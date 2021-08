RedHill Biopharma annonce deux nouveaux brevets américains couvrant l'opaganib pour le virus Ebola et le RHB-104 pour la maladie de Crohn

Les brevets américains pour l'association d'opaganib pour le traitement de la maladie à virus Ebola offrent une protection par brevet jusqu'en 2035

L'étude mondiale de phase 2/3 de l'opaganib, portant sur 475 patients pour le traitement de la forme grave de COVID-19, touche à sa fin et les résultats préliminaires sont attendus

L'opaganib fait également l'objet de deux études de phase 2 chez des patients en oncologie aux États-Unis ainsi que de plusieurs programmes de développement pour des indications inflammatoires et virales, notamment Ebola

Poursuite de l'expansion du brevet protégeant le RHB-104 suite à une étude de phase 3 positive pour la maladie de Crohn ; le parcours de développement jusqu'à l'approbation est en cours d'exploration

TEL-AVIV, Israël et RALEIGH, Caroline du Nord, 25 août 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (« RedHill » ou la « Société »), une société pharmaceutique spécialisée, a annoncé aujourd'hui que l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a délivré deux nouveaux brevets, l'un couvrant l'opaganib pour le traitement de la maladie à virus Ebola et offrant une protection jusqu'en 2035, et l'autre couvrant le RHB-104 pour le traitement des infections bactériennes et offrant une protection jusqu'en 2029.

« L'activité puissante de l'opaganib contre plusieurs virus à ARN monocaténaire le positionne comme un traitement potentiel pour de nombreuses maladies virales, notamment la COVID-19 et d'autres virus à l'origine d'épidémies dévastatrices. La maladie à virus Ebola reste un risque majeur, comme en témoignent les récentes épidémies récurrentes. L'opaganib a déjà donné des résultats positifs lors d'études non cliniques sur Ebola, et RedHill est déterminée à poursuivre son développement en tant que traitement potentiel de cette maladie dévastatrice », a déclaré Danielle T. Abramson, Ph.D., SVP, responsable mondiale de la propriété intellectuelle. « En outre, nous continuons à évaluer le parcours de développement potentiel vers l'approbation du RHB-104 pour le traitement de la maladie de Crohn. »

L'opaganib est également en cours de développement pour le traitement du COVID-19, grâce à une étude mondiale de phase 2/3 portant sur 475 patients hospitalisés en raison d'une forme grave de COVID-19. Le traitement et le suivi des patients se sont récemment achevés et les résultats préliminaires sont attendus. Parallèlement, l'opaganib fait également l'objet d'études américaines de phase 2 portant sur le cholangiocarcinome et le cancer de la prostate, ainsi que de programmes de développement pour d'autres indications.

La première étude américaine MAP de phase 3, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, portant sur le RHB-104 par voie orale pour le traitement de la maladie de Crohn, a satisfait à la fois à son critère d'évaluation principal et à ses critères d'évaluation secondaires, et a présenté les grands bienfaits du RHB-104 en tant que thérapie d'appoint aux traitements de référence de la maladie de Crohn, y compris les anti-TNF. Le parcours du développement futur vers l'approbation est en cours d'exploration.

À propos de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) est une société biopharmaceutique spécialisée qui se concentre principalement sur les maladies gastro-intestinales et infectieuses. RedHill fait la promotion des médicaments gastro-intestinaux, Movantik® pour la constipation induite par les opioïdes chez les adultes[1], Talicia® pour le traitement de l'infection à Helicobacter pylori (H. pylori) chez l'adulte[2] et Aemcolo® pour le traitement de la diarrhée du voyageur chez l'adulte[3]. Parmi les principaux programmes de développement clinique de RedHill, on peut citer : (i) le RHB-204, avec une étude de phase 3 en cours sur la maladie pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses (MNT) ; (ii) l'opaganib, un inhibiteur oral sélectif de la SK2, premier de sa catégorie, ciblant plusieurs indications avec un programme de phase 2/3 pour la COVID-19 et des études de phase 2 en cours sur le cancer de la prostate et le cholangiocarcinome ; (iii) le RHB-107 (upamostat), un inhibiteur oral de la protéase à sérine dans une étude américaine de phase 2/3 comme traitement des symptômes de COVID-19 et ciblant de multiples autres cancers et maladies gastro-intestinales inflammatoires ; (iv) le RHB-104, avec des résultats positifs d'une première étude de phase 3 pour la maladie de Crohn ; (v) le RHB-102 avec des résultats positifs d'une étude de phase 3 pour la gastro-entérite et la gastrite aiguë, et des résultats positifs d'une étude de phase 2 pour l'IBS-D ; et (vi) le RHB-106, une préparation intestinale encapsulée. De plus amples informations sur la société sont disponibles sur le site www.redhillbio.com et sur le compte Twitter https://twitter.com/RedHillBio .

