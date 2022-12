Un développeur et un casting de premier plan dévoilent Redemption Reapers, un RPG tactique de dark fantasy

L'équipe d'ENDER LILIES s'associe à des experts du TRPG pour leur deuxième opus, qui sortira en février 2023

TOKYO, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La sortie de Redemption Reapers, le RPG tactique de dark fantasy développé par Adglobe et publié par Binary Haze Interactive ( ENDER LILIES: Quietus of the Knights ,), approche à grands pas et se prépare à être lancé sur Steam pour Windows PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch en février 2023.

Redemption Reapers a été réalisé par des sommités de l'industrie, dont l'expert des RPG tactiques Masayuki Horikawa (directeur de la série Fire Emblem et concepteur de scénarios et de niveaux ; planification de Kingdom Hearts III), ainsi qu'un casting vocal de stars, dont Kyle McCarley (13 Sentinels: Aegis of Ruin, NieR: Automata), Allegra Clark (Apex Legends, Dragon Age: Inquisition), David Lodge (Persona 5, Final Fantasy XV), et Lucien Dodge (Fire Emblem: Three Houses, série The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel).

L'espoir s'estompe dans le pays suite à l'apparition soudaine des impitoyables armées de Mort. Aussi efficaces que brutales, ces forces macabres s'abattent sur les civilisations, laissant la destruction dans le sillage de leurs raids nocturnes. Alors que des nations entières tombent sous les assauts des Mort, la brigade Ashen Hawk, un contingent de mercenaires spécialisés dans les tactiques de surprise, se réunit pour lutter contre les légions envahissantes.

Dirigez la brigade Ashen Hawk dans des escarmouches tactiques sur des cartes en 3D. Employez des mouvements stratégiques, en dirigeant des unités à travers le champ de bataille avant de donner des ordres pour attaquer, défendre ou déployer des compétences à chaque tour. Surmontez des obstacles apparemment insurmontables en maîtrisant les attaques furtives pour obtenir des dégâts supplémentaires ou de puissants coups combinés de plusieurs membres de la brigade.

Assurez-vous que chaque membre de la brigade est prêt à affronter les épreuves à venir en équipant le groupe de puissants équipements. Transformez le butin de la victoire durement gagné en ressources pour fabriquer des armes et des armures puissantes. Améliorez vos compétences pour débloquer des capacités de combat capables de transformer une troupe d'outsiders en héros courageux.

Divisez l'armée de Mort et découvrez une histoire captivante pleine de récits de combat. Assistez aux moments forts qui se déroulent entre les membres de la brigade au cours de scènes entièrement parlées, tandis que les combattants en apprennent davantage sur leurs alliés et le monde qui les entoure. Guidez l'ascension de la brigade Ashen Hawk de l'obscurité aux héros populaires alors même que les membres se débattent avec leur sombre passé d'organisation mortelle, et méprisée, surnommée les « Faucheurs sans foi ».

« Après le succès d'ENDER LILIES, nous avons voulu aborder un nouveau genre idéal pour partager notre amour des histoires de dark fantasy », a déclaré Hiroyuki Kobayashi, PDG de Binary Haze Interactive. « Les combats tactiques du RPG et la narration émotionnelle de Redemption Reapers se combinent pour offrir une expérience mémorable que nous avons hâte de partager avec le monde entier début 2023. »

Redemption Reapers sera lancé sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam pour Windows PC en février 2023 avec un support en japonais, anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, chinois (simplifié et traditionnel) et coréen pour les sous-titres et les voix off en anglais et japonais.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Redemption Reapers

À propos de Binary Haze Interactive

Binary Haze Interactive, fondée en 2020 par Hiroyuki Kobayashi, est une société de production et d'édition située à Tokyo, au Japon, et une société sœur d'Adglobe, une société japonaise de technologie de l'information, de jeux vidéo et de production 3D d'envergure internationale, qui possède un bureau à Montréal. En commençant par ENDER LILIES: Quietus of the Knights, Binary Haze publiera les jeux de ses sociétés sœurs en mettant l'accent sur les environnements atmosphériques pour les principales consoles et les PC.

