankheit aufklärt. Recor Medical – der Hersteller des Paradise™ Ultrasound Renal Denervation (uRDN)-Systems, eines kürzlich von der FDA zugelassenen medizintechnischen Verfahrens zur Behandlung von Bluthochdruck – beteiligt sich an diesem Aufruf, indem es das Bewusstsein für diese Krankheit schärft und sich für weitere Innovationen und einen gerechten Zugang zu frühzeitiger Intervention und nachhaltigen Lösungen für Patienten einsetzt, die unter dieser chronischen Krankheit leiden.

Einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation zufolge hat sich die Zahl der Erwachsenen mit Bluthochdruck zwischen 1990 und 2019 von 650 Millionen auf 1,3 Milliarden verdoppelt. In dem Bericht heißt es auch, dass nur 54 Prozent der Erwachsenen mit Bluthochdruck diagnostiziert werden und nur 42 Prozent eine Behandlung erhalten. Bleibt der Bluthochdruck unerkannt oder unkontrolliert, trägt er in hohem Maße zu anderen langfristigen Risiken bei, darunter:

Chronische Nierenerkrankung oder -versagen

Verlust der Sehkraft

sexuelle Dysfunktion

Demenz

Myome der Gebärmutter.

Bei etwa einem Drittel der Patienten, die wegen Bluthochdruck behandelt werden, bleibt der Blutdruck trotz gesunder Lebensweise und der Einnahme von mehr als drei Medikamenten unkontrolliert. Für diese Patienten sind Innovationen und Investitionen in neue Lösungen unerlässlich, um ihren Blutdruck zu kontrollieren und eine gesündere Zukunft zu haben. Von pharmazeutischen Behandlungen bis hin zu Technologien benötigen die Patienten neue Therapien, die lebensverändernde Behandlungsergebnisse ermöglichen können. Dazu gehören auch Therapien mit medizinischen Geräten, wie das Paradise™-System zur renalen Denervierung mit Ultraschall (uRDN), das eine zusätzliche Behandlungsoption für Patienten darstellt, die trotz standardmäßiger Änderungen des Lebensstils und Behandlung mit oralen Medikamenten unkontrolliert bleiben und ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko aufweisen.

„Neue Technologien wie das Paradise uRDN-System von Recor helfen Patienten im Kampf gegen Bluthochdruck und haben einen bedeutenden Einfluss auf das Leben der Menschen. Wir wissen, dass Aufklärung, frühzeitiges Eingreifen und Bluthochdruckmanagement entscheidende erste Schritte zur Behandlung dieser chronischen Krankheit sind", sagte Lara Barghout, Präsidentin und CEO von Recor Medical. „Wir unterstützen die Bemühungen des Welt-Hypertonie-Tages und werden uns weiterhin bei Anbietern und Patienten dafür einsetzen, die Auswirkungen dieser Krankheit zu mildern, bevor sie fortschreitet."

„Ärzte und Menschen, die mit Bluthochdruck zu kämpfen haben, sind auf innovative Lösungen angewiesen. Und für Patienten mit unkontrollierter resistenter Hypertonie wird Technologie eine immer wichtigere Option, um diese Krankheit zu kontrollieren. Alle Maßnahmen müssen in Betracht gezogen werden, um dieses globale Problem in den Griff zu bekommen", so Barghout weiter.

Das Paradise uRDN-System von Recor Medical ist die erste ultraschallbasierte Technologie zur renalen Denervierung (RDN), die den Blutdruck durch Denervierung überaktiver sympathischer Nervenfasern rund um die Nierenarterien senkt. Das Paradise uRDN-System gibt zwei bis drei Dosen Ultraschallenergie im Winkel von 360 Grad jeweils für sieben Sekunden durch jede der Hauptnierenarterien an die umliegenden Nerven ab. Der Paradise-Katheter verfügt über das exklusive HydroCooling™-System, das während des Eingriffs steriles Wasser durch den Ballon zirkulieren lässt, um die inneren Schichten der Nierenarterie zu kühlen und zu schützen.

Über Recor Medical, Inc.

Recor Medical mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Otsuka Medical Devices Co. Ltd. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Transformation der Behandlung von Bluthochdruck konzentriert. Recor leistet Pionierarbeit bei der Verwendung des Paradise- Systems zur renalen Denervierung mit Ultraschall für die Behandlung von Bluthochdruck. Das Paradise-System ist in Japan ein Prüfprodukt, in den Vereinigten Staaten ist es von der FDA zugelassen und es trägt das CE-Zeichen. Recor hat in drei unabhängigen, randomisierten, scheinkontrollierten Studien mit dem Paradise-System bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer und resistenter Hypertonie positive Ergebnisse erzielt. Darüber hinaus hat Recor das Global Paradise System ("GPS") Register in der Europäischen Union und in Großbritannien gestartet, mit Plänen zur weltweiten Einführung.

http://www.recormedical.com/

Über Otsuka Medical Devices

Otsuka Medical Devices Co., Ltd. beschäftigt sich mit der weltweiten Entwicklung und Vermarktung von Medizinprodukten, die neue therapeutische Optionen in Bereichen bieten, in denen die Bedürfnisse der Patienten nicht durch pharmazeutische oder andere konventionelle Behandlungen erfüllt werden können. Otsuka Medical Devices ist eine Tochtergesellschaft der Otsuka Holdings Co, Ltd. (www.otsuka.com/en), einem globalen Gesundheitsunternehmen, das an der Börse von Tokio notiert ist (JP 4578).

https://www.omd.otsuka.com/en/

