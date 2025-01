Red Toolbox erweitert die Stanley Jr. Pretend Play Line nach Europa

EL SEGUNDO, Calif., 16. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Red Toolbox, die bekannte Kinderspielzeugmarke und Lizenznehmer von Stanley Jr., Char-Broil, Miracle-Gro, Goodyear und Tasty Jr. freut sich, die europäische Markteinführung des Stanley Jr. Pretend Play Linie. Red Toolbox war zuvor Inhaber der Stanley Jr.-Lizenz für Nord- und Südamerika, Asien, den Nahen Osten, Australien und Neuseeland. Die neue Vereinbarung erstreckt sich auf den europäischen Markt und das Vereinigte Königreich in der Kategorie Rollenspiele und unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen von Red Toolbox, junge Menschen durch die Erweiterung des Zugangs zu fantasievollen und lehrreichen Spielmöglichkeiten in ganz Europa zu inspirieren.

Die Stanley Jr.-Reihe bietet eine Reihe hochwertiger, echter Arbeitsgeräte, die speziell für kleinere Hände entwickelt wurden, sowie Rollenspielsets, die junge Baumeister inspirieren sollen. Von Werkzeuggürteln und Werkbänken bis hin zu Nachbildungen bekannter Stanley-Werkzeuge regt die Kollektion zu fantasievollem Spiel an, während sie Kinder an wichtige Fähigkeiten heranführt und ihr Erfolgserlebnis steigert.

"Wir sind stolz darauf, auf unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Stanley Black and Decker aufzubauen und den Stanley Jr. Pretend Play-Linie für Kinder in ganz Europa", sagte Ami Rosenfeld, CEO von Red Toolbox. "Die Ausweitung unserer Lizenz auf die Kategorie Rollenspiele in Europa ermöglicht es uns, die Freude am Entdecken und Lernen mit noch mehr Kindern zu teilen. Europa ist einer der größten und dynamischsten Spielwarenmärkte der Welt und wird für seinen Schwerpunkt auf Qualität und pädagogische Produkte geschätzt. Mit dieser Expansion ist Red Toolbox in der Lage, die wachsenden Trends im Bereich des erlebnisorientierten Spielens zu nutzen und unsere Präsenz in einer Region zu verstärken, in der Eltern und Pädagogen zunehmend Spielzeug suchen, das Unterhaltung mit dem Erwerb von Fähigkeiten verbindet.

Die europäische Markteinführung des Stanley Jr. Die Pretend Play-Linie wird durch eine starke Marketingkampagne unterstützt, die Kooperationen mit führenden Einzelhändlern, digitale Werbung und ansprechende Inhalte umfasst, die Kinder und Eltern gleichermaßen fesseln sollen. Die Kollektion wird im Sommer 2025 online und in ausgewählten Geschäften erhältlich sein.

Für weitere Informationen über die Stanley Jr. Pretend Play-Linie oder um die gesamte Palette der Red Toolbox-Produkte zu entdecken, besuchen Sie www.red-toolbox.com.

Über Red Toolbox:

Red Toolbox regt seit Generationen die Fantasie der Kinder an und fördert das praktische Spielen. Das 2007 gegründete Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spielzeuge zu entwickeln, die die Welt der Erwachsenen widerspiegeln, und hat in Zusammenarbeit mit Stanley Black & Decker die Marke Stanley Jr. auf den Markt gebracht. Seitdem hat Red Toolbox sein Angebot um innovative Produkte erweitert, darunter Spielgeräte, Gartengeräte für Kinder und zerlegbare Fahrzeuge. Das vielfältige Portfolio der Marke umfasst auch Kooperationen mit bekannten Namen wie Stanley, Black & Decker, Char-Broil, Oklahoma Joe's, Craftsman, Tasty, Miracle-Gro und Goodyear.

Carve Communications für Red Toolbox:

Emily Auriemma

[email protected]

856-723-3055