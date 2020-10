Red Box faz parceria com a RingCentral para entregar captura de voz e vídeo de última geração integrada com comunicações unificadas para empresas altamente regulamentadas

LONDRES e NOVA YORK, 6 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Red Box, a especialista em voz exclusiva, anunciou hoje uma nova parceria de integração com a RingCentral, fornecedora líder de soluções globais de comunicação, colaboração e centros de informações em nuvem empresarial. A integração fornecerá acesso a conversas gravadas de Voz e Vídeo da RingCentral por meio da plataforma Conversa da Red Box, uma plataforma de voz empresarial aberta baseada em microsserviços lançada recentemente.

"Como forças de trabalho dispersas são agora a norma, a adoção de soluções UCaaS foi, sem dúvida, acelerada nos setores regulamentados", disse Richard Stevenson, CEO da Red Box. "Como uma plataforma de captura de última geração, a Conversa está idealmente posicionada para fornecer recursos de gravação de conformidade resiliente, bem como permitir que os clientes conjuntos da Red Box e da RingCentral capitalizem os dados capturados, aproveitando as ferramentas de IA de ponta para gerar resultados comerciais estratégicos."

A parceria garantirá a entrega contínua de conversas de áudio e vídeo gravadas em tempo real, capturadas da plataforma RingCentral para organizações em setores altamente regulamentados, como Serviços Financeiros e Saúde. A plataforma aberta de ambas as empresas fornecerá acesso a um ecossistema de parceiros líderes em tecnologia de voz de Inteligência Artificial (IA). Isso permitirá que os clientes aproveitem e analisem os dados dessas conversas para impulsionar a conformidade, as estratégias de negócios e os resultados.

"Confiabilidade, segurança e escalabilidade são os principais componentes da plataforma de comunicações de negócios da RingCentral", disse David Lee, vice-presidente de gestão de produtos da RingCentral. "A integração da Conversa da Red Box com a RingCentral oferecerá aos clientes uma plataforma escalonável que oferce o acesso e o controle de que precisam para obter conformidade e valor estratégico total dos dados capturados de suas conversas gravadas."

Sobre a Red Box

A Red Box é uma especialista de voz líder, com mais de 30 anos de experiência em capacitar as empresas na captura, segurança e desbloqueio da ampla voz empresarial. A Conversa da Red Box é primeira plataforma de voz para empresas, verdadeiramente aberta e baseada em microsserviços. Ela oferece aos clientes acesso aberto e controle sobre voz e mídia capturadas, captura resiliente de dados em tempo real de alta qualidade de toda a empresa, liberdade para usar esses dados em qualquer aplicativo e um TCO líder de mercado.

A Red Box conquistou a confiança de empresas proeminentes nos setores de serviços financeiros, centros de informações, setores de segurança pública e governamental (incluindo seis dos principais bancos do mundo, 85% dos corretores intermediários globais, 1.700 centros de atendimento e mais de 80% das forças policiais do Reino Unido) além de capturar e proteger milhões de chamadas diariamente de mais de 3.500 clientes do mundo todo.

