Red Toolbox s'agrandit avec Stanley Jr. Ligne de jeu pour l'Europe

EL SEGUNDO, Calif., janvier 16, 2025 /PRNewswire/ -- Red Toolbox, la célèbre marque de jouets pour enfants et licenciée de Stanley Jr., Char-Broil, Miracle-Gro, Goodyear, et Tasty Jr. est heureuse d'annoncer le lancement européen du Stanley Jr. Ligne de jeux de rôle. Red Toolbox détenait auparavant la licence Stanley Jr. pour les Amériques, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le nouvel accord s'étend au marché européen et au Royaume-Uni dans la catégorie des jeux de rôle, soulignant les efforts continus de Red Toolbox pour inspirer les jeunes esprits en élargissant l'accès à des possibilités de jeux imaginatifs et éducatifs dans toute l'Europe.

La ligne Stanley Jr. propose une gamme d'outils de travail réels de haute qualité, spécialement conçus pour les petites mains, ainsi que des jeux de rôle destinés à inspirer les jeunes constructeurs. Qu'il s'agisse de ceintures à outils, d'établis ou de répliques d'outils Stanley emblématiques, la collection encourage le jeu imaginatif tout en initiant les enfants à des compétences essentielles et en leur donnant le sentiment d'avoir accompli quelque chose.

"Nous sommes fiers de nous appuyer sur notre partenariat fructueux avec Stanley Black and Decker et de proposer le programme Stanley Jr. Pretend Play aux enfants de toute l'Europe", a déclaré Ami Rosenfeld, PDG de Red Toolbox. "L'extension de notre licence à la catégorie des jeux de rôle en Europe nous permet de partager la joie de la découverte et de l'apprentissage avec encore plus d'enfants. L'Europe représente l'un des marchés du jouet les plus importants et les plus dynamiques au monde. Elle est appréciée pour l'importance qu'elle accorde à la qualité et aux produits éducatifs. Cette expansion permet à Red Toolbox d'exploiter les tendances croissantes en matière de jeux expérientiels et de renforcer sa présence dans une région où les parents et les éducateurs sont de plus en plus à la recherche de jouets qui allient divertissement et acquisition de compétences utiles.

Le lancement européen de l'appareil Stanley Jr. La ligne Pretend Play sera soutenue par une solide campagne de marketing, comprenant des collaborations avec des détaillants de premier plan, de la publicité numérique et un contenu attrayant conçu pour captiver à la fois les enfants et les parents. La collection sera disponible en ligne et dans certains magasins à l'été 2025.

Pour plus d'informations sur le programme Stanley Jr. Pretend Play ou pour découvrir la gamme complète des produits Red Toolbox, visitez www.red-toolbox.com.

À propos de Red Toolbox :

Red Toolbox stimule l'imagination des enfants et encourage les jeux pratiques depuis des générations. Fondée en 2007, l'entreprise s'est donné pour mission de créer des jouets qui reflètent le monde des adultes, ce qui a conduit au lancement de la marque Stanley Jr. en collaboration avec Stanley Black & Decker. Depuis, Red Toolbox a élargi son offre en proposant des produits innovants, notamment des jeux d'éveil, des outils de jardinage pour enfants et des véhicules démontables. Le portefeuille diversifié de la marque comprend également des collaborations avec des noms renommés tels que Stanley, Black & Decker, Char-Broil, Oklahoma Joe's, Craftsman, Tasty, Miracle-Gro et Goodyear.

