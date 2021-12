RedHill Biopharma informa que o mecanismo do opaganibe não foi impactado por mutações na proteína spike do vírus, incluindo mutações da Ômicron

TEL AVIV, Israel e RALEIGH, Carolina do Norte, 8 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ --

Modo de ação exclusivo

O opaganibe atua tendo como alvo a célula hospedeira humana, e não o próprio vírus, e portanto não se espera que seja impactado por mutações na proteína spike, proporcionando uma forte fundamentação para seu potencial de lidar com a variante Ômicron do SARS-CoV-2, bem como com outras variantes de preocupação

Atualização regulatória

Pacotes de dados globais de Fase 2/3 do opaganibe foram enviados à EMA europeia, com feedback inicial esperado para o final do ano; para a FDA dos EUA, com feedback inicial esperado em janeiro; e para a MHRA do Reino Unido; além de outros países na sequência

Uma série de solicitações de subsídio pendentes nos EUA e no exterior junto a órgãos governamentais e entidades não governamentais

O opaganibe foi desenvolvido para a população de participantes carentes hospitalizados com a doença em estágio avançado; o tratamento com o opaganibe foi iniciado em média 11 dias a partir do início dos sintomas no estudo global de Fase 2/3, em comparação com o escopo limitado de três a cinco dias do início dos sintomas das pílulas da Pfizer & Merck

O RHB-107, o outro candidato a medicamento para COVID-19 administrado por via oral da RedHill, deve fornecer dados de primeira linha no primeiro semestre de 2022 provenientes da Parte A de seu estudo de Fase 2/3 em participantes não hospitalizados nos EUA e na África do Sul; espera-se também que o RHB-107 não seja afetado por mutações na proteína spike

A empresa biofarmacêutica especializada RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("RedHill" ou a "Empresa") anunciou hoje que, como o o mecanismo de ação proposto pelo opaganibe[1] não é afetado por mutações na proteína spike, espera-se que o opaganibe não seja afetado por mutações associadas à Ômicron e a outras variantes de preocupação conhecidas. A Empresa também forneceu uma atualização no status de suas solicitações regulatórias para o opaganibe.

O aumento das hospitalizações na África do Sul devido à Ômicron destaca a necessidade urgente de medicamentos voltados a participantes com COVID-19 de gravidade moderada com pneumonia que necessitam hospitalização. Com foco nesse grande grupo de participantes, o opaganibe, se aprovado, terá como alvo uma população de participantes totalmente diferente e mais enferma do que o candidato a medicamento oral da Pfizer & Merck, que mostrou benefício apenas em participantes não hospitalizados nos estágios iniciais de infecção sintomática.

O opaganibe atua independentemente das mutações na proteína spike do vírus. Acreditamos que seu mecanismo único de ação proposto - que visa uma proteína na célula humana necessária ao vírus para replicação, e não o próprio vírus - tem potencial significativo em comparação com a Ômicron e com outras variantes existentes e emergentes com mutações na proteína spike. Diversos dados clínicos e não clínicos apoiam a fundamentação para acelerar esse programa, incluindo dados clínicos de Fase 2 e estudos de Fase 2/3, experiência de uso compassivo e forte inibição contra variantes de preocupação, como a Delta.

"A Ômicron é apenas mais um lembrete de que a COVID-19 é um vírus endêmico nesse momento, e que não está indo embora. Esse vírus continuará evoluindo enquanto continuar circulando, e precisaremos continuar a ajustar nossas vacinas e anticorpos monoclonais para responder a novas variantes à medida que surgirem. Mais importante ainda, isso destaca a necessidade de terapias antivirais seguras e eficazes que continuarão a funcionar, independentemente das variantes que se apresentarem. É vital que se dediquem foco, tempo e recursos ao desenvolvimento de terapias antivirais que possam tratar com eficácia esses participantes de alto risco com COVID-19, de preferência sem se preocupar com variantes e mutações", disse Kevin Winthrop, MD, MPH, professor de doenças infecciosas da Oregon Health & Science University. "Os dados post-hoc do estudo de Fase 2/3 do opaganibe em participantes com COVID-19 moderada e grave são intrigantes e sugerem a possibilidade de o opaganibe provar-se um antiviral eficaz nesse cenário. Em uma subpopulação de participantes definida como moderadamente grave, com base em seu nível de suplementação de oxigênio na avaliação inicial, a mortalidade foi 62% menor nas pessoas que utilizaram o opaganibe (16% placebo contra 6% opaganibe). Os resultados sugerem um subgrupo de participantes que, provavelmente, se beneficiariam desse tratamento e destacam a necessidade de estudos adicionais no desenvolvimento desse tratamento."

Atualização regulatória e de desenvolvimento:

Considerando os resultados clínicos promissores até o momento na população de participantes hospitalizados com gravidade moderada, em uma grande análise de subpopulação do estudo global de Fase 2/3, a RedHill está buscando intensamente o programa de desenvolvimento do opaganibe:

Enviou pacotes de dados para a FDA dos EUA, para a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e para o Reino Unido (MHRA), buscando ativamente orientações científicas sobre o caminho potencial para conseguir a aprovação do opaganibe. A EMA indicou um cronograma de procedimento rápido, e esperamos seu aconselhamento até o final do ano, com o feedback preliminar da FDA esperado para janeiro de 2022.

Solicitações enviadas a outros países como África do Sul, Rússia, Israel , Suíça, Índia, Brasil e Colômbia.

, Suíça, Índia, Brasil e Colômbia. Discussões e preparação para um estudo de confirmação com o opaganibe no grupo de participantes hospitalizados com gravidade moderada, envolvendo a FDA, outros órgãos reguladores, bem como outras agências governamentais, sobre a necessidade de acelerar ainda mais o desenvolvimento de medicamentos tão necessários, como o opaganibe e o RHB-107, contra a Ômicron e variantes emergentes.

e variantes emergentes. Uma série de solicitações de subsídio pendentes nos EUA e no exterior junto a órgãos governamentais e entidades não governamentais.

"O opaganibe e o RHB-107 têm mecanismos de ação únicos voltados para as células humanas que atuam independentemente das mutações na proteína spike. Considerando a gravidade da ameaça apresentada pela Ômicron e ao provável surgimento de outras variantes, a RedHill está buscando o desenvolvimento dessas duas promissoras pílulas para a COVID-19 o mais rápido e diligentemente possível. Temos extensos dados de segurança e, no caso do opaganibe, um benefício clínico aparente na redução da mortalidade, permitindo que os participantes voltem a respirar ar ambiente e tenham alta hospitalar mais rapidamente," disse Gilead Raday, diretor de P&D da RedHill. "É importante mencionar que o opaganibe beneficiou uma população de participantes hospitalizados com manifestação moderadamente grave da doença, com o início do tratamento em média 11 dias a partir do início dos sintomas, em nosso estudo global de Fase 2/3. Isso destaca o opaganibe como um potencial divisor de águas para pacientes com COVID-19 em estágio avançado, que correm um risco significativo de morrer devido à doença e já passaram do escopo de início dos sintomas de três a cinco dias oferecido pela pílula antiviral da Pfizer & Merck."

Mecanismo de ação exclusivo proposto pelo opaganibe:

O opaganibe é um inibidor da esfingosina quinase-2 (SK2), uma abordagem promissora e diferenciada que tem como alvo o fator celular hospedeiro humano SK2, e não o próprio vírus, trabalhando independentemente de mutações na proteína spike, como aquelas associadas à Ômicron e variantes de preocupação emergentes. O SARS-CoV-2, o vírus causador da doença COVID-19, é um vírus de RNA de fita simples com sentido positivo (+ssRNA), responsável por mais de um terço de todos os gêneros conhecidos do vírus. Esses vírus utilizam fatores do hospedeiro em várias etapas da infecção viral, como entrada na célula e replicação. A SK2 é um desses fatores que, potencialmente, o torna um alvo antiviral de amplo espectro. A SK2 também atua na modulação de certas citocinas pró-inflamatórias, com estudos in vivo que demonstram o potencial do opaganibe de melhorar os distúrbios inflamatórios pulmonares e reduzir a fibrose renal por meio da redução dos níveis de IL-6 e TNF-alfa em fluidos de lavado broncoalveolares. Assim, a inibição da SK2 pode proporcionar um efeito antiviral e anti-inflamatório de duas frentes, um mecanismo altamente desejável no caso da COVID-19. Além disso, o fato de o opaganibe ter como alvo a SK2, e não o próprio vírus, significa que ele deve manter a atividade antiviral, independentemente das mutações preocupantes na proteína spike do SARS-CoV-2 e do surgimento de novas cepas, como a Ômicron, que podem ser evasivas de anticorpos e vacinas antivirais diretos.

Modo de ação e desenvolvimento do RHB-107

O RHB-107[2], o outro candidato a medicamento oral para a COVID-19 da RedHill, é uma cápsula a ser administrada por via oral uma vez ao dia no estágio inicial da doença a pacientes ambulatoriais. Ele tem como alvo as proteases de serina, que são enzimas humanas envolvidas na facilitação da entrada do SARS-CoV-2 nas células-alvo. A clivagem da proteína spike por essas proteases de serina humana hospedeiras é um passo necessário para a fixação e entrada do vírus nas células, o que é independente das mutações observadas na variante Ômicron que estão alterando as propriedades antigênicas da proteína spike.

O RHB-107 está sendo avaliado atualmente em um estudo de Fase 2/3 em participantes com COVID-19 não hospitalizados nos EUA e na África do Sul. O recrutamento para a Parte A do estudo foi concluído, e os resultados de primeira linha são esperados para o primeiro trimestre de 2022.

Sobre o opaganibe (ABC294640)

O opaganibe, uma nova entidade química, é um inibidor seletivo da esfingosina quinase-2 (SK2) de primeira classe, de propriedade exclusiva, administrado por via oral, com ação dupla anti-inflamatória e antiviral. O opaganibe tem o hospedeiro como alvo, e espera-se que seja eficaz contra as variantes emergentes do vírus. Ele já demonstrou forte inibição contra variantes de preocupação, como a Delta. O opaganibe também demonstrou ação anticâncer e resultados pré-clínicos positivos na fibrose renal, além de ter potencial para ser aplicado a diversas indicações oncológicas, virais, inflamatórias e gastrointestinais.

O opaganibe já apresentou dados positivos de Fase 2 nos EUA em participantes com COVID-19 grave, os quais foram submetidos a avaliação por pares e foram publicados recentemente no medRxiv.

O opaganibe também recebeu a designação de medicamento órfão da FDA dos EUA para o tratamento de colangiocarcinoma e está sendo avaliado em um estudo de Fase 2a de colangiocarcinoma avançado e em um estudo de Fase 2 de câncer de próstata. O recrutamento, tratamento e análise dos participantes nesse estudo estão em andamento.

O opaganibe demonstrou ação antiviral potente contra o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, inibindo a replicação viral de todas as variantes testadas até o momento em um modelo in vitro de tecido brônquico de pulmão humano. Além disso, estudos pré-clínicos in vivo demonstraram o potencial do opaganibe de melhorar doenças inflamatórias pulmonares, como a pneumonia, demonstraram o potencial do opaganibe de reduzir a fibrose renal e mostraram redução das taxas de mortalidade por infecção pelo vírus influenza e melhora na lesão pulmonar induzida por Pseudomonas aeruginosa, reduzindo os níveis de IL-6 e TNF-alfa em fluidos de lavado broncoalveolar[3].

Os estudos clínicos em andamento com o opaganibe estão registrados em www.ClinicalTrials.gov, um serviço baseado na Internet do National Institute of Health dos EUA, que oferece acesso público a informações sobre estudos clínicos com apoio público e privado.

Os resultados de primeira linha do estudo de Fase 2/3 da Empresa com o opaganibe são preliminares na natureza. A Empresa pretende examinar ainda mais os dados desse estudo de forma mais detalhada, juntamente com todas as informações coletadas durante o estudo, incluindo todas as medidas de segurança e resultados secundários. Essa análise pode resultar em descobertas novas ou inconsistentes com os dados de primeira linha divulgados nesse comunicado. Sendo assim, os investidores não devem considerar as análises informadas nesse comunicado como os resultados finais do estudo.

Sobre o RHB-107 (upamostat)

O RHB-107 é um antiviral exclusivo de primeira linha administrado por via oral que tem como alvo proteases de serina humana envolvidas na preparação da proteína spike para entrada do vírus em células-alvo. O RHB-107 tem como alvo fatores celulares humanos envolvidos na preparação da proteína spike para entrada do vírus em células-alvo e, portanto, espera-se que seja eficaz contra variantes emergentes do vírus com mutações na proteína spike. O RHB-107 está sendo avaliado em um estudo de Fase 2/3, nos Estados Unidos e na África do Sul, para o tratamento de pacientes com COVID-19 sintomática que não precisam de hospitalização. Além disso, o RHB-107 inibe várias proteases que visam o câncer e a doença gastrointestinal inflamatória. O RHB-107 passou por vários estudos de Fase 1 e por dois estudos de Fase 2, demonstrando seu perfil de segurança clínica em aproximadamente 200 pacientes. A RedHill adquiriu os direitos exclusivos mundiais do RHB-107, excluindo a China, Hong Kong, Taiwan e Macau, da Heidelberg Pharmaceuticals (FSE: HPHA) (anteriormente WILEX AG) da Alemanha para todas as indicações.

Sobre a RedHill Biopharma

A RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) é uma empresa biofarmacêutica especializada dedicada principalmente a doenças gastrointestinais e infecciosas. A RedHill promove os medicamentos gastrointestinais Movantik® para constipação induzida por opioides em adultos[4], Talicia® para o tratamento de infecção por Helicobacter pylori (H. pylori) em adultos[5] e Aemcolo® para o tratamento de diarreia de viajantes em adultos[6]. Os principais programas de desenvolvimento clínico de estágio final da RedHill incluem: (i) RHB-204, com um estudo de Fase 3 em andamento para a doença pulmonar por micobactérias não tuberculosas (NTM); (ii) opaganibe (ABC294640), um inibidor seletivo administrado por via oral de primeira classe da SK2 inédito com várias indicações com um programa de Fase 2/3 para COVID-19 e um programa de Fase 2 para câncer de próstata e colangiocarcinoma em andamento; (iii) RHB-107 (upamostat), um inibidor da protease serina em um estudo de Fase 2/3 dos EUA como tratamento para a COVID-19 sintomática e várias outras doenças gastrointestinais inflamatórias e câncer; (iv) RHB-104, com resultados positivos de um primeiro estudo de Fase 3 para a doença de Crohn; (v) RHB-102 , com resultados positivos de um estudo de Fase 3 para gastroenterite aguda e gastrite e resultados positivos de um estudo de Fase 2 para a IBS-D; e (vi) RHB-106, um preparo intestinal encapsulado. Mais informações sobre a Empresa estão disponíveis em www.redhillbio.com/ twitter.com/RedHillBio.

NOTA: Esse comunicado de imprensa, fornecido para fins de conveniência, é uma versão traduzida do comunicado de imprensa oficial publicado pela Empresa no idioma inglês. Para obter o comunicado de imprensa completo em inglês, incluindo a isenção de responsabilidade das declarações prospectivas, acesse: https://ir.redhillbio.com/press-releases

