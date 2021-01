Redéfinissez votre espace de travail avec les nouveaux casques sans fil DECT de la série WH6xUC Workstation de Yealink certifiés pour Microsoft Teams

La série WH6x de Yealink offre une excellente qualité audio grâce à la déréverbération, aux fonctions duplex intégral, au microphone antibruit et à un haut-parleur (fourni uniquement avec les ensembles haut de gamme). Les utilisateurs peuvent entendre et être entendus clairement sans être distraits pendant les réunions Teams. En outre, la série propose également une expérience plug and play avec un bouton qui permet de se connecter à l'application Teams en une seule touche.

Casques sans fil Essential DECT pour améliorer la productivité

Les séries WH62 et WH63 des casques sans fil Essential DECT de Yealink ainsi que le Busylight de marque Yealink sont dotés d'un repère visuel et d'un indicateur qui permettent de réduire les distractions et d'éliminer les interruptions, et assurent ainsi que les utilisateurs restent concentrés lors des réunions Teams. Outre la technologie de protection acoustique de Yealink conçue pour bloquer le bruit et améliorer la clarté de la voix, les casques procurent également un confort exceptionnel, une connexion sans fil longue portée jusqu'à 160 m et une autonomie de conversation de 14 heures. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de se déplacer dans le bureau sans perdre leurs appels, ce qui apporte une plus grande souplesse à la communication quotidienne.

Série WH6x haut de gamme pour des communications professionnelles intelligentes, flexibles et fluides

Les casques haut de gamme sans fil DECT des séries WH66 et WH67 UC Workstation de Yealink offrent aux utilisateurs la possibilité et la flexibilité de connecter des appareils et de gérer les communications à partir d'un seul appareil. Ils agissent également comme un concentrateur qui intègre un haut-parleur duplex intégral, une station d'accueil sans fil pour la recharge rapide de téléphone mobile, une console tactile de 4 pouces et un concentrateur USB haute vitesse qui, ensemble, offrent un assortiment incroyable de fonctionnalités permettant d'organiser des réunions, de se connecter et de collaborer de manière transparente et intelligente.

« Yealink s'engage à offrir des choix d'appareils plus fiables et plus souples à ses clients. La série WH6xUC Workstation est un produit puissant pour Microsoft Teams que nous avons créé cette année, il vise à faciliter la collaboration et à accroître la productivité dans les espaces de travail partagés et privés, a déclaré Alvin Liao, vice-président des produits chez Yealink. Nous continuerons à apporter plus de solutions de périphériques vocaux et vidéo pour Microsoft Teams afin d'en faire bénéficier plus de clients. »

« Nos clients nous disent que les casques sans fil DECT peuvent offrir de grands avantages, en particulier au niveau de la portée, de la densité et de la sécurité du sans-fil, a expliqué Albert Kooiman, directeur principal de Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification, et je suis sûr qu'ils seront très heureux de voir que Yealink étend son portefeuille de périphériques certifiés pour Microsoft Teams dans cette catégorie. »

Les derniers casques sans fil DECT de la série WH6x de Yealink optimisent les solutions de périphériques vocaux destinées à Microsoft Teams. De plus, Yealink offre un portefeuille de haute qualité pour Microsoft Teams, notamment des appareils personnels et des appareils partagés. Pour plus d'informations sur les produits, veuillez consulter la page des solutions de périphériques Yealink pour Microsoft Teams https://www.yealink.com/solution/microsoft ou contacter un expert Yealink pour Microsoft via [email protected].

L'événement virtuel de lancement de produits aura lieu le 18 janvier. Pour en savoir plus sur les nouveaux produits Yealink pour Microsoft Teams, veuillez cliquer ici pour vous inscrire.

