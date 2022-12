Redemption Reapers, un RPG táctico de fantasía oscura, revelado por un desarrollador y un reparto de lujo

El equipo de ENDER LILIES se alía con veteranos del género TRPG para su segundo título, que llegará en febrero de 2023

TOKIO, 12 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Redemption Reapers, el RPG táctico de fantasía oscura desarrollado por Adglobe y publicado por Binary Haze Interactive ( ENDER LILIES: Quietus of the Knights ,), se acerca y prepara su lanzamiento en Steam para Windows PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch en febrero de 2023.

Redemption Reapers está siendo creado por luminarias de la industria, como el veterano de los RPG tácticos Masayuki Horikawa (director de la serie Fire Emblem y diseñador de escenarios y niveles; planificación de Kingdom Hearts III), así como un reparto de voces repleto de estrellas que incluye a Kyle McCarley (13 Sentinels: Aegis of Ruin, NieR: Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age: Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV) y Lucien Dodge (Fire Emblem: Three Houses, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel).

La esperanza se desvanece en toda la tierra tras la repentina aparición de los despiadados ejércitos Mort. Tan eficientes como brutales, las macabras fuerzas descienden sobre las civilizaciones, dejando destrucción tras sus incursiones nocturnas. Mientras naciones enteras caen ante el ataque de los Mort, la Brigada del Halcón de Ceniza, un contingente de mercenarios especializados en tácticas sorpresa, se une para luchar contra las legiones invasoras.

Dirija a la Brigada del Halcón de Ceniza en escaramuzas tácticas en mapas 3D. Emplee movimientos estratégicos, dirigiendo a las unidades por el campo de batalla antes de emitir órdenes para atacar, defender o desplegar habilidades durante cada turno. Supere obstáculos aparentemente insuperables dominando los ataques furtivos para obtener daño extra o poderosos ataques combinados de varios miembros de la brigada.

Asegúrese de que todos los miembros de la brigada están preparados para las pruebas que se avecinan equipando al grupo con potente equipo. Convierta el botín de la victoria en recursos para fabricar poderosas armas y armaduras. Mejore las habilidades para desbloquear destrezas de combate capaces de convertir a una tropa de desvalidos en valientes campeones.

Ábrase paso a través de Mort y descubra una apasionante y madura historia de luchas en tiempos de guerra. Sea testigo de los poderosos momentos que se desarrollan entre los miembros de la Brigada durante las escenas de cine, en las que los luchadores aprenden más sobre sus aliados y el mundo que les rodea. Guíe el ascenso de la Brigada del Halcón de Ceniza desde la oscuridad hasta convertirse en héroes populares mientras sus miembros se enfrentan a su oscuro pasado como una mortífera -y despreciada- organización apodada "Segadores infieles".

"Tras el éxito de ENDER LILIES, nos propusimos abordar un nuevo género ideal para compartir nuestro amor por las historias de fantasía oscura", dijo Hiroyuki Kobayashi, consejero delegado de Binary Haze Interactive. "El combate RPG táctico de Redemption Reapers y su emotiva narrativa se combinan para ofrecer una experiencia memorable que no podemos esperar a compartir con el mundo a principios de 2023."

Redemption Reapers se lanzará en Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam para Windows PC en febrero de 2023 con soporte de subtítulos y voz en off en japonés, inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués, ruso, chino (simplificado y tradicional) y coreano para inglés y japonés.

Para más información, visite el sitio web de Redemption Reapers , siga Binary Haze Interactive en Twitter /Youtube, y reserve hoy mismo el juego en Steam.

Acerca de Binary Haze Interactive

Binary Haze Interactive, fundada en 2020 por Hiroyuki Kobayashi, es una productora y editorial con sede en Tokio (Japón) y una empresa hermana de Adglobe, una productora japonesa de tecnología de la información, videojuegos y 3D con alcance mundial y una oficina en Montreal. A partir de ENDER LILIES: Quietus of the Knights, Binary Haze publicará juegos de sus empresas hermanas centrados en ambientaciones atmosféricas para las principales consolas y PC.

Contacto para Medios

Tomotaka Motoyoshi | Shinemon Kinoshita

Binary Haze Interactive

[email protected] | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1963305/ET_KeyVisual_En.jpg

SOURCE BINARY HAZE INTERACTIVE Inc.