Redéfinir l'ESS pour aider à restaurer notre planète | EVE participe au Energy Storage Summit 2024 à Londres et y prononce un discours

LONDRES, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- Les 20 et 21 février, le 9e Energy Storage Summit 2024 s'est tenu à Londres, au Royaume-Uni. Près de 1000 experts et dirigeants de premier plan de l'industrie mondiale du stockage d'énergie se sont réunis pour explorer le développement futur de l'industrie. Lors du sommet, Wendy Ye, directrice du marketing d'EVE Energy Storage Co., Ltd., a prononcé un discours intitulé « Redefining ESS with the Next-Generation Mr. Big & Mr. Giant », dans lequel elle a passé en revue l'évolution de l'énergie et s'est penchée sur l'avenir du stockage de l'énergie. Elle a également donné des précisions sur les produits de la série Mr Flagship, fournissant des informations fiables et innovantes pour le développement du stockage d'énergie.

Transformer les structures énergétiques pour restaurer notre planète

Jusqu'à présent, nos méthodes d'utilisation de l'énergie sont passées de la structure primitive, représentée par l'utilisation du bois de chauffage, à la structure de l'énergie photovoltaïque renouvelable, qui vise à restaurer notre planète. Dans ce contexte, il est important de développer une méthode de stockage de l'énergie qui permette de résoudre le problème du décalage temporel lors de la production d'énergie photovoltaïque.

Selon les prévisions d'IHS, une agence de conseil faisant autorité au niveau mondial, d'ici 2030, la capacité installée cumulée mondiale de stockage d'énergie atteindra 1 420 GWh. Le développement à grande échelle des centrales de stockage d'énergie de 0,1 GWh à 1 GWh puis à 10 GWh deviendra une tendance inévitable. Cependant, à mesure que l'échelle des centrales de stockage d'énergie augmente, des problèmes tels que la rentabilité, la complexité de l'exploitation et de la maintenance et la sécurité deviennent de plus en plus importants, ce qui rend plus urgent le besoin d'une technologie et d'une conception de stockage d'énergie avancées capables de résoudre ces défis dans le secteur.

Révolutionner l'industrie et redéfinir l'ESS

Sur la base de ce qui précède, Wendy Ye, directrice du marketing d'EVE Energy Storage Co., Ltd. a déclaré : Nous avons lancé la technologie CTT (Cell to TWh) en 2022 et les produits de la série Mr Flagship en janvier 2024. Grâce à leurs caractéristiques baptisées ESS ( Efficacité, Simplicité et Sécurité), les produits de la série Mr Flagship peuvent dépasser les limites de la technologie traditionnelle de stockage de l'énergie, redéfinir le concept ESS et résoudre à l'avance des problèmes tels que la rentabilité, la complexité de la gestion de l'exploitation et de la maintenance, et la sécurité des centrales de stockage de l'énergie à grande échelle.

Exploiter le génie des scientifiques pour créer des batteries de stockage d'énergie de pointe

En tant que leader mondial du lithium, EVE Energy adhère à l'innovation en matière de recherche et développement, alimentée par le génie des scientifiques de l'électrochimie, depuis 23 ans. La nouvelle série Mr Flagship est basée sur des théories électrochimiques et intègre de nombreuses technologies avancées, telles que la technologie innovante de collecte du courant, la technologie 3T et les séparateurs à revêtement spécial, permettant ainsi une perte de chaleur minimale entre les cycles de charge et de décharge, ce qui a permis d'améliorer constamment l'efficacité énergétique et la sécurité.

Grâce à une série d'innovations, y compris des systèmes, des processus et des structures chimiques exclusifs, EVE Energy a surmonté les défis liés à l'efficacité énergétique et à la sécurité des batteries de grande capacité et des systèmes de stockage d'énergie de 5 MWh. Elle a également permis la mise au point d'applications de stockage d'énergie à grande échelle, mettant en évidence les avantages de son système de stockage d'énergie tout en soulignant sa position de leader dans le domaine des technologies de stockage d'énergie.

Dans le contexte mondial de la réduction des émissions de carbone, EVE Energy continuera à promouvoir l'innovation technologique en matière de batteries au lithium, à optimiser l'efficacité de la production, à créer des produits de référence fiables et à développer des centrales de stockage d'énergie à grande échelle, garantissant ainsi un approvisionnement en énergie nouvelle à tout moment et en tout lieu, tout en accélérant la transition énergétique et en restaurant notre planète.

