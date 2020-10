Red Box conclut un partenariat avec RingCentral pour offrir aux entreprises très réglementées la capture vocale et vidéo de nouvelle génération intégrée aux communications unifiées

LONDRES et NEW YORK, 6 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le spécialiste dédié des communications vocales, Red Box, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un nouveau partenariat d'intégration avec RingCentral, l'un des principaux fournisseurs de solutions de communication, de collaboration et de centre de contact dans le cloud pour les entreprises du monde entier. Cette intégration permettra d'accéder aux conversations enregistrées dans RingCentral Voice and Video via Conversa de Red Box, la nouvelle plateforme vocale pour entreprises ouverte fondée sur les microservices.

« La dispersion de la main-d'œuvre étant désormais la norme, l'adoption des solutions UCaaS a sans aucun doute été accélérée au sein des secteurs réglementés », a déclaré Richard Stevenson, PDG de Red Box. « En tant que plateforme de capture de nouvelle génération, Conversa est idéalement placée pour fournir des capacités d'enregistrement de conformité résilientes ainsi que pour permettre aux clients communs de Red Box et RingCentral d'exploiter les données capturées en tirant parti des outils d'IA de pointe pour obtenir des résultats opérationnels stratégiques. »

Le partenariat garantira, pour les organisations des secteurs très réglementés tels que les services financiers et les soins de santé, une transmission en continu des conversations audio et vidéo enregistrées en temps réel et capturées à partir de la plateforme RingCentral. La plateforme ouverte des deux entreprises permettra d'accéder à un écosystème de partenaires de premier plan dans le domaine des technologies vocales fondées sur l'intelligence artificielle (IA). Cela permettra aux clients d'exploiter et d'analyser les données tirées de ces conversations dans le but de favoriser la conformité, les stratégies commerciales et les résultats.

« Fiabilité, sécurité et évolutivité sont les composantes essentielles de la plateforme de communication d'entreprise de RingCentral », a déclaré David Lee, vice-président de la gestion des produits chez RingCentral. « L'intégration de Conversa de Red Box avec RingCentral offrira aux clients une plateforme évolutive qui leur fournira l'accès et le contrôle dont ils ont besoin pour assurer la conformité et réaliser la pleine valeur stratégique des données capturées à partir de leurs conversations enregistrées. »

À propos de Red Box

*Fort de plus de 30 ans d'expérience en ce qui a trait à donner aux organisations les moyens de capturer, de sécuriser et de valoriser la voix à l'échelle de l'entreprise, Red Box est le plus grand spécialiste dédié des communications vocales. Conversa de Red Box est la première plateforme vocale pour les entreprises de prochaine génération véritablement ouverte fondée sur les microservices au monde. Elle offre aux clients un accès ouvert et un contrôle sur la voix et les médias capturés, une capture résiliente de données de haute qualité en temps réel à l'échelle de l'entreprise, la liberté d'utiliser ces données dans n'importe quelle application et un TCO leader sur le marché.

Red Box détient la confiance des plus importantes organisations relatives aux secteurs des services financiers, des centres de contact, des gouvernements et de la sécurité publique (y compris six des banques les plus importantes au monde, 85 % des courtiers intermédiaires mondiaux, 1 700 centres d'appels et plus de 80 % des forces de police du Royaume-Uni). En outre, l'entreprise enregistre et sécurise des millions d'appels par jour pour plus de 3500 clients dans le monde entier.

Clarity PR

[email protected]

+44 7813 581513

SOURCE Red Box