Red Sun Group investit plus de 100 millions de livres en Grande-Bretagne où des emplois seront créés dans un contexte technologique de pointe à l'échelle mondiale

Red Sun Group s'appuie sur le travail spécialisé effectué par CCA pour Jaguar Land Rover et souhaite investir afin d'assurer de nouvelles installations destinées à une nouvelle génération de véhicules commerciaux. Ecotive, plateforme éprouvée et hautement performante pour véhicules hybrides, servira à les optimiser en commençant par la production du MetroCab.

Yang Shou Hai, président de Red Sun Group, a fait le commentaire suivant sur cet investissement : « J'ai toujours été stimulé par l'application de nouvelles technologies permettant de fournir de meilleurs produits et de réduire les conséquences sur notre environnement.

« Ceci représente une nouvelle étape décisive dans l'ambition affirmée de Red Sun de devenir un pionnier en Chine et dans le monde en ce qui concerne les nouvelles technologies, l'innovation indépendante et les modèles industriels. Cette opportunité d'investissement rapproche un personnel extrêmement qualifié et l'application sur le marché de technologies de pointe pour la fourniture de véhicules commerciaux des plus efficaces et aux émissions nocives considérablement diminuées. Nous sommes très enthousiastes devant les perspectives s'ouvrant avec cette technologie et cette usine.

« Cet investissement venant s'ajouter aux 300 millions de livres déjà annoncés aboutira à une production de voitures et de véhicules commerciaux se chiffrant en milliards de livres dans les années à venir. »

Richard Harrington, député, parlementaire sous-secrétaire d'État, ministre des Affaires et de l'Industrie a déclaré : « Le gouvernement s'est engagé par l'intermédiaire de notre stratégie industrielle moderne à établir un secteur de l'automobile qui soit adapté à un futur montrant la voie à suivre pour la production de véhicules à faibles émissions. L'investissement d'aujourd'hui est une preuve de plus de la force du Royaume-Uni dans le développement de technologies des véhicules électriques, et il souligne l'innovation significative chez Midlands Engine.

« Notre Automotive Sector Deal annoncé en janvier a marqué un jalon en engageant 400 millions de livres pour la construction des nouvelles infrastructures du système de charge pour véhicules électriques, ainsi que 200 millions de livres supplémentaires destinés à des technologies de batteries évoluées. Tout ceci va contribuer à placer le Royaume-Uni en tête au plan mondial dans la mise au point de nouveaux savoir-faire consacrés à un avenir plus propre. »

Martyn Wheeler, directeur général de CCA, a ajouté : « Cet investissement témoigne non seulement de la qualité et des résultats des employés de notre société, mais encore de la bonne santé des affaires de production automobile dans les Midlands, en particulier à Coventry. »

Gérard Lopez, président exécutif d'Ecotive Limited a fait observer : « Aujourd'hui marque une autre date importante, car la plateforme Ecotive pour véhicules s'avance vers une production à plein régime tout d'abord avec le MetroCab. Nous avons hâte de travailler à la fois avec Red Sun Group et CCA pour aboutir à la production de notre taxi révolutionnaire. »

Remarques à l'attention des rédacteurs :

Red Sun Group emploie plus de 10 000 personnes et a un chiffre d'affaires d'environ 2,6 milliards de livres et des actifs de plus de 5,6 milliards de livres. Le groupe aujourd'hui possède 68 holdings et filiales à part entière se concentrant sur les domaines de la recherche scientifique et de la fabrication. Le groupe s'appuie sur des secteurs fondamentaux d'une agriculture saine, des sciences de la vie, de la conservation d'énergie, de la protection de l'environnement et de l'automobile. Tout ceci s'inscrit dans le cadre d'une orientation fortement écologique et tournée vers l'avenir par le biais de services modernes.

Le groupe bénéficie d'une croissance à deux chiffres dans tous les domaines de ses affaires.

CAD CAM Automotive Limited, avec une participation significative de Red Sun Group, est le fournisseur leader au Royaume-Uni de carrosseries en aluminium léger pour fournisseurs spécialisés comme la division des véhicules spéciaux (SVO) de Jaguar Land Rover, installation unique réalisant des carrosseries entièrement en aluminium au Royaume-Uni, à raison de volumes pouvant atteindre 15 000 véhicules par an.

SOURCE Red Sun Group